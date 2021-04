Ngộ độc thuốc diệt chuột: Nguy cơ tử vong đến 99%

Trường hợp bệnh nhân V.V.M (36 tuổi, trú tại TP Hạ Long, Quảng Ninh) nhập viện cấp cứu trong tình trạng mệt mỏi, đau đầu, cảm giác khó thở sau khi uống hai ống thuốc diệt chuột màu hồng có thành phần Fluoroacetate.

Thuốc diệt chuột Fluoroacetate dạng tuýp màu hồng.

Các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực và chống độc đã xử trí cấp cứu rửa dạ dày, bơm than hoạt, truyền dịch, thải độc bằng bài niệu tích cực…



Sau 3 ngày nằm viện theo dõi tình trạng sức khỏe, bệnh nhân đã tỉnh táo, khỏe mạnh và được xuất viện.

[Đọc thêm: Từ ung thư đến bệnh gan: 10 dấu hiệu cảnh báo bệnh cần gặp bác sĩ ngay]

Trường hợp khác là bệnh nhân P.H.M (36 tuổi, trú tại TP Hạ Long, Quảng Ninh) uống thuốc diệt chuột tương tự và được xử trí cấp cứu kịp thời. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, đi lại và ăn uống bình thường.

Các bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Bãi Cháy chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thuốc diệt chuột.

Thuốc diệt chuột bày bán trên thị trường rất đa dạng, phổ biến chứa các thành phần như chất chống đông warfarin, muối Phosphua kẽm, phosphua nhôm hay fluoroacetate...



Fluoroacetate thường có xuất xứ từ Trung Quốc, được đóng trong tuýp thuốc dung dịch màu hồng,người dân có thể dễ dàng tìm mua và sử dụng.

BSCKI Nguyễn Ngọc Tuyền – Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết: "Fluoroacetate có thể gây ức chế chu trình Krebs, ức chế hô hấp tế bào, mất dự trữ năng lượng và làm chết tế bào. Thuốc diệt chuột khi vào cơ thể sẽ đầu độc hệ thần kinh gây triệu chứng đau đầu, suy giảm tri giác, co giật, liệt cơ, thậm chí hôn mê; rối loạn nhịp tim, rối loạn huyết động; suy thận cấp; tác động đến hệ tiêu hóa gây đau bụng, buồn nôn và nôn kèm các biểu hiện của tiêu cơ vân cấp, suy hô hấp do co giật, sặc…"

"Rất may mắn vì hai trường hợp bệnh nhân ngộ độc thuốc diệt chuột đều được chuyển đến bệnh viện cấp cứu giải độc kịp thời nên phục hồi sức khỏe nhanh chóng và không để lại di chứng". - BS.Tuyền cho biết thêm.

Nhiều trường hợp ngộ độc thuốc diệt chuột ở người lớn đến từ mâu thuẫn gia đình, tình yêu, áp lực, stress trong cuộc sống… dẫn đến hành động uống thuốc diệt chuột tự tử. Đáng lưu ý các trường hợp ngộ độc ở trẻ nhỏ thưởng xảy ra do uống nhầm.

Trước đó, ngày 2/3, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 1 bệnh nhân nam 34 tuổi được chuyển đến từ tuyến trước trong tình trạng co giật nặng nề, bị ngộ độc loại thuốc diệt chuột đã bị cấm 20 năm trước.

Loại hóa chất diệt chuột có nguồn gốc từ Trung Quốc đã bị cấm 20 năm trước.

Ngay lập tức, bệnh nhân được đặt ống nội khí quản, thở máy, dùng thuốc an thần, dùng thuốc chống co giật, hồi sức. Sau 1 tuần được điều trị, bệnh nhân đã đỡ co giật, tỉnh, được rút ống thở nhưng vẫn cần được theo dõi và điều trị.



Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, chất độc bên trong gói thuốc diệt chuột, qua xét nghiệm tìm thấy chất tetramine (tên đầy đủ tetramethylenedisulfotetramine). Đây chính là loại hóa chất diệt chuột có nguồn gốc từ Trung Quốc rất phổ biển ở miền Bắc nước ta cách đây 20 năm trở về trước, đặc điểm loại hóa chất là ở thuốc diệt chuột dạng gói chứa bột trắng gây tình trạng co giật.

[Đọc thêm: Ăn 2 chiếc xúc xích 1 tuần có thể ‘cắt ngắn’ tuổi thọ: Chuyên gia chỉ rõ nguyên nhân]

Tetramine là chất tác động đến hệ thần kinh, gây co giật toàn thân nặng nề kiểu trạng thái động kinh. Ngộ độc xuất hiện rất nhanh, thường ngay khi đang ăn uống phải chất này nạn nhân bị co giật và ngã xuống, nhanh chóng tử vong do suy hô hấp.

Đáng chú ý, loại hóa chất diệt chuột trên thường được bày bán và mua rất dễ dàng, có thể tại các quầy bán hóa chất bảo vệ thực vật, những người bán rong, quầy kinh doanh phân bón, giống cây trồng, kinh doanh thuốc thú y…

Để tránh các trường hợp ngộ độc thuốc diệt chuột đáng tiếc xảy ra, các bác sĩ khuyến cáo:

Người dân nên mua, sử dụng thuốc diệt chuột đúng mục đích, bảo quản kỹ lưỡng ở nơi kín đáo, an toàn, xa tầm tay trẻ nhỏ. Đặc biệt, không dùng các chai đựng nước, chai bia, nước ngọt để đựng thuốc diệt chuột vì rất dễ nhầm đem ra uống.

Người trẻ cần sinh hoạt điều độ, lựa chọn lối sống tích cực, cân bằng giữa học tập, lao động và vui chơi giải trí, tránh tâm lý căng thẳng, stress dẫn đến hành vi tự tử…

Khi phát hiện người uống thuốc diệt chuột, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến ngay cơ sở y tế gần nhất để bác sĩ có thể dùng các biện pháp thải độc như rửa dạ dày, dùng than hoạt tính để đào thải bớt thuốc ra ngoài.

Ảnh hưởng của thuốc diệt chuột đối với cơ thể người có thể lâu dài, nếu người bệnh xuất viện có các triệu chứng như chảy máu chân răng, chảy máu dưới da, đi ngoài ra máu… cần vào viện ngay để thăm khám, điều trị.