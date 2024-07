Ngỡ ngàng với “đặc sản trường thọ” của người Nhật lại toàn bị bỏ đi ở Việt Nam

Cùi trắng của dưa hấu giúp tăng cường miễn dịch

Phần cùi trắng của dưa hấu có khả năng tăng cường hệ miễn dịch nhờ chứa hàm lượng vitamin C dồi dào. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do, đồng thời kích thích sản xuất tế bào bạch cầu - những chiến binh bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh. Ngoài ra, phần này còn chứa các chất dinh dưỡng khác như vitamin A, B6 và các khoáng chất như kali, magie, cũng góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả.

Cùi dưa hấu có thể chế biến thành nhiều món ăn tốt cho sức khỏe. Ảnh: Istock

Điều hòa huyết áp, tốt cho tim mạch

Phần cùi trắng của dưa hấu chứa citrulline, chất này sau khi được hấp thụ sẽ chuyển hóa thành arginine trong cơ thể, từ đó tạo ra nitric oxide (NO). NO có tác dụng làm giãn mạch máu, giảm sức cản của dòng máu, giúp hạ huyết áp và cải thiện lưu thông máu.

Citrulline cũng có khả năng giúp giảm độ cứng của động mạch, một yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh tim mạch và đột quỵ. Một nghiên cứu khác trên Tạp chí Nutrients công bố vào năm 2010 cũng chỉ ra rằng việc bổ sung citrulline từ dưa hấu giúp giảm huyết áp tâm thu ở người thừa cân và béo phì.

Hỗ trợ điều trị viêm khớp

Hàm lượng beta-carotene và vitamin C cao trong phần cùi dưa hấu được chứng minh là có tác dụng chống viêm, giảm đau khớp. phần cùi trắng của dưa hấu cũng chứa lycopene – một chất chống oxy hóa giúp giảm viêm khớp và bảo vệ sụn khớp khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra. Các khoáng chất khác như kali và magie, giúp duy trì sức khỏe xương khớp và giảm nguy cơ loãng xương.

Tốt cho sức khỏe mắt

Cùi dưa hấu rất giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ mắt khỏi tác hại của gốc tự do, giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng. Mặc dù không chứa trực tiếp vitamin A, cùi dưa hấu lại giàu beta-carotene, tiền chất của vitamin A. Vitamin A rất quan trọng cho thị lực, đặc biệt là trong điều kiện ánh sáng yếu.

Cùi dưa hấu giúp tăng cường sức khỏe mắt. Ảnh: Shutter Stock

Ngoài ra, lycopene trong phần cùi dưa hấu sẽ giúp bảo vệ mắt khỏi tác hại của tia UV và giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt liên quan đến tuổi tác. Hai chất chống oxy hóa khác là zeaxanthin và lutein có trong cùi dưa hấu với hàm lượng nhỏ nhưng cũng góp phần bảo vệ mắt khỏi ánh sáng xanh có hại từ các thiết bị điện tử.

Hỗ trợ giảm cân, giải độc cơ thể

Cùi dưa hấu chứa rất ít calo, giúp bạn no lâu hơn mà không nạp quá nhiều năng lượng. Một số nghiên cứu cho thấy citrulline trong cùi dưa hấu có thể giúp tăng cường trao đổi chất và đốt cháy mỡ thừa. Phần này cũng có tác dụng lợi tiểu nhẹ, giúp tăng cường đào thải độc tố qua đường tiết niệu.

Những lợi ích tuyệt vời trên của phần cùi trắng dưa hấu có thể khiến nhiều người Việt bất ngờ. Thực tế, ở Nhật Bản, phần này lại thường được sử dụng để chế biến món ăn, từ nấu canh, xào tỏi, nộm, làm mứt. Nhiều siêu thị Nhật Bản thậm chí còn đóng gói vỏ kèm cùi dưa hấu để bày bán như một mặt hàng tiêu dùng hàng ngày.

Cách sơ chế vỏ và cùi dưa hấu cũng rất đơn giản. Bạn chỉ cần Gọt bỏ lớp vỏ xanh bên ngoài, giữ lại phần cùi trắng và rửa sạch với nước, thái thành sợi vừa ăn và đem dưới nắng để tăng độ giòn và bảo quản được lâu hơn. Cùi dưa hấu nấu kèm với các loại thịt rất hợp, giúp món ăn đỡ ngán.