Nghiên cứu của Hàn Quốc trên 2,5 triệu người cho thấy: Trước 40 tuổi gặp vấn đề này sẽ tăng đáng kể nguy cơ ung thư

Đó chính là tình trạng gan nhiễm mỡ!

Giới trẻ dường như không quan tâm, thừa nhận rằng một số bạn bè của họ đã được chẩn đoán mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Mọi người đều cho rằng đó không phải là vấn đề lớn, rằng họ chỉ cần giảm cân khi lớn tuổi hơn...

Nhiều người trẻ thường có suy nghĩ không mấy lo lắng sau khi được chẩn đoán mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Vì nó không gây đau hay ngứa nên dường như không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Chỉ cần chú ý ăn ít thịt hơn trong tương lai... đang là suy nghĩ của nhiều người.

Nhưng liệu mọi chuyện có thực sự đơn giản như vậy?

Gan nhiễm mỡ không phải là một bệnh nhẹ

Theo một nghiên cứu theo dõi quy mô lớn tại Hàn Quốc, nếu được chẩn đoán mắc bệnh gan nhiễm mỡ ở độ tuổi từ 20 đến 39, người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ mắc nhiều loại ung thư đường tiêu hóa khác nhau cao hơn sau này trong cuộc đời .

Nghiên cứu này bao gồm hơn 5,2 triệu cá nhân từ 20 đến 39 tuổi đã tham gia khám sức khỏe định kỳ từ năm 2009 đến năm 2012. Các nhà nghiên cứu đã chia dân số thành 2 nhóm dựa trên việc họ có mắc bệnh gan nhiễm mỡ hay không và theo dõi họ trong hơn 6 năm .

Kết quả cho thấy, sau khi loại trừ ảnh hưởng của các yếu tố như hút thuốc, uống rượu và béo phì, bệnh nhân mắc bệnh gan nhiễm mỡ có xác suất mắc các bệnh ung thư đường tiêu hóa (bao gồm ung thư thực quản, ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng, ung thư gan, ung thư tuyến tụy và ung thư đường mật/túi mật) cao hơn đáng kể so với những người không mắc bệnh gan nhiễm mỡ .

Trung Quốc cũng đã tiến hành nghiên cứu trong lĩnh vực này. Các nhà nghiên cứu từ các viện như Bệnh viện Thạch Gia Trang trực thuộc Đại học Y khoa Thủ đô (Trung Quốc) đã theo dõi 63.000 người trong hơn 10 năm.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ trước tuổi 45 có nguy cơ mắc nhiều loại ung thư khác nhau trong tương lai cao hơn.

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã dịch chuyển độ tuổi phân chia dân số lùi lại 5 năm, tập trung hơn vào nhóm người trung niên.

Cả hai nghiên cứu đều đóng vai trò như một lời cảnh tỉnh, nhấn mạnh rằng bệnh gan nhiễm mỡ cần được xem xét nghiêm túc. Nếu không kiểm soát kịp thời có thể tạo ra nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến ung thư .

Gan nhiễm mỡ có thể gây ra rất nhiều vấn đề

Nhiều người có thể không hiểu làm thế nào một vấn đề đơn giản như gan nhiễm mỡ lại có thể gây ra tác hại lớn đến vậy.

Ngoài việc phân giải độc tố, gan của chúng ta còn tham gia vào quá trình chuyển hóa các chất dinh dưỡng, bao gồm lipid, protein và carbohydrate .

Do đó, những người bị gan nhiễm mỡ rất dễ mắc hội chứng chuyển hóa, tiểu đường type 2 và các bệnh khác, những bệnh này có thể tác động lẫn nhau và dẫn đến một loạt các phản ứng dây chuyền tiêu cực .

Điều này có nghĩa là gan nhiễm mỡ không chỉ là vấn đề cục bộ của gan mà còn là "dấu hiệu cảnh báo" về rối loạn chuyển hóa trong cơ thể.

Làm sao để phòng tránh gan nhiễm mỡ?

Hiện tại, chưa có thuốc đặc trị nào cho bệnh gan nhiễm mỡ. May mắn thay, so với viêm gan virus, một số bệnh nhân gan nhiễm mỡ thực sự có thể cải thiện tình trạng này thông qua thay đổi lối sống. Hãy tập trung vào chế độ ăn uống và tập thể dục.

Đối với những bệnh nhân thừa cân hoặc béo phì mắc bệnh gan nhiễm mỡ, giảm cân là một trong những cách hiệu quả nhất để đảo ngược tình trạng gan nhiễm mỡ.

Khuyến cáo bệnh nhân mắc bệnh gan nhiễm mỡ nên tập thể dục cường độ vừa phải (như chạy bộ, đi bộ nhanh, bơi lội...) ít nhất 30 phút, 5 ngày một tuần, bổ sung thêm 2 buổi tập luyện sức mạnh mỗi tuần nếu thể trạng cho phép.

Giảm lượng tiêu thụ các thực phẩm nhiều chất béo và đường, đồng thời hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và thực phẩm giàu chất béo bão hòa/chất béo chuyển hóa (như mỡ động vật, đồ chiên rán và bánh ngọt).

Hãy hạn chế đồ uống có đường. Đường và chất béo có thể chuyển hóa lẫn nhau trong cơ thể. Nếu không chú ý hạn chế đường, điều đó cũng sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng gan nhiễm mỡ.

Hãy thử tăng tỷ lệ tinh bột kháng trong các thực phẩm chính của bạn, chẳng hạn như bún gạo, tinh bột khoai tây, tinh bột khoai lang, ngũ cốc nguyên hạt, ngũ cốc hỗn hợp và các loại đậu.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những bệnh nhân bị gan nhiễm mỡ nếu ăn 40g tinh bột kháng mỗi ngày sẽ giảm trung bình gần 40% lượng mỡ trong gan sau 4 tháng.

Hãy tăng cường lượng protein chất lượng cao và chất xơ trong chế độ ăn uống của bạn, chẳng hạn như rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và cá.

Một chế độ ăn uống lành mạnh dựa trên các thực phẩm tự nhiên này có thể giúp đạt được sự cân bằng calo âm để giảm cân và cải thiện các chỉ số chuyển hóa liên quan đến gan nhiễm mỡ .

