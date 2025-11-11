Nghiên cứu Mỹ - Brazil: Những loại trái cây làm giảm mỡ, huyết áp

Viết trên tạp chí khoa học Molecular Nutrition & Food Research, nhóm tác giả từ Đại học São Paolo (Brazil), Đại học bang North Carolina và Đại học California ở Davis (Mỹ) chỉ ra rằng các loại trái cây họ cam quýt có thể đem lại lợi ích đặc biệt cho sức khỏe tim mạch và trao đổi chất.

Trái cây họ cam quýt như cam, quýt, bưởi, tắc, chanh... chứa các hợp chất có lợi cho sức khỏe tim mạch và trao đổi chất - Minh họa AI: Thu Anh

Một nhóm tình nguyện viên khỏe mạnh từ 21-36 tuổi đã trải qua 60 ngày bổ sung thường xuyên nước cam nguyên chất.

Kết quả cho thấy cơ thể những người này đã có sự thay đổi đáng kể về hoạt động của một số gene và tế bào miễn dịch trong máu. Điều này giúp thay đổi đáng kể sức khỏe, trong đó nổi bật là khả năng kiểm soát huyết áp tốt hơn, quá trình chuyển hóa mỡ hiệu quả hơn và giảm viêm.

Những lợi ích này là rất lớn, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp và các vấn đề tim mạch khác trong tương lai, cũng như giúp chống lại mỡ thừa và tình trạng cholesterol cao hiệu quả hơn.

Cũng theo nhóm tác giả, những tác dụng tích cực này là nhờ các hợp chất flavanone (một nhóm hợp chất hoạt tính sinh học) có nhiều trong trái cây họ cam quýt nói chung như cam, quýt, bưởi, chanh, tắc...

Tuy thí nghiệm được thực hiện dựa trên nước cam, nhưng một số nghiên cứu thế giới trước đây cho thấy cách tốt nhất để nhận được các hợp chất có lợi từ trái cây họ cam quýt là ăn chúng trực tiếp.

Bởi lẽ, việc sử dụng trái cây dưới dạng nước ép thường là mất đi phần chất xơ quý giá, đồng thời dễ gây nguy cơ tiêu thụ quá nhiều đường tự nhiên từ trái cây trong thời gian ngắn. Nếu uống nước trái cây, bạn nên uống với lượng vừa phải và không thêm đường hay chất tạo ngọt.