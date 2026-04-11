Nghiên cứu từ Đại học hàng đầu của Mỹ: 2 trái cây quen thuộc ở Việt Nam ăn mỗi ngày giúp hạ huyết áp, cholesterol và bảo vệ thận

Tiền đái tháo đường là giai đoạn “lưng chừng” mà nhiều người rơi vào: đường huyết đã cao hơn bình thường nhưng chưa đủ tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh. Đây cũng là thời điểm vàng để can thiệp, tuy nhiên thay đổi lối sống lâu dài lại không hề dễ. Một nghiên cứu từ Viện Công nghệ Illinois (Mỹ) đã đưa ra một gợi ý đơn giản hơn: chỉ cần thêm 2 loại trái cây quen thuộc vào khẩu phần mỗi ngày, cơ thể có thể tự cải thiện đáng kể sức khỏe mạch máu và chuyển hóa.

Cụ thể, nhóm nghiên cứu do tiến sĩ Britt Burton-Freeman dẫn đầu đã thử nghiệm việc bổ sung mỗi ngày 1 quả bơ và 1 cốc xoài tươi trong vòng 8 tuần. Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, với thiết kế thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng trên 82 người trưởng thành khoảng 45 tuổi, có chỉ số BMI khoảng 30 và đang ở giai đoạn tiền đái tháo đường.

Những người tham gia được chia thành hai nhóm. Nhóm can thiệp ăn bơ và xoài mỗi ngày, trong khi nhóm đối chứng sử dụng các thực phẩm có năng lượng tương đương nhưng ít chất béo và chất xơ. Các chỉ số về mạch máu và chuyển hóa được theo dõi ở tuần 0, tuần 4 và tuần 8.

Kết quả cho thấy sự khác biệt rõ rệt. Ở nhóm đối chứng, chức năng mạch máu (đánh giá qua chỉ số FMD - giãn mạch qua trung gian dòng chảy) giảm từ 5,6% xuống 4,6%, đồng nghĩa nguy cơ tim mạch tăng lên. Trong khi đó, nhóm ăn bơ và xoài lại cải thiện từ 5,9% lên 6,7%. Chênh lệch hơn 2% giữa hai nhóm được xem là mức cải thiện đáng kể trong các nghiên cứu về tim mạch.

Không chỉ dừng ở mạch máu, các chỉ số khác cũng thay đổi tích cực. Nhóm ăn bơ và xoài có mức cholesterol toàn phần giảm 4,1 mg/dL, LDL-C (cholesterol “xấu”) giảm 6,7 mg/dL, trong khi nhóm đối chứng lại có xu hướng tăng. Triglycerid ở nhóm đối chứng tăng 11%, còn nhóm can thiệp gần như giữ ổn định.

Đáng chú ý, chức năng thận cũng được cải thiện. Chỉ số eGFR (mức lọc cầu thận ước tính) tăng ở nhóm ăn bơ và xoài, trong khi lại giảm nhẹ ở nhóm còn lại. Điều này cho thấy lợi ích không chỉ ở tim mạch mà còn lan sang hệ cơ quan khác, đặc biệt quan trọng với người có nguy cơ rối loạn chuyển hóa.

Về huyết áp, dù không có thay đổi lớn ở huyết áp tâm thu, nhưng huyết áp tâm trương ở nam giới lại có sự cải thiện rõ. Nhóm đối chứng tăng khoảng 5 mmHg, trong khi nhóm ăn bơ và xoài giảm khoảng 2 mmHg. Các nhà khoa học cho rằng sự khác biệt này có thể liên quan đến chất lượng dinh dưỡng, đặc biệt là lượng vitamin C và nguồn carbohydrate tự nhiên từ trái cây.

Vậy điều gì khiến bơ và xoài trở thành “bộ đôi vàng”? Câu trả lời nằm ở thành phần dinh dưỡng. Bơ giàu chất béo không bão hòa đơn, đặc biệt là axit oleic, cùng với kali và chất chống oxy hóa tan trong chất béo. Trong khi đó, xoài lại cung cấp vitamin C, beta-carotene và các hợp chất polyphenol như mangiferin – có khả năng chống oxy hóa và hỗ trợ chức năng nội mạc mạch máu.

Một điểm thú vị là dù lượng calo không bị hạn chế, cân nặng của người tham gia gần như không tăng, thậm chí nhóm ăn bơ và xoài còn giảm nhẹ. Điều này phần nào bác bỏ quan niệm “ăn trái cây dễ béo”, đồng thời cho thấy vai trò của chất lượng thực phẩm quan trọng hơn số lượng đơn thuần.

Tuy nhiên, để đạt hiệu quả như nghiên cứu, cách ăn cũng rất quan trọng. Các chuyên gia khuyến nghị nên ăn nguyên quả thay vì ép nước để giữ lại chất xơ. Bơ có thể dùng vào bữa sáng hoặc trưa để tăng cảm giác no, còn xoài nên kết hợp với protein hoặc chất béo lành mạnh để ổn định đường huyết. Quan trọng hơn, đây là sự thay thế cho các nguồn tinh bột tinh chế, không phải ăn thêm vào khẩu phần vốn đã dư thừa.

Sau cùng, nghiên cứu nhấn mạnh rằng những thay đổi nhỏ nhưng duy trì đều đặn có thể mang lại lợi ích lớn. Chỉ với 1 quả bơ và 1 cốc xoài mỗi ngày trong 8 tuần, cơ thể đã có những cải thiện rõ rệt về tim mạch, mỡ máu và chức năng thận, những yếu tố then chốt quyết định sức khỏe lâu dài.

Nguồn và ảnh: Journal of the American Heart Association