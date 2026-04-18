Nghiên cứu ĐH Harvard: 1 NHÓM thực phẩm làm tăng nguy cơ ung thư, người Việt ai cũng biết nhưng vẫn “ăn đều” vì quá tiện và ngon

Khi sự tiện lợi “lên ngôi” khiến nguy cơ bệnh âm thầm tăng theo từng bữa ăn

Trong nhịp sống hối hả hiện đại, khi thời gian trở thành thứ xa xỉ, những món ăn nhanh, tiện lợi ngày càng chiếm ưu thế trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt. Từ gói mì ăn liền vội vàng buổi sáng, ly trà sữa buổi chiều, cho tới những bữa tối “ăn vội” bằng đồ đông lạnh hay thức ăn chế biến sẵn, tất cả đang dần trở thành một phần quen thuộc của đời sống đô thị.

Thế nhưng, một nghiên cứu mới đây từ Đại học Harvard đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về chính nhóm thực phẩm “quen mặt” này có thể đang âm thầm làm gia tăng nguy cơ ung thư, đặc biệt là ung thư đại trực tràng, một trong những loại ung thư phổ biến và gây tử vong cao trên thế giới.

Cụ thể, nghiên cứu chỉ ra rằng những người có dấu hiệu tiêu thụ nhiều thực phẩm siêu chế biến (ultra-processed foods - UPF) có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng cao hơn tới 71% so với nhóm tiêu thụ ít. Đây là con số không nhỏ, nhất là trong bối cảnh tỷ lệ mắc bệnh này đang ngày càng gia tăng tại nhiều quốc gia trên toàn thế giới.

Vậy thực phẩm siêu chế biến là gì? Hiểu đơn giản, đây là những sản phẩm đã trải qua nhiều công đoạn chế biến công nghiệp, chứa nhiều phụ gia như chất bảo quản, chất tạo màu, chất tạo ngọt nhân tạo hay chất nhũ hóa. Điểm chung của chúng là ngon miệng, tiện lợi, giá cả phải chăng, nhưng lại nghèo dinh dưỡng và giàu đường, muối, chất béo xấu.

Danh sách những món ăn thuộc nhóm này không hề xa lạ như: xúc xích, giăm bông, thịt xông khói, nước ngọt có ga, nước trái cây đóng hộp, khoai tây chiên, mì gói, pizza đông lạnh hay thậm chí cả bơ thực vật và bột kem không sữa.

Đây cũng chính là những món ăn mà nhiều người Việt, đặc biệt là giới trẻ và dân văn phòng thường xuyên ăn. Không chỉ vì tiện, mà còn bởi hương vị đậm đà, dễ “gây nghiện”.

Điều đáng nói là, khác với những cảnh báo trước đây chủ yếu dựa trên thói quen ăn uống do người tham gia tự khai báo, nghiên cứu của Harvard lần này đi sâu hơn khi phân tích trực tiếp dấu ấn sinh học trong máu. Nói cách khác, thay vì hỏi “bạn ăn gì”, các nhà khoa học nhìn vào phản ứng thực tế của cơ thể để xác định mức độ ảnh hưởng.

Kết quả cho thấy, có tới 50 chất chuyển hóa trong máu liên quan mật thiết đến việc tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến. Từ đó, nhóm nghiên cứu xây dựng một “điểm số chuyển hóa UPF”, công cụ giúp đánh giá mức độ ảnh hưởng của chế độ ăn lên cơ thể chính xác hơn nhiều so với phương pháp truyền thống.

Và khi áp dụng thang đo này, sự khác biệt trở nên rõ rệt. Những người có điểm số cao nhất, tức tiêu thụ nhiều UPF nhất sẽ có nguy cơ ung thư cao hơn đáng kể, bất kể độ tuổi, giới tính hay lối sống.

Thói quen nhỏ, hệ quả lớn

Không chỉ dừng lại ở việc chỉ ra mối liên hệ, nghiên cứu còn lý giải vì sao thực phẩm siêu chế biến lại có thể gây hại. Các nhà khoa học phát hiện những người ăn nhiều nhóm này thường gặp dấu hiệu viêm kéo dài và rối loạn hormone. Đây là hai yếu tố tạo điều kiện cho ung thư phát triển.

Một ví dụ là chất N2,N2-dimethylguanosine, thường tăng cao ở người ăn nhiều thịt chế biến và đồ béo. Khi chất này cao, nguy cơ ung thư đại trực tràng có thể tăng tới 96%. Điều này cho thấy cơ thể đang bị stress và viêm âm ỉ trong thời gian dài.

Ngược lại, một chất khác là 21-deoxycortisol có tác dụng chống viêm và hỗ trợ miễn dịch. Khi chất này ở mức tốt, nguy cơ ung thư có thể giảm khoảng 41%. Tuy nhiên, ăn quá nhiều thực phẩm công nghiệp có thể làm mất sự cân bằng này.

Đặc biệt, nhóm thực phẩm nhiều đường như: nước ngọt, bánh kẹo và đồ tráng miệng đóng gói,... có biểu rõ rệt nhất. Những người tiêu thụ nhiều nhất có nguy cơ ung thư tăng khoảng 52% so với người ăn ít. Đây cũng là nhóm thực phẩm rất phổ biến trong đời sống hàng ngày.

Các nhà khoa học cho rằng thực phẩm siêu chế biến có thể gây hại cơ thể theo 3 cách là làm rối loạn chuyển hóa, gây viêm âm ỉ và ảnh hưởng hormone. Những tác động này không xuất hiện ngay, nhưng tích tụ dần theo thời gian. Vì vậy, nhiều người không nhận ra rủi ro về sức khỏe đang âm thầm tăng lên.

Các chuyên gia cũng cho rằng không cần phải loại bỏ hoàn toàn những thực phẩm này, mà nên giảm bớt và học cách ăn cân bằng hơn. Chúng ta nên ưu tiên thực phẩm tươi, hạn chế đồ đóng gói và nước ngọt. Và hãy nhớ rằng nững thay đổi nhỏ mỗi ngày có thể tạo ra khác biệt lớn về lâu dài.

Bệnh ung thư không đến từ một bữa ăn. Nó là kết quả của nhiều lựa chọn lặp lại mỗi ngày. Và chính thói quen ăn uống sẽ quyết định sức khỏe của bạn trong tương lai.

Theo Sohu