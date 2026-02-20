Nghiên cứu 365.000 người phát hiện: Đột quỵ rất “sợ” loại nước giá rẻ dễ kiếm ở Việt Nam, chống ung thư, ổn định đường huyết hiệu quả

Một nghiên cứu quy mô lớn công bố trên tạp chí PLOS Medicine năm 2021 cho thấy những người uống 2-3 tách trà mỗi ngày có nguy cơ đột quỵ thấp hơn 32% so với người không uống loại đồ uống này.

Nghiên cứu theo dõi hơn 365.000 người trong độ tuổi 50–74, với thời gian trung bình 11,4 năm. Kết quả cho thấy thói quen tiêu thụ trà ở mức vừa phải có liên quan đến nguy cơ đột quỵ thấp hơn. Dù đây là nghiên cứu quan sát (chưa thể khẳng định quan hệ nhân quả), các dữ liệu cho thấy vai trò đáng chú ý của những thức uống quen thuộc, đặc biệt là trà xanh.

Ảnh minh hoạ

Một số nghiên cứu gần đây ghi nhận uống lượng trà xanh vừa phải (khoảng 500ml/ngày) có thể liên quan đến việc giảm nguy cơ đột quỵ từ 20% trở lên. Đó là chất chống oxy hóa dồi dào trong trà xanh giúp giảm viêm, giảm cholesterol xấu, đồng thời ổn định huyết áp và đường huyết.

Trà xanh giàu polyphenol, đặc biệt là catechin - nhóm chất chống oxy hóa có khả năng trung hòa gốc tự do và hạn chế tổn thương tế bào. Đây là những yếu tố góp phần vào quá trình lão hóa và nhiều bệnh mãn tính. Một số công dụng khác của loại đồ uống này có thể kể đến như:

Bảo vệ tim mạch, giảm cholesterol xấu

Nhiều phân tích tổng hợp cho thấy trà xanh có thể giúp giảm cholesterol toàn phần và LDL - yếu tố nguy cơ hàng đầu của bệnh tim mạch.

Ngoài ra, nhờ đặc tính chống viêm và hỗ trợ giãn mạch, trà xanh có thể giúp cải thiện lưu thông máu và hỗ trợ hạ huyết áp ở mức độ nhất định. Đây là những cơ chế có thể góp phần làm giảm nguy cơ đột quỵ.

Hỗ trợ bảo vệ não bộ

Nhờ đặc tính chống oxy hóa và kháng viêm, trà xanh có thể giúp giảm tổn thương tế bào thần kinh - yếu tố liên quan đến các bệnh thoái hóa như Alzheimer và Parkinson.

Ảnh minh hoạ

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Các chất chống oxy hóa trong trà xanh được cho là có thể cải thiện tình trạng kháng insulin - yếu tố chính dẫn đến tiểu đường tuýp 2. Khi cơ thể kháng insulin, đường huyết tăng cao kéo dài sẽ gây tổn thương mạch máu và thần kinh. Việc cải thiện độ nhạy insulin giúp ổn định đường huyết tốt hơn.

Một nghiên cứu theo dõi 480.000 người trưởng thành tại Trung Quốc trong trung bình 11 năm cho thấy những người thường xuyên uống trà có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 thấp hơn 8% so với những người chưa từng uống trà trong năm trước đó.

Ngăn ngừa ung thư

Catechin trong trà xanh có khả năng ức chế sự hình thành và phát triển của một số dòng tế bào ung thư trong nghiên cứu phòng thí nghiệm. Một số bằng chứng dịch tễ học cho thấy người uống trà xanh thường xuyên có thể có nguy cơ mắc một số loại ung thư thấp hơn.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Catechin có thể thúc đẩy quá trình oxy hóa chất béo và tăng nhẹ tốc độ trao đổi chất. Dù vậy, tác dụng giảm cân của trà xanh khá khiêm tốn và không thể thay thế chế độ ăn uống - vận động hợp lý.

Ảnh minh hoạ

Cải thiện sức khỏe răng miệng và xương

Nhờ đặc tính kháng khuẩn, trà xanh có thể giúp hạn chế vi khuẩn gây sâu răng và viêm nướu. Một số nghiên cứu cũng cho thấy polyphenol trong trà xanh có thể hỗ trợ quá trình hình thành xương và giảm mất mật độ xương ở phụ nữ.

Giảm căng thẳng

Trà xanh chứa L-theanine - một axit amin có thể giúp tạo cảm giác thư giãn. Một số nghiên cứu cho thấy bổ sung L-theanine liều cao giúp cải thiện lo âu và giấc ngủ.

Lưu ý khi uống trà

Để tận dụng tối đa lợi ích sức khỏe từ trà, cách bảo quản và sử dụng đóng vai trò rất quan trọng. Lá trà vốn dễ hút ẩm và hấp thụ mùi từ môi trường xung quanh, đồng thời các hoạt chất có lợi như tanin và polyphenol cũng dễ bị oxy hóa khi tiếp xúc với ánh sáng và nhiệt độ cao. Vì vậy, trà nên được bảo quản trong hộp kín, đặt ở nơi khô ráo, tránh ánh sáng trực tiếp. Nếu chưa sử dụng trong thời gian dài, có thể hút chân không và bảo quản ở nhiệt độ thấp để hạn chế mất chất.

Một lưu ý quan trọng khác là không nên uống trà khi còn quá nóng. Việc thường xuyên tiêu thụ đồ uống ở nhiệt độ trên 65°C có thể làm tăng nguy cơ ung thư thực quản. Do đó, sau khi pha bằng nước sôi, nên chờ trà nguội bớt trước khi thưởng thức.

Ngoài ra, nên ưu tiên uống trà nhạt thay vì trà quá đặc. Trà đặc chứa hàm lượng caffeine cao hơn, dễ gây tim đập nhanh, bồn chồn, mất ngủ hoặc khó chịu dạ dày. Đặc biệt, tanin trong trà đậm có thể cản trở hấp thu sắt. Vì vậy, người thiếu máu do thiếu sắt nên hạn chế uống trà đặc, nhất là ngay sau bữa ăn. Uống trà điều độ, đúng cách sẽ giúp phát huy lợi ích mà vẫn đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Theo Harvard Health, Health.com