Nghiên cứu của Harvard: "1 hành động" có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch đến 96%, dễ làm vô cùng!

Ước tính tại nước ta cứ 4 người trưởng thành thì có 1 người mắc bệnh tim mạch, xu hướng ngày càng trẻ hóa...

Một nghiên cứu mới đây của Đại học Harvard tại Hoa Kỳ cho thấy những người có thể thực hiện một động tác đơn giản có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn 96% trong 10 năm tới.

Nghiên cứu này được thực hiện với sự tham gia của 1.104 lính cứu hỏa nam đang tại ngũ với độ tuổi trung bình là 39,6 năm, và theo dõi họ trong 10 năm. Các nhà nghiên cứu cho biết kiểm tra sức mạnh có thể là một phương pháp đơn giản, miễn phí để giúp đánh giá nguy cơ mắc bệnh tim mạch trong mọi tình huống.

Kết quả nghiên cứu cho thấy những người có thể thực hiện hơn 11 lần chống đẩy liên tiếp theo nhịp điệu 80 nhịp/phút có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn đáng kể trong 10 năm tiếp theo. Thậm chí đáng ngạc nhiên hơn, những người có thể thực hiện hơn 40 lần chống đẩy có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn 96% trong 10 năm tiếp theo so với những người không thể thực hiện nổi 10 lần. Bài kiểm tra này không chỉ đánh giá sức bền cơ bắp mà còn phản ánh khả năng phối hợp tổng thể và chức năng tim phổi.

Nếu bạn chỉ thực hiện được dưới 10 lần chống đẩy bằng lòng bàn tay, bạn nên đặc biệt chú ý đến sức khỏe tim mạch của mình.

Nhấn giữ 1 điểm trong 5 giây để kiểm tra nguy cơ suy tim

Theo tờ The Mirror, bác sĩ người Anh Sermed Mezher đã chia sẻ một video trên nền tảng mạng xã hội của mình, cho biết có thể tự kiểm tra sơ bộ bằng cách đơn giản là ấn ngón trỏ vào da bắp chân trong 5 giây và quan sát sự phục hồi của da sau khi ấn. Nếu vết lõm hình thành sau khi ấn không nhanh chóng trở lại hình dạng ban đầu, đó có thể là dấu hiệu của "phù nề lõm".

Sermed Mezher chỉ ra rằng phù nề lõm là sự tích tụ bất thường của chất lỏng ở chân, có thể bắt nguồn từ sự lưu thông máu kém hoặc lượng chất lỏng dư thừa trong cơ thể. Mặc dù trong một số trường hợp, nó có thể chỉ là tạm thời và vô hại, chẳng hạn như do đứng lâu, tiếp xúc với nhiệt độ cao, mang thai hoặc thừa cân, nhưng phù nề lõm kéo dài có thể là dấu hiệu của các bệnh lý nghiêm trọng, bao gồm suy tĩnh mạch, suy tim, bệnh thận, bệnh gan hoặc huyết khối tĩnh mạch sâu. Cần đặc biệt chú ý khi có hiện tượng sưng phù đáng kể ở một chân.

Ông ấy cho biết rằng nếu tình trạng sưng tấy kéo dài ở bắp chân, nên đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt để được khám và kiểm tra thêm, chẳng hạn như xét nghiệm máu, siêu âm tim hoặc siêu âm chân, nhằm xác định nguyên nhân và nhận được phương pháp điều trị thích hợp.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), phù nề là một triệu chứng phổ biến của suy tim. Khi tim không thể bơm máu hiệu quả khắp cơ thể, áp lực bên trong các mạch máu tăng lên, khiến chất lỏng rò rỉ vào các mô xung quanh. Sự tích tụ chất lỏng này gây sưng ở mắt cá chân và cẳng chân, có thể đỡ hơn một chút vào buổi sáng nhưng dần dần trở nên tồi tệ hơn trong suốt cả ngày.