Nghiên cứu từ đại học Harvard: Uống nước hay uống trà giúp khỏe mạnh và sống lâu hơn?

Gần đây, Trường Y tế Công cộng Harvard đã công bố kết quả của một nghiên cứu theo dõi kéo dài 20 năm, tiến hành phân tích so sánh toàn diện và chuyên sâu đối với hơn 100.000 người có thói quen uống nước và uống trà mỗi ngày.

Kết quả từ dữ liệu nghiên cứu cho thấy, những người uống 3 đến 4 tách trà mỗi ngày có tuổi thọ trung bình dài hơn từ 3 đến 5 năm so với những người chỉ uống nước cũng như tỷ lệ mắc ung thư giảm 17% và nguy cơ mắc bệnh tim mạch giảm 25%. Khám phá đáng kinh ngạc này nhanh chóng thu hút sự chú ý rộng rãi của cộng đồng y khoa toàn cầu.

Uống nước hay uống trà tốt hơn cho sức khỏe và sự trường thọ? Ảnh: Rappler, Brita

Dưới đây là các tác dụng của việc uống đủ nước và uống trà đối với sức khỏe mà bạn có thể tham khảo:

Uống nước có tác dụng gì?

Theo WebMD, nước lọc không phải là một giải pháp sức khỏe thần kì nhưng uống đủ nước thực sự có nhiều lợi ích với sức khỏe tổng thể, bao gồm:

- Giúp duy trì cân bằng chất lỏng của cơ thể, giảm nguy cơ mất nước và giữ cho bộ não nhạy bén, tập trung tốt hơn.

- Hỗ trợ kiểm soát lượng calo khi thay thế đồ uống có đường bằng nước lọc.

- Cung cấp năng lượng cho cơ bắp, rất quan trọng khi tập thể dục, giúp các khớp hoạt động trơn tru hơn; giảm tình trạng cơ bắp mệt mỏi và hiệu suất giảm.

- Giúp thận hoạt động hiệu quả, thúc đẩy chất có hại và độc tố ra ngoài cơ thể thông qua hệ bài tiết nếu uống đủ nước. Ngược lại, uống ít nước, nguy cơ sỏi thận cũng cao hơn.

- Duy trì chức năng hệ tiêu hóa, phòng ngừa táo bón bằng cách đẩy chất xơ ra ngoài.

Thông thường, hầu hết người trưởng thành khỏe mạnh đều cần uống khoảng 2 lít nước mỗi ngày, tùy thuộc độ tuổi, giới tính, mức độ hoạt động thể chất. Chẳng hạn, đối với nam giới hoặc người hoạt động thể chất thường xuyên thì cần bổ sung khoảng 2.7 - 3.7 lít nước mỗi ngày.

Ảnh: Sapuwa.com

Uống trà mỗi ngày có tác dụng gì?

Uống nước lọc có nhiều tác dụng đối với sức khỏe nhưng uống trà với thành phần dinh dưỡng tuyệt vời trong đó cũng đem lại nhiều lợi ích bất ngờ, bao gồm cả tuổi thọ.

Polyphenol trong trà như catechin, theanine có khả năng chống oxy hóa và chống lão hóa tuyệt vời. Chúng giống như những người bảo vệ trung thành, loại bỏ các gốc tự do ra khỏi cơ thể và bảo vệ sức sống trẻ trung của các tế bào. Uống trà lâu dài không chỉ có thể điều hòa huyết áp, lipid máu, đường huyết, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch mà các hoạt chất như polyphenol trong trà còn có khả năng chống ung thư, ức chế hiệu quả sự lây lan tràn lan của tế bào ung thư.

Theo Harvard Health, trong một nghiên cứu khác năm 2022, các nhà nghiên cứu đã đánh giá thói quen uống trà tự báo cáo của khoảng nửa triệu người trung niên ở Vương quốc Anh và theo dõi họ trong hơn 11 năm. Hầu hết những người tham gia (85%) cho biết họ thường xuyên uống trà và 89% người uống trà cho biết họ uống trà đen. So với những người không uống trà đen, những người uống hai tách trà đen trở lên mỗi ngày có nguy cơ tử vong sớm do bất kỳ nguyên nhân nào thấp hơn từ 9% đến 13%, bao gồm tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch hoặc đột quỵ thấp hơn. Kết quả không bị ảnh hưởng nếu người uống trà thêm sữa hoặc đường vào trà; nếu trà ấm, nóng hoặc rất nóng; nếu người uống trà cũng uống cà phê; hoặc nếu người uống trà cực kỳ nhạy cảm với caffeine.

Ảnh: Hollywood Life

Tuy nhiên, cần nhớ rằng, cũng giống như uống nước thì uống trà cũng cần phải uống điều độ. Uống quá nhiều trà có thể gây mất ngủ, hồi hộp, khó chịu ở dạ dày và các vấn đề khác. Vì vậy, bạn nên uống trà tùy theo khả năng của mình để tránh hấp thụ quá nhiều các thành phần như caffeine và axit tannic, có thể gây gánh nặng cho cơ thể.

Ngoài ra, những người có tình trạng thể chất khác nhau nên lựa chọn cách uống trà phù hợp với mình.

Cuối cùng, cần lưu ý rằng, kéo dài tuổi thọ không chỉ phụ thuộc vào một yếu tố như nước uống mà còn đòi hỏi sự kết hợp của nhiều yếu tố như tập thể dục thường xuyên, chế độ ăn lành mạnh, ngủ đủ giấc và thái độ lạc quan. Dù uống nước hay uống trà, chỉ cần kiểm soát lượng vừa phải thì đều có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe. Nghiên cứu từ Đại học Harvard chỉ ra rõ ràng rằng uống trà có chừng mực có thể giúp con người khỏe mạnh và sống lâu hơn so với việc chỉ uống nước.

Nguồn: WebMD, Healthline, Sohu