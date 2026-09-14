Một startup của Việt Nam muốn ra mắt xe máy điện đầu tiên năm 2027

AVES, một startup công nghệ của Việt Nam dự kiến ra mắt các mẫu xe đầu tiên giữa năm 2027.

AVES đặt mục tiêu đưa những sản phẩm xe điện đầu tiên đến với người dùng vào năm 2027. Ảnh: AVES

Được thành lập ngày 9/9/2026 và đặt trụ sở tại Hà Nội, CTCP Công nghệ và Năng lượng xanh AVES (AVES Technology & Green Energy JSC) xác định di chuyển xanh, thông minh là hướng phát triển trọng tâm, qua đó kết nối nhiều năng lực công nghệ, từ cơ khí, điện – điện tử đến trí tuệ nhân tạo (AI), IoT và dữ liệu, nhằm tạo ra những sản phẩm phù hợp với xu hướng giao thông thông minh và chuyển đổi xanh.

Với ba trụ cột bao gồm xe điện thông minh, năng lượng tái tạo và thiết bị thông minh IoT, startup công nghệ Việt đang xây dựng đội ngũ, chuẩn bị nhà máy và Trung tâm Nghiên cứu và phát triển (R&D Tech Lab) tại Hưng Yên, nhằm hướng tới ra mắt những sản phẩm đầu tiên vào mùa hè năm 2027.

Đặc biệt, trong lĩnh vực xe điện thông minh, AVES cho biết công ty sẽ phát triển những dòng xe điện hai bánh, ba bánh và xe đạp.

Để hiện thực hóa mục tiêu ra mắt sản phẩm vào giữa năm 2027, AVES hiện tìm kiếm nhân sự cho nhiều vị trí chuyên môn trong các lĩnh vực kỹ thuật cơ khí, kiểm soát chất lượng, chất lượng nhà cung cấp, logistics và mua hàng, qua đó từng bước xây dựng đội ngũ phục vụ hoạt động R&D, sản xuất và chuỗi cung ứng.

AVES đang triển khai R&D Tech Lab tại Hưng Yên, từng bước xây dựng năng lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Ảnh: AVES

Startup khởi động cuộc thi thiết kế xe máy điện

Ngoài việc xây dựng đội ngũ và năng lực công nghệ, AVES cũng mở rộng kết nối với cộng đồng sáng tạo để tìm kiếm những góc nhìn mới về phương tiện và trải nghiệm di chuyển. Theo đó, startup khởi động AVES Future Mobility Challenge 2026. Cuộc thi thiết kế kiểu dáng xe máy điện tương lai do AVES đồng hành nhằm tìm kiếm, tôn vinh ý tưởng thiết kế các dòng xe hai bánh có tính ứng dụng cao, gắn liền khả năng triển khai thực tế. Cuộc thi này dự kiến có tổng giá trị giải thưởng lên đến 265 triệu đồng, diễn ra từ tháng 9 đến cuối năm nay.

Theo ông Lê Hoàng Long, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Khối Thương mại AVES, AVES bắt đầu từ một mong muốn giản dị. Đó là tạo ra những sản phẩm công nghệ thực sự hữu ích, giúp việc di chuyển của người dùng thuận tiện hơn và phù hợp hơn với cuộc sống hiện đại. Startup hướng tới tạo ra những sản phẩm công nghệ thiết thực hơn cho cuộc sống và những giá trị bền vững hơn cho cộng đồng.

“Chúng tôi đang tập trung xây dựng đội ngũ, hoàn thiện công nghệ và năng lực sản xuất, với mục tiêu đưa những sản phẩm xe điện AVES đầu tiên gồm xe máy điện và xe đạp điện đến với người dùng vào mùa hè năm 2027”, đại diện AVES chia sẻ.

AVES thành lập ngày 9/9/2026 và đặt trụ sở tại Hà Nội. Ảnh: AVES

AVES gia nhập thị trường xe máy điện trong bối cảnh sức tiêu thụ sản phẩm này tại Việt Nam liên tục tăng. Theo thống kê của Motorcycles Data (MD), trong 7 tháng đầu năm nay, có hơn nửa triệu xe máy điện bán ra tại Việt Nam, chiếm gần 28% thị phần toàn ngành, tăng hơn 97% so với cùng kỳ 2025.

Đáng chú ý, Việt Nam cũng thuộc nhóm các thị trường xe máy điện lớn nhất thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ.