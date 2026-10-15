Nghiên cứu mới ghi nhận ĐỘT QUỴ ở người trẻ TĂNG 83% trong gần 30 năm: Các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra lời giải

Đột quỵ đang ngày càng trở nên phổ biến hơn ở những người trẻ tuổi, thách thức quan niệm lâu nay cho rằng căn bệnh này chủ yếu chỉ ảnh hưởng đến người lớn tuổi.

Tỷ lệ đột quỵ ở người trẻ tuổi tăng gần gấp đôi, và các nhà khoa học vẫn chưa rõ nguyên nhân

Đột quỵ đang ngày càng trở nên phổ biến hơn ở những người trẻ tuổi, thách thức quan niệm lâu nay cho rằng căn bệnh này chủ yếu chỉ ảnh hưởng đến người lớn tuổi. Một nghiên cứu xem xét dữ liệu y tế trong gần ba thập kỷ cho thấy tỷ lệ đột quỵ ở người trưởng thành từ 20 đến 54 tuổi đã tăng gần gấp đôi, ngay cả khi cơ hội sống sót sau đột quỵ đã được cải thiện.

Các phát hiện này, được công bố vào ngày 23 tháng 9 năm 2026 trên tạp chí y khoa *Neurology* của Viện Hàn lâm Thần kinh học Hoa Kỳ (American Academy of Neurology), cho thấy một xu hướng đáng lo ngại tại khu vực Greater Cincinnati và Bắc Kentucky. Mặc dù ngày càng có nhiều người sống sót sau đột quỵ, nhưng số ca mắc gia tăng đồng nghĩa với việc ngày càng có nhiều người trẻ tuổi phải đối mặt với các biến chứng sức khỏe lâu dài.

"Mặc dù đột quỵ thường được coi là căn bệnh của người lớn tuổi, nhưng kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy đột quỵ đang ngày càng phổ biến hơn ở những người trẻ tuổi," tác giả nghiên cứu, bác sĩ Emily R. Fisher từ Đại học Cincinnati, cho biết. "Đồng thời, ngày càng có nhiều người sống sót sau đột quỵ, điều đó có nghĩa là nhiều người trẻ tuổi hơn có thể phải sống chung với những di chứng lâu dài do đột quỵ gây ra".

Tỷ lệ đột quỵ tăng gần gấp đôi trong ba thập kỷ

Để tìm hiểu cách thức các dạng đột quỵ thay đổi theo thời gian, các nhà nghiên cứu đã xem xét các trường hợp được ghi nhận tại khu vực Greater Cincinnati và Bắc Kentucky từ năm 1993 đến năm 2020. Họ xác định được 2.076 người trưởng thành trong độ tuổi từ 20 đến 54 đã trải qua cơn đột quỵ đầu tiên trong giai đoạn nghiên cứu.

Kết quả cho thấy một sự gia tăng đáng kể. Trong giai đoạn 1993–1994, tỷ lệ đột quỵ là 33,9 ca trên mỗi 100.000 người. Đến năm 2020, con số này đã tăng lên 62,2 ca trên mỗi 100.000 người, tương đương với mức tăng khoảng 83%.

Sự gia tăng này không phân bổ đều ở tất cả các loại đột quỵ. Thay vào đó, một dạng đột quỵ cụ thể chiếm phần lớn mức tăng này. Tắc nghẽn mạch máu là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng này.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng đột quỵ do thiếu máu cục bộ là nguyên nhân chính dẫn đến số lượng ca bệnh ngày càng tăng. Loại đột quỵ này xảy ra khi một mạch máu cung cấp máu cho não bị tắc nghẽn, làm gián đoạn nguồn cung cấp oxy và dưỡng chất đến các mô não. Nếu không có dòng máu ổn định, các tế bào não có thể bắt đầu bị tổn thương chỉ trong vòng vài phút.

Huyết áp cao, tiểu đường và các yếu tố nguy cơ khác

Các nhà nghiên cứu cũng xem xét các tình trạng sức khỏe và hành vi ở những người trẻ tuổi từng bị đột quỵ. Theo thời gian, một số yếu tố nguy cơ tiềm ẩn đã trở nên phổ biến hơn, bao gồm huyết áp cao, tiểu đường, rung nhĩ và việc sử dụng các chất gây nghiện.

Rung nhĩ là một dạng rối loạn nhịp tim, có thể tạo điều kiện cho các cục máu đông hình thành trong tim. Nếu một cục máu đông di chuyển đến não và làm tắc nghẽn mạch máu, nó có thể gây ra đột quỵ do thiếu máu cục bộ.

Một trong những thay đổi lớn nhất liên quan đến việc sử dụng các chất gây nghiện. Trong giai đoạn 1993–1994, 4,6% người trẻ tuổi bị đột quỵ có ghi nhận về việc sử dụng các chất này. Đến năm 2020, con số đó đã tăng lên 40,2%, trong đó phần lớn sự gia tăng có liên quan đến việc sử dụng cần sa.

Tuy nhiên, nghiên cứu này không thể khẳng định liệu những thay đổi nêu trên có phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tỷ lệ đột quỵ gia tăng hay không. Do thiếu dữ liệu sức khỏe tương ứng từ những người không bị đột quỵ, các nhà nghiên cứu không thể xác định mức độ đóng góp của các yếu tố nguy cơ này vào sự gia tăng số ca bệnh.

Tỷ lệ sống sót sau đột quỵ đang cải thiện, nhưng vẫn còn đó những lo ngại

Mặc dù số ca đột quỵ gia tăng đáng lo ngại, kết quả nghiên cứu cũng mang đến một số tín hiệu tích cực. Những người trẻ tuổi bị đột quỵ hiện nay có khả năng sống sót cao hơn so với gần 3 thập kỷ trước. Sau khi tính đến các yếu tố khác biệt về độ tuổi, chủng tộc và giới tính, các nhà nghiên cứu nhận thấy tỷ lệ bệnh nhân tử vong trong vòng 30 ngày sau đột quỵ đã giảm từ 11,7% giai đoạn 1993–1994 xuống còn 9,4% vào năm 2020.

Sự cải thiện này thể hiện rõ rệt nhất ở những bệnh nhân bị xuất huyết não và xuất huyết dưới nhện - hai dạng đột quỵ do xuất huyết có thể đặc biệt nguy hiểm.

Tuy nhiên, sống sót sau đột quỵ không đồng nghĩa với việc hồi phục hoàn toàn. Tùy thuộc vào vị trí và mức độ nghiêm trọng của tổn thương não, người sống sót có thể gặp phải những khó khăn kéo dài về khả năng vận động, ngôn ngữ, trí nhớ hoặc các chức năng khác. Khi đột quỵ ngày càng phổ biến hơn ở người trẻ tuổi, nhiều người có thể phải đối mặt với những thách thức này trong suốt nhiều thập kỷ.

“Kết quả nghiên cứu của chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định và quản lý các yếu tố nguy cơ đột quỵ sớm trong giai đoạn trưởng thành,” Fisher cho biết. “Cần có thêm nghiên cứu để hiểu rõ hơn điều gì đang thúc đẩy những xu hướng này và làm thế nào để đảo ngược chúng.”

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng cần phải điều tra thêm để giải thích tại sao tỷ lệ đột quỵ lại tăng mạnh ở người trẻ tuổi. Vì phân tích tập trung vào một khu vực địa lý và thiếu nhóm so sánh không bị đột quỵ, nên không thể xác định liệu các xu hướng tương tự có áp dụng trên toàn quốc hay không hoặc xác định các yếu tố chịu trách nhiệm cho sự gia tăng này.

Nghiên cứu được hỗ trợ bởi Nghiên cứu Đột quỵ Vùng Greater Cincinnati/Northern Kentucky.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: Sciencedaily)