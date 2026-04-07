Nghiên cứu 21.000 người chỉ ra 4 nguyên nhân chính dẫn đến cao huyết áp

Anh Thư |

Một nghiên cứu quy mô lớn từ Mỹ và Thái Lan đã chỉ ra một loạt nguyên nhân quen thuộc lẫn bất ngờ làm tăng nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp

Trên tạp chí khoa học Journal of Cardiovascular Nursing, nhóm tác giả Mỹ - Thái Lan dẫn đầu bởi các nhà nghiên cứu từ Đại học Massachusetts Boston (Mỹ) cho biết họ đã phân tích dữ liệu của gần 21.000 người Mỹ, trong đó một nửa là bệnh nhân cao huyết áp, để đánh giá các yếu tố nguy cơ mạnh mẽ nhất của căn bệnh này.

Cao huyết áp: Nghiên cứu 21.000 người chỉ ra 4 nguyên nhân chính - Ảnh 1.

Đo huyết áp - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Kết quả cho thấy yếu tố hàng đầu thúc đẩy bệnh cao huyết áp là cân nặng "vượt ngưỡng". Theo chỉ số khối cơ thể - BMI, tính bằng cân nặng (kg) chia bình phương chiều cao (m) - người thừa cân có nguy cơ cao gấp 1,65 lần và người béo phì có nguy cơ cao gấp 3,07 lần.

Theo thang phân loại BMI IDI & WPRO dành cho người châu Á, BMI từ 23,0 – 24,9 là thừa cân, từ 25 trở lên là béo phì.

Nguyên nhân gây cao huyết áp phổ biến hàng thứ 2 là việc không đáp ứng chuẩn hoạt động thể chất mà Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) ban hành.

Theo đó, nếu bạn không đạt được thời gian hoạt động mức độ vừa phải (đi bộ nhanh, khiêu vũ, làm vườn, đạp xe chậm...) ít nhất 150 phút/tuần hoặc mức độ cao (chạy bộ, đạp xe nhanh, leo núi, bơi lội...) ít nhất 75 phút/tuần thì nguy cơ sẽ tăng 32%.

Nguyên nhân tiếp theo là hút thuốc. Cả người đang hút và người từng hút thuốc đều có nguy cơ cao hơn người chưa bao giờ hút.

Cuối cùng là giấc ngủ, với mối liên hệ hình chữ U, tức ngủ quá nhiều hay quá ít đều làm tăng nguy cơ cao huyết áp.

Trái với suy nghĩ truyền thống, chế độ ăn uống không tác động quá mạnh mẽ như các yếu tố kể trên, mặc dù ăn quá nhiều muối cũng làm gia tăng nguy cơ đáng kể.

Thường xuyên uống loại nước này, cẩn thận đột quỵ lúc nào không hay: Không phải rượu bia
Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

