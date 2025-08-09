Ngô Thanh Vân sinh con gái đầu lòng

Chiều 9/8, diễn viên - nhà sản xuất Ngô Thanh Vân hạnh phúc thông báo đã sinh con gái đầu lòng tại một bệnh viện ở TP.HCM. "Đả nữ" màn ảnh Việt xúc động, gọi con là "món quà tuyệt vời nhất".

"Con đã chào đời an toàn, khỏe mạnh. Từ hôm nay, thế giới của ba mẹ đã có thêm một nhịp tim mang tên Gạo", Ngô Thanh Vân hạnh phúc viết.

Vợ chồng Ngô Thanh Vân đón con gái đầu lòng.

Ngoài chia sẻ tin vui, nữ diễn viên cũng đăng tải khoảnh khắc đón con gái mới sinh, với ông xã Huy Trần ở bên cạnh, ân cần nhìn con và vợ.

Dưới phần bình luận, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc mừng tới hai vợ chồng.

Ngô Thanh Vân và Huy Trần kết hôn tháng 5/2022 sau hơn hai năm hẹn hò. Dù chênh lệch nhau tới 11 tuổi nhưng cả hai vẫn rất đẹp đôi. Sau khi về chung nhà, cặp đôi giữ cuộc sống hôn nhân kín đáo nhưng vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, đồng hành trong công việc và cuộc sống.

Nhân kỷ niệm 3 năm ngày cưới vào tháng 5/2025, Ngô Thanh Vân hạnh phúc xác nhận đang mang thai con đầu lòng . Suốt 3 năm qua, cô và ông xã Huy Trần chủ động giảm bớt tần suất xuất hiện trước công chúng để tập trung trọn vẹn cho điều quan trọng nhất là gia đình.

Đến tháng 6/2025, cặp đôi tổ chức tiệc công khai giới tính em bé là một "tiểu công chúa".

Lần đầu làm mẹ ở tuổi 46, Ngô Thanh Vân nhận được nhiều sự quan tâm khi tiết lộ chuyện làm IVF (thụ tinh nhân tạo) cũng như quá trình "tìm con" gian nan , đầy nước mắt. Nữ diễn viên cho biết từ ngày lấy chồng, cô rất mong có em bé nhưng điều đó chưa bao giờ dễ dàng.

Nữ diễn viên từng trải qua khoảng thời gian khó khăn để có con.

Thời gian qua, quá trình chuẩn bị đón con đầu lòng được cặp đôi cập nhật thường xuyên trên trang cá nhân. Từ khi có bầu, Ngô Thanh Vân gác lại mọi công việc để tập trung cho thiên chức làm mẹ. Để mang đến niềm vui cho cô, ông xã Huy Trần thường tổ chức tiệc, mời người thân, bạn bè tham gia cùng hai vợ chồng trong các dịp đặc biệt.

Trong những tháng cuối thai kỳ, Ngô Thanh Vân cho biết cơ thể của cô trở nên nặng nề, mệt mỏi hơn rất nhiều. Cô di chuyển khó khăn, ăn uống ít lại vì bụng gần như không còn chỗ cho thức ăn.

Người đẹp gặp tình trạng thở dốc, đôi khi thức dậy giữa đêm vì khó thở và mỗi sáng thức dậy trong tình trạng mệt mỏi. Tuy vậy, nữ diễn viên may mắn khi luôn có ông xã sát cánh, động viên mọi lúc.

Ngô Thanh Vân hạnh phúc khi luôn có ông xã đồng hành.

Với Ngô Thanh Vân, việc có con là kết quả của quá trình vun đắp bằng tình yêu thương, sự kiên nhẫn và trách nhiệm.

"Bước sang giai đoạn mới, hai đứa mong sẽ tiếp tục nhận được sự chia sẻ và yêu thương từ gia đình, người thân bạn bè và tất cả các bạn - như cách mọi người luôn dõi theo hai đứa từ những ngày đầu tiên", nữ diễn viên trải lòng.



