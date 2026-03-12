Nghiên cứu phát hiện thời điểm trứng để ở nhiệt độ phòng bị nhiễm khuẩn

Trứng là thực phẩm quen thuộc trong hầu hết các gia đình. Không chỉ dễ chế biến, trứng còn giàu protein, vitamin và nhiều dưỡng chất quan trọng. Tuy nhiên, nhiều người có thói quen mua trứng về rồi để ngay trên bàn bếp ở nhiệt độ phòng. Điều ít ai để ý là khi thời gian bảo quản kéo dài, vi khuẩn có thể âm thầm phát triển trên vỏ và thậm chí xâm nhập vào bên trong trứng.

Một nghiên cứu gần đây về sự thay đổi số lượng vi khuẩn khi bảo quản trứng ở nhiệt độ phòng đã đưa ra những kết quả đáng chú ý, cho thấy thời gian bảo quản trứng ở khoảng 25 độ C thực ra ngắn hơn nhiều so với suy nghĩ của nhiều người.

Để tìm hiểu trứng có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng trong bao lâu, các nhà khoa học đã mô phỏng điều kiện nhiệt độ khoảng 25 độ C, tương đương với môi trường sinh hoạt trong nhà.

Họ lấy một lô trứng tươi cùng nguồn từ gà khỏe mạnh và chia thành 10 nhóm, sau đó tiến hành theo dõi trong 20 ngày. Cứ mỗi 5 ngày, các nhà nghiên cứu lại tiến hành kiểm tra tổng số vi khuẩn trên bề mặt vỏ trứng, sự hiện diện của vi khuẩn trong phần lòng trứng.

Qua đó, họ có thể đánh giá quá trình vi khuẩn xâm nhập và phát triển theo thời gian.

Vỏ trứng: Ngày thứ 15 là “bước ngoặt” của vi khuẩn

Dù vỏ trứng trông cứng và kín, nhưng thực tế bề mặt của nó có hàng nghìn lỗ khí siêu nhỏ. Những lỗ này giúp trao đổi khí nhưng cũng khiến vi khuẩn từ môi trường dễ bám vào.

Kết quả thí nghiệm cho thấy sự thay đổi rõ rệt của số lượng vi khuẩn trên vỏ trứng:

- 0-5 ngày: lượng vi khuẩn ở mức thấp, được xem là giai đoạn tương đối an toàn.

- 5-15 ngày: vi khuẩn bắt đầu tăng dần theo thời gian.

- Sau ngày thứ 15: số lượng vi khuẩn tăng mạnh, gần như “bùng nổ”.

Điều này cho thấy sau khoảng hai tuần ở nhiệt độ phòng, nguy cơ nhiễm vi khuẩn trên vỏ trứng tăng lên đáng kể.

Bên trong trứng: Khi “hệ thống phòng vệ tự nhiên” suy yếu

Nhiều người nghĩ rằng nếu vỏ trứng có vi khuẩn thì chỉ cần rửa sạch hoặc nấu chín là đủ. Tuy nhiên, nếu trứng để quá lâu, vi khuẩn có thể xuyên qua vỏ và xâm nhập vào lòng trứng.

Trong giai đoạn đầu bảo quản 0-5 ngày, gần như không phát hiện vi khuẩn trong phần trứng bên trong. Nhưng đến khoảng ngày thứ 10, số lượng vi khuẩn trong lòng trứng bắt đầu tăng rõ rệt.

Nguyên nhân là do trứng có một cơ chế bảo vệ tự nhiên. Bên trong lòng trắng trứng chứa lysozyme, một loại enzyme có khả năng tiêu diệt vi khuẩn. Khi trứng còn mới, enzyme này hoạt động mạnh, giúp bảo vệ phần lòng trứng khỏi vi khuẩn xâm nhập.

Tuy nhiên, khi thời gian bảo quản kéo dài, khả năng kháng khuẩn của lysozyme giảm dần. Khi lớp bảo vệ này suy yếu, vi khuẩn như Salmonella có thể phát triển nhanh chóng trong trứng.

Nếu ăn trứng chưa nấu chín kỹ trong giai đoạn này, nguy cơ ngộ độc thực phẩm hoặc nhiễm khuẩn đường ruột sẽ tăng lên.

Kết luận của nghiên cứu

Từ kết quả thí nghiệm, các nhà khoa học đưa ra khuyến cáo rõ ràng:

Trong điều kiện nhiệt độ phòng khoảng 25 độ C, trứng tươi không nên bảo quản quá 15 ngày. Thời gian để càng lâu, nguy cơ nhiễm vi khuẩn càng cao và chất lượng trứng càng giảm.

Một số lưu ý để bảo quản trứng an toàn

Để đảm bảo an toàn thực phẩm cho gia đình, các chuyên gia khuyên nên lưu ý một số điểm sau:

- Không mua quá nhiều trứng một lần. Nên mua với lượng vừa phải và ưu tiên trứng mới.

- Bảo quản trứng trong tủ lạnh. Nhiệt độ khoảng 4 độ C trong ngăn mát có thể làm chậm sự phát triển của vi khuẩn và giúp trứng giữ được độ tươi lâu hơn.

- Nấu chín hoàn toàn trước khi ăn. Đặc biệt với trứng đã để lâu, nên tránh ăn trứng lòng đào hoặc trứng sống để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella.

Nhìn chung, trứng là thực phẩm bổ dưỡng nhưng cũng cần được bảo quản đúng cách và sử dụng trong thời gian hợp lý để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

(Nguồn và ảnh: QQ, The Healthy)