Nghiên cứu lớn tiết lộ lý do đột quỵ ở người trông khỏe mạnh

Một nghiên cứu mới dẫn đầu bởi giáo sư Russell de Souza từ Đại học McMaster (Canada) đã cảnh báo rằng một tình trạng tạm gọi là "gầy béo" có thể đứng đằng sau những ca đột quỵ và nhồi máu cơ tim ở người có vóc dáng trông khỏe mạnh.

Người trông có vẻ khỏe mạnh vẫn có nguy cơ đột quỵ cao nếu có mỡ nội tạng tiềm ẩn - Minh họa AI: Thu Anh

Trước đây, người ta thường cho rằng những biến cố chết người này chủ yếu xảy ra ở người thừa cân - béo phì.

Bởi lẽ, mỡ thừa và cân nặng quá khổ sẽ gây ra các vấn đề chuyển hóa như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và tiểu đường, những yếu tố làm tăng tốc quá trình xơ vữa động mạch và tắc nghẽn mạch máu.

Nhưng dữ liệu từ nghiên cứu mới lại chỉ ra rằng ngay cả khi không sở hữu các yếu tố nguy cơ tim mạch truyền thống như cholesterol cao và tăng huyết áp, người có mỡ nội tạng, đặc biệt là mỡ gan vẫn có nguy cơ cao bị đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

Kết quả này đã được chỉ ra từ việc phân tích dữ liệu sức khỏe và ảnh chụp MRI của hơn 33.000 người lớn ở Canada và Anh.

Họ phát hiện ra rằng mỡ nội tạng có liên quan chặt chẽ đến tình trạng dày lên và tắc nghẽn động mạch cảnh, nơi cung cấp máu cho não.

Sự thu hẹp các động mạch này là một yếu tố nguy cơ chính gây đột quỵ.

Bên cạnh đó, tình trạng này cũng có thể ảnh hưởng đến các mạch máu quan trọng khác bao gồm nguồn cấp máu cho tim, do vậy cũng làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim.

Điều cần lưu ý là nhiều người có vóc dáng gầy hoặc trung bình cũng có thể có lượng mỡ nội tạng cao, có thể do di truyền, nhưng chủ yếu do các yếu tố lối sống: Thói quen ăn nhiều đường và carbohydrate tinh chế, ít vận động, uống rượu bia, stress kéo dài...

Nói với Daily Mail, giáo sư Souza mô tả kết quả này là "lời cảnh tỉnh cho cả bác sĩ lâm sàng và công chúng".