Nghiên cứu Harvard: Không phải tập gym hay bơi lội, chỉ 10 phút làm việc này, tuổi thọ có thể kéo dài đáng kể

Sống thọ, khỏe mạnh và chất lượng luôn là ước mơ của nhiều người. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ thời gian, động lực hoặc điều kiện để tập luyện hàng giờ trong phòng gym. Tin vui là một nghiên cứu mới của Đại học Harvard (Mỹ), công bố trên JAMA Internal Medicine, đã chỉ ra rằng chỉ cần thêm 10 phút vận động hằng ngày cũng đủ mang lại lợi ích rõ rệt đối với tuổi thọ.

Phát hiện từ nghiên cứu quy mô lớn

Nghiên cứu này dựa trên dữ liệu của 4.840 người trưởng thành trong độ tuổi từ 40 đến 85, sống ở nhiều bang khác nhau trên khắp nước Mỹ. Người tham gia được yêu cầu đeo thiết bị theo dõi vận động trong vòng một tuần để ghi lại chính xác mức độ hoạt động thể chất hằng ngày.

Trong suốt 10 năm tiếp theo, các nhà khoa học theo dõi sức khỏe và tỷ lệ tử vong của những người tham gia. Dữ liệu được phân tích theo nhiều kịch bản giả định: nếu mỗi người tăng thêm 10, 20 hoặc 30 phút vận động mỗi ngày thì kết quả sẽ thay đổi thế nào.

Kết quả cho thấy, chỉ cần thêm 10 phút vận động vừa phải mỗi ngày – như đi bộ nhanh – đã giúp giảm 7% nguy cơ tử vong hằng năm. Nếu tăng lên 20 phút, con số này là 13%, và 30 phút có thể giúp giảm tới 17%. Những con số này chứng minh một điều: những thay đổi rất nhỏ, khi duy trì đều đặn, có thể tạo ra ảnh hưởng to lớn đối với sức khỏe lâu dài.

Điều quan trọng là loại hình vận động được nhắc đến không đòi hỏi cường độ quá cao. Đi bộ nhanh là ví dụ phổ biến, nhưng bạn cũng có thể chọn đạp xe ở tốc độ vừa phải, làm việc nhà hoặc chơi đùa cùng con nhỏ, thú cưng.

Các chuyên gia nhấn mạnh: tuổi thọ cao hơn không phải lúc nào cũng đòi hỏi những thay đổi mang tính “cách mạng” trong lối sống. “Những điều chỉnh nhỏ, khả thi và có thể duy trì mỗi ngày chính là chìa khóa giúp cải thiện sức khỏe,” nhóm nghiên cứu của Harvard kết luận.

Cách đơn giản để thêm vận động vào ngày thường

Để biến 10 phút “vàng” thành thói quen, bạn có thể bắt đầu từ những điều đơn giản:

Đi bộ ngắn trong giờ nghỉ trưa hoặc sau bữa tối.

Đỗ xe xa hơn so với điểm đến để buộc mình đi bộ nhiều hơn.

Chọn cầu thang bộ thay vì thang máy.

Biến việc chăm con hoặc chơi cùng thú cưng thành hoạt động thể chất nhẹ nhàng.

Thay một phần thời gian xem TV bằng vài động tác giãn cơ hoặc đi bộ tại chỗ.

Những cách này tuy nhỏ bé nhưng khi lặp lại mỗi ngày sẽ dần trở thành thói quen tích cực, góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch, kiểm soát cân nặng và đặc biệt là kéo dài tuổi thọ.

Nghiên cứu khẳng định rằng, 10 phút nghe có vẻ ít nhưng tích lũy theo thời gian sẽ tạo nên sự khác biệt lớn. Đây cũng là lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta: cải thiện sức khỏe không nhất thiết đồng nghĩa với việc dành hàng giờ trong phòng tập. Bất cứ ai, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu từ những bước đi nhỏ, đơn giản và dễ duy trì trong cuộc sống hằng ngày.

Nói cách khác, mỗi 10 phút bạn dành cho cơ thể hôm nay có thể chính là khoản đầu tư quý giá cho tuổi thọ và chất lượng cuộc sống trong tương lai.