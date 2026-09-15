Ngoài "công trình thế kỷ", Nga sẽ chuyển giao công nghệ quan trọng cho Việt Nam

Đây là công nghệ góp phần nâng cao hiệu suất và an toàn cho hạ tầng hạt nhân, cũng như ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin chụp ảnh trước hội đàm, ngày 9/9. Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, chiều tối 9/9 (giờ địa phương), tại Điện Kremlin ở thủ đô Moscow, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Nga.

Trong số nhiều văn kiện hợp tác có Thỏa thuận phát triển dự án Thành lập trung tâm công nghệ bồi đắp và chuyển giao công nghệ sản xuất mực in 3D giữa Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và RosatomAT (thuộc Tập đoàn Rosatom).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin chứng kiến Lễ trao văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: TTXVN

Cùng ngày 9/9, tại Diễn đàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Liên bang Nga: Kết nối công nghệ chiến lược, tại Moscow, do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Đáng chú ý, một dự án hợp tác lớn được đề cập tại Diễn đàn là Trung tâm Khoa học Công nghệ Hạt nhân tại Đồng Nai, với lò phản ứng nghiên cứu công suất 10-15 MW. TS Trần Chí Thành, Viện trưởng Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh trung tâm không chỉ phục vụ nghiên cứu và an toàn hạt nhân mà còn sản xuất các đồng vị phóng xạ phục vụ y tế và nghiên cứu chiếu xạ silicon để tạo vật liệu bán dẫn. Viện trưởng Năng lượng nguyên tử Việt Nam đề xuất hợp tác với đối tác Nga để phát triển năng lực làm chủ toàn bộ chuỗi công nghệ, từ đào tạo, thiết kế, chế tạo, lắp đặt đến vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa.

Trong khi đó, phía Tập đoàn PetroVietnam đưa ra bài toán ứng dụng trực tiếp trong công nghiệp. Đó là làm chủ công nghệ in 3D kim loại và vật liệu cho in 3D. Theo ông Phan Tử Giang, Phó Tổng giám đốc Petrovietnam, doanh nghiệp muốn cùng đối tác Nga phát triển công nghệ chế tạo các chi tiết kỹ thuật, nhằm hướng tới mô hình "kho kỹ thuật số" và sản xuất theo nhu cầu. Đại diện Petrovietnam cho biết, dữ liệu thiết kế được số hóa, các chi tiết hỏng có thể được chế tạo tại hoặc gần nơi vận hành, qua đó giúp giảm tồn kho và rút ngắn thời gian cung ứng.

Chia sẻ với Sputnik, đại diện Petrovietnam nhấn mạnh việc tiếp nhận công nghệ từ Rosatom không chỉ là tiếp nhận công nghệ mà còn là khả năng sản xuất vật liệu phục vụ công nghệ đó tại Việt Nam. Ông nhận định, đây là yếu tố có ý nghĩa đối với năng lực tự chủ công nghệ của Việt Nam.

Thế mạnh của Tập đoàn Rosatom nằm ở cách tiếp cận toàn diện

Rosatom có nhiều kinh nghiệm lâu năm trong ngành công nghiệp hạt nhân. Ảnh: Tass

Mới đây, trả lời phỏng vấn VnEconomy, ông Ilya Vladimirovich Kavelashvili, Tổng giám đốc phụ trách mảng kinh doanh Công nghệ Bồi đắp thuộc Khối Nhiên liệu của Rosatom đã chia sẻ về chiến lược công nghệ của Rosatom, bước đột phá trong công nghệ in 3D đồng, cũng như quá trình chuyển từ in 3D sang sản xuất công nghiệp và triển vọng phát triển Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất bồi đắp của khu vực.

Theo ông, thế mạnh của Tập đoàn Rosatom nằm ở cách tiếp cận toàn diện. Tập đoàn của Nga không chỉ phát triển máy in 3D mà còn phát triển vật liệu, phần mềm, công nghệ in, dịch vụ và kiểm soát chất lượng.

Hơn nữa, kinh nghiệm lâu năm trong ngành công nghiệp hạt nhân cũng giúp Rosatom đặc biệt chú trọng đến độ tin cậy và chất lượng của quy trình sản xuất.

Đáng chú ý, ông Ilya Vladimirovich Kavelashvili phân tích, công nghệ bồi đắp là một ví dụ cho thấy chuyên môn của ngành công nghiệp hạt nhân có thể được ứng dụng trong những lĩnh vực khác. Theo ông, lĩnh vực này đòi hỏi kiến thức về khoa học vật liệu, công nghiệp kim loại, cơ khí chế tạo, công nghệ laser và kiểm soát chất lượng. Tất cả những lĩnh vực này đã được phát triển trong Rosatom từ lâu.

Hơn nữa, in 3D đã được xem là một lĩnh vực công nghệ riêng biệt và được ứng dụng không chỉ trong ngành công nghiệp hạt nhân mà còn trong nhiều ứng dụng công nghiệp khác.

Về hợp tác với Petrovietnam, đại diện Rosatom cho biết tập đoàn đã phân tích các nhiệm vụ sản xuất của PetroVietnam, đồng thời lựa chọn địa điểm và các thiết bị cần thiết cho hoạt động của trung tâm công nghệ bồi đắp tại Việt Nam.