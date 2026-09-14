Cựu CEO Green SM Nguyễn Văn Thanh chi hơn 25 tỷ sáng lập công ty mới làm xe điện: Bắt đầu lại từ số 0

Cựu CEO Green SM Nguyễn Văn Thanh vừa chính thức lên tiếng về việc tham gia sáng lập AVES - startup công nghệ và năng lượng xanh.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Cựu tổng giám đốc Green SM, vừa bắt đầu với startup mới có tên là AVES. Ảnh: FBNV

Tối nay (14/9), chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, ông Nguyễn Văn Thanh cho biết, đã bắt đầu một hành trình mới cùng AVES, một startup công nghệ Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực năng lượng sạch và các sản phẩm công nghệ thông minh.

Theo chia sẻ, ông Nguyễn Văn Thanh là nhà sáng lập và CEO của AVES. AVES ra đời ngày 9/9/2026, tập trung nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm năng lượng sạch, từ xe đạp điện, xe máy điện, xe 3 bánh điện đến các giải pháp năng lượng tái tạo và thiết bị công nghệ thông minh.

Ông Thanh giới thiệu về AVES: "Bắt đầu lại từ con số 0".

"Sau khi khép lại hành trình hơn 7 năm vừa qua, tôi nhận được rất nhiều câu hỏi về việc mình sẽ làm gì tiếp theo. Tôi thực sự cảm kích và trân trọng những lời hỏi thăm, những lời mời cộng tác, làm việc từ rất nhiều anh chị, bạn bè và các doanh nghiệp. Tôi cũng đã học hỏi được từ các anh chị rất nhiều.

Nhưng có lẽ vì bản thân vẫn muốn thử thách mình thêm một lần nữa, vẫn muốn được làm những điều mới, được bắt đầu từ những ý tưởng còn nằm trên giấy, rồi từng ngày cùng nhau biến chúng thành những sản phẩm thật", ông Thanh chia sẻ.

Một phần bài đăng của ông Nguyễn Văn Thanh, tối 14/9. Ảnh: FBNV

Aves bắt đầu cũng rất đơn giản. Ông Nguyễn Văn Thanh cho hay: "Một nhóm những con người nhỏ bé gặp nhau, nhưng vô tình lại có quá nhiều ước mơ lớn, một chút khát vọng phụng sự và mong muốn được góp sức mình vào sự giàu đẹp của quê hương. Và đó gần như là tất cả những gì Aves đang có ở thời điểm này".

Theo ông, đất nước đang thay đổi rất nhanh và cơ hội dành cho các doanh nghiệp Việt Nam cũng ngày càng rõ ràng hơn. Vậy nên, AVES mong có thể đóng góp một phần nhỏ năng lực và trí tuệ của người Việt vào hành trình phát triển đó.

"Chặng đường phía trước chắc chắn còn rất dài", ông viết, đồng thời mong muốn nhận được sự chia sẻ, hỗ trợ và đồng hành từ các doanh nghiệp đi trước, cộng đồng, đối tác và khách hàng để AVES có cơ hội trở thành một dự án có ý nghĩa.

"Hãy cùng đón chờ hành trình từ 0 đến 1 của AVES", nhà sáng lập của AVES viết.

Startup của ông Nguyễn Văn Thanh sẽ ra mắt xe điện năm 2027

Ông Nguyễn Văn Thanh trong ngày AVES chính thức thành lập, 9/9/2026. Ảnh: FBNV

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP Công nghệ và Năng lượng xanh AVES được thành lập ngày 9/9/2026, với vốn điều lệ 30 tỷ đồng. Nhóm cổ đông của doanh nghiệp bao gồm ông Nguyễn Văn Thanh, ông Lê Hoàng Long và ông Triệu Tuyên Hoàng. Trong số đó, ông Triệu Tuyên Hoàng hiện là người đại diện theo pháp luật của AVES.

Trong số các cổ đông, ông Nguyễn Văn Thanh góp 25,5 tỷ đồng, tương đương 85% vốn điều lệ và là cổ đông chi phối. Tiếp đến là ông Lê Hoàng Long góp 3 tỷ đồng, nắm 10%, và ông Triệu Tuyên Hoàng sở hữu 5% vốn với số tiền góp 1,5 tỷ đồng.

Được biết, ông Lê Hoàng Long tại AVES còn có vai trò đồng sáng lập kiêm Giám đốc Khối Thương mại. Ông Long từng đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc điều hành Công ty Xe điện toàn cầu Pega, trước đây là Hkbike, và cũng là Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh xe máy điện VinFast.

AVES đang chuẩn bị nhà máy và trung tâm nghiên cứu - phát triển tại Hưng Yên. Ảnh: FBNV

Doanh nghiệp AVES xác định 3 mảng hoạt động chính gồm xe điện thông minh, năng lượng tái tạo và thiết bị thông minh IoT. Trong giai đoạn đầu của AVES, xe điện là nhóm sản phẩm được ưu tiên phát triển và đưa ra thị trường trước. Theo đó, hai sản phẩm đầu tiên được AVES xác định là xe máy điện và xe đạp điện. AVES dự kiến ra mắt các sản phẩm này vào mùa hè năm 2027.

AVES hiện đang xây dựng đội ngũ nhân sự, chuẩn bị nhà máy và trung tâm nghiên cứu - phát triển tại Hưng Yên.

AVES dự kiến ra mắt xe máy điện vào mùa hè năm 2027. Ảnh: FBNV