Việt Nam vừa chứng kiến kỷ lục gần 1 triệu tỷ đồng, Vingroup, Petrovietnam, Hòa Phát... có đóng góp lớn

Đây là top những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam có đóng góp lớn cho nền kinh tế đất nước.

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Hôm nay (15/9), Lễ Vinh danh các Doanh nghiệp nộp Ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2026 (VNTAX 2026) được tổ chức tại Hà Nội. VNTAX 2026 thuộc hệ thống Vietnam Largest Taxpayers do CafeF xây dựng dựa trên số liệu doanh nghiệp thực nộp ngân sách trong năm tài chính 2025.

Theo VNTAX 2026, tổng số thực nộp của 200 doanh nghiệp thuộc VNTAX 200 đạt 989.300 tỷ đồng (gần 1 triệu tỷ đồng), tăng 195.300 tỷ đồng, tương đương mức tăng 25% so với kỳ xếp hạng trước. Đặt trong bối cảnh tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025 đạt khoảng 2,65 triệu tỷ đồng, thì 200 doanh nghiệp này đã đóng góp hơn 37% tổng số thu cả nước.

Trong đó, chỉ riêng 20 doanh nghiệp đứng đầu đã đóng góp 614.000 tỷ đồng, tương đương với gần 62% tổng số nộp của cả VNTAX 200. Nhóm dẫn đầu có sự hiện diện của doanh nghiệp thuộc cả ba khu vực.

Thứ nhất, khu vực tư nhân có Vingroup, Sunshine Group, NH Smart City thuộc BRG Group, Hòa Phát, Thành Công và THACO.

Thứ hai, khối doanh nghiệp nhà nước có PetroVietnam, Viettel, Petrolimex, Vinacomin, Vinataba, EVN và Vietcombank.

Thứ ba, nhóm doanh nghiệp có vốn nước ngoài và liên doanh có những tên tuổi như Heineken Vietnam, Toyota, Honda, Vietsovpetro, Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Sabeco và Ciputra Hanoi.

Đáng chú ý, xét theo ngành, bất động sản – xây dựng là nhóm đóng góp lớn nhất trong VNTAX 200, với tổng mức nộp hơn 234.000 tỷ đồng, chiếm gần 24%. Đứng thứ hai là năng lượng – tài nguyên, bao gồm dầu khí, xăng dầu, điện năng và than – khoáng sản, với tổng mức nộp hơn 220.000 tỷ đồng, chiếm 22,3%. Trong khi đó, lĩnh vực tài chính quy tụ 40 doanh nghiệp, đóng góp khoảng 139.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng 23 ngân hàng đóng tổng cộng 104.600 tỷ đồng.

Ngoài ba nhóm ngành trên, VNTAX 200 còn ghi nhận sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực ô tô, công nghệ – viễn thông, thực phẩm – đồ uống, hàng không – logistics, bán lẻ, hóa chất, vật liệu xây dựng và nhiều ngành kinh tế quan trọng khác.

"Thước đo lớn nhất của những doanh nghiệp dẫn đầu không chỉ là họ đã nộp ngân sách bao nhiêu"

Ông Phạm Quang Minh – Giám đốc CafeF phát biểu tại lễ vinh danh.

Phát biểu tại Lễ vinh danh, ông Phạm Quang Minh – Giám đốc CafeF cho rằng, phía sau những con số lớn về nộp ngân sách không chỉ là nghĩa vụ tài chính. Đó còn là năng lực đầu tư, năng lực công nghệ, năng lực tổ chức và khả năng tạo ra những giá trị mới của các doanh nghiệp cho nền kinh tế.

Ông Phạm Quang Minh nêu 3 ví dụ tiêu biểu về Vingroup (đóng góp gần 150.000 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước trong năm 2025, chiếm khoảng 5,6% tổng nguồn thu ngân sách); Ngân hàng cổ phần Quân đội (MB) khi lần đầu tiên vượt 10.000 tỷ đồng đóng góp vào ngân sách (năm 2025) và dư nợ tín dụng cũng lần đầu tiên vượt 1 triệu tỷ đồng; VNG – một trong những doanh nghiệp công nghệ có đóng góp ngân sách lớn của Việt Nam; đang xây dựng năng lực AI cho Việt Nam.

Từ đó, theo ông Minh, ba câu chuyện của 3 doanh nghiệ trên cho chúng ta thấy ba cách doanh nghiệp có thể kiến tạo nguồn lực cho tăng trưởng và phát triển của quốc gia: Có doanh nghiệp kiến tạo nền móng, có doanh nghiệp kiến tạo dòng vốn và hạ tầng tài chính số, có doanh nghiệp kiến tạo công nghệ lõi.

"Năm 2025, 200 doanh nghiệp đóng góp lớn nhất đã nộp gần 1 triệu tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước, tương đương hơn 37% tổng thu ngân sách. Nhưng có lẽ, thước đo lớn nhất của những doanh nghiệp dẫn đầu không chỉ là họ đã nộp ngân sách bao nhiêu, mà là họ đã góp phần làm cho đất nước lớn mạnh ra sao", Giám đốc CafeF nhấn mạnh.

Ông Đậu Anh Tuán nhấn mạnh: "Doanh nghiệp không chỉ nộp ngân sách. Họ tạo ra chính cái nguồn thu ấy".

Đồng quan điểm, ông Đậu Anh Tuấn - Phó tổng thư ký kiêm Trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phân tích về sự đóng góp quan trọng của 200 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam, vốn chiếm tới 37,5% tổng thu ngân sách quốc gia năm 2025.

Đại diện VCCI nhấn mạnh sự phụ thuộc lớn vào một nhóm nhỏ các doanh nghiệp dẫn đầu, đặc biệt là vai trò vượt trội của các tập đoàn tư nhân như Vingroup trong việc thúc đẩy tăng trưởng nguồn thu. Tuy nhiên, theo ông, cơ cấu thu hiện nay vẫn còn bộc lộ những điểm chưa bền vững khi dựa nhiều vào bất động sản, ngân hàng và hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, trong khi mảng công nghệ còn chiếm tỷ trọng thấp.

Ông Đậu Anh Tuấn cũng chỉ ra sự tương phản đáng chú ý khi các doanh nghiệp FDI lớn đóng góp rất cao vào kim ngạch xuất khẩu nhưng lại giữ tỷ lệ nộp thuế khiêm tốn do các chính sách ưu đãi.

Từ đó, Phó tổng thư ký kiêm Trưởng Ban Pháp chế của VCCI đưa ra thông điệp về việc cần củng cố nền tảng thể chế, giảm chi phí tuân thủ và nuôi dưỡng hơn một triệu doanh nghiệp nhỏ để tạo ra một "cao nguyên" kinh tế vững chãi, thay vì chỉ dựa vào vài "đỉnh núi" đơn lẻ.

"Bảng xếp hạng 200 doanh nghiệp hôm nay đại diện cho đỉnh tháp, nhưng phần nền phụ thuộc vào hơn 1 triệu doanh nghiệp chính thức và hơn 5 triệu hộ kinh doanh cá thể. Nuôi dưỡng và nâng cao sức khỏe cho tầng lớp chân tháp là điều kiện tiên quyết để xây dựng bảng xếp hạng quy mô hơn vào năm 2030", ông Đậu Anh Tuấn nhấn mạnh.

Toàn cảnh Lễ vinh danh VNTAX 2026.

(Ảnh: BTC)