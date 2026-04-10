Nghiên cứu trên 60.000 người hé lộ: 1 CÁCH ăn cực đơn giản giúp giảm 15% nguy cơ tử vong, 21% bệnh tim - người Việt vẫn làm nhưng chưa đủ

Không phải thuốc bổ đắt tiền, cách ăn quen thuộc mới là “chìa khóa” sống lâu

Chế độ ăn uống từ lâu đã được xem là một trong những yếu tố quyết định trực tiếp đến sức khỏe và tuổi thọ. Tuy nhiên, trong bối cảnh thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhanh và đồ uống nhiều đường ngày càng phổ biến, không ít người vô tình rơi vào trạng thái ăn uống “tiện lợi nhưng rủi ro cao”.

Một báo cáo của The Lancet từng chỉ ra rằng, rủi ro sức khỏe do chế độ ăn uống kém lành mạnh thậm chí còn vượt qua tổng rủi ro từ hút thuốc, uống rượu hay lối sống thiếu lành mạnh khác. Điều này cho thấy, những gì chúng ta ăn mỗi ngày có thể ảnh hưởng sâu sắc hơn nhiều so với tưởng tượng.

Trong bối cảnh đó, các nhà khoa học đã đề xuất một mô hình ăn uống mới mang tên “chế độ ăn vì sức khỏe hành tinh” hay chế độ ăn uống EAT-Lancet (Planetary Health Diet). Đây không phải là một chế độ ăn kiêng khắt khe, mà là cách ăn cân bằng, gần với tự nhiên và dễ áp dụng trong đời sống hàng ngày.

Theo nghiên cứu công bố trên JAMA Network Open đã cung cấp thêm bằng chứng rõ ràng về chế độ ăn này. Dữ liệu từ hơn 57.000 người trưởng thành, được theo dõi trong hơn 23 năm, cho thấy những người ăn theo hướng này có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn tới 15%, đồng thời giảm 21% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch.

Đáng chú ý, đây không phải là những con số “lý thuyết”. Trong thời gian theo dõi, đã có hơn 22.000 người tử vong, bao gồm hàng nghìn ca do tim mạch, ung thư và bệnh hô hấp. Việc so sánh giữa các nhóm ăn uống khác nhau cho thấy một xu hướng nhất quán là chế độ ăn càng lành mạnh thì nguy cơ tử vong càng giảm.

Không dừng lại ở đó, nghiên cứu còn ghi nhận nguy cơ tử vong do bệnh hô hấp giảm tới 19%. Nguy cơ tử vong do bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính giảm tới 35% hay nguy cơ tử vong do bệnh tim thiếu máu cục bộ giảm tới 27%.

Hiệu quả này đặc biệt rõ ở phụ nữ và những người từng hút thuốc - nhóm vốn có nguy cơ sức khỏe cao hơn. Điều quan trọng là, “cách ăn” này không gề xa lạ. Trên thực tế, nhiều người Việt đã áp dụng một phần trong thói quen hàng ngày, nhưng chưa thực sự đầy đủ và nhất quán.

Ăn nhiều rau, giảm thịt đỏ - Nguyên tắc đơn giản nhưng dễ bị bỏ quên

Chế độ ăn “vì sức khỏe hành tinh” không phải là một kiểu ăn kiêng cực đoan, mà là cách ăn cân bằng và gần với tự nhiên. Nguyên tắc cốt lõi là ưu tiên thực phẩm có nguồn gốc thực vật, đồng thời giảm thịt đỏ và thực phẩm chế biến sẵn. Đây là hướng tiếp cận bền vững, dễ áp dụng lâu dài thay vì những chế độ ăn ngắn hạn.