Nghiện "chuyện ấy" còn khó cai hơn nghiện rượu bia, thuốc lá? Bác sĩ tiết lộ các dấu hiệu nhận biết

Theo Tiến sĩ Tâm thần học Vi Vi (Đài Loan, Trung Quốc), nghiện "chuyện ấy" thực tế không hề dễ cai, thậm chí còn khó hơn rượu bia hay thuốc lá trong nhiều trường hợp.

Nguyên nhân nằm ở chỗ rất nhiều người không thừa nhận mình nghiện. Họ cho rằng đó chỉ là nhu cầu sinh lý cao, "chuyện ấy" lại là nhu cầu tự nhiên nên dễ bị xem nhẹ tác hại. Khi chưa thấy hậu quả rõ ràng, người trong cuộc thường chủ quan. Chính sự phủ nhận này khiến nghiện sex âm thầm kéo dài, đến khi bộc lộ thì đã gây tổn hại nghiêm trọng đến tâm lý, công việc và các mối quan hệ.

Ảnh minh họa

Dấu hiệu nhận biết bạn bị nghiện "chuyện ấy"

Tiến sĩ Vi Vi cho biết nghiện "chuyện ấy" còn gọi "chứng nghiện sex" là tình trạng không thể kiểm soát hành vi tình dục và dần phụ thuộc vào nó. Ở mức độ nặng, đây được xem là một dạng rối loạn tâm thần liên quan đến ám ảnh cưỡng chế. Không ít người vì nghiện sex mà hôn nhân tan vỡ, tài chính suy sụp, tinh thần sa sút kéo dài. Một số trường hợp còn phát sinh hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật.

Dưới đây là các dấu hiệu giúp bạn tự nhận biết:

Bị ám ảnh bởi tình dục

Người mắc gần như lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ấy. Họ dễ bị kích thích và dễ tưởng tượng cảnh làm "chuyện ấy" với cả người mới gặp. Một số người không thể ngủ nếu không thủ dâm hoặc quan hệ.

Nhu cầu tình dục quá cao

Ham muốn xuất hiện liên tục và dẫn đến hành vi tình dục ở mọi thời điểm. Quan hệ nhiều nhưng vẫn không cảm thấy thỏa mãn. Họ thường tìm kiếm đối tượng mới để tiếp tục kích thích.

Ảnh minh họa

Dùng tình dục để giải tỏa cảm xúc

Tình dục trở thành cách đối phó với buồn chán, căng thẳng hay cô đơn. Sau khi làm "chuyện ấy", thường cảm giác trống rỗng và khó chịu lại xuất hiện, khiến hành vi này lặp lại.

Luôn cảm thấy không hài lòng

Người nghiện sex thường không hài lòng với bản thân hoặc bạn tình. Có người chán ghét cơ thể mình. Cảm giác bức bối kéo dài nhưng không muốn chia sẻ.

Không thể kiểm soát ham muốn

Họ khó chờ đợi và dễ cáu giận khi nhu cầu "chuyện ấy" không được đáp ứng. Tình dục bắt đầu ảnh hưởng rõ rệt đến công việc và sinh hoạt hằng ngày.

Rất khó chung thủy

Họ luôn tìm cảm giác mới lạ. Tình dục được đặt cao hơn tình cảm. Các mối quan hệ vì thế thường ngắn ngủi và thiếu gắn bó.

Rối loạn tâm lý và hành vi

Sau khi quan hệ hoặc thủ dâm, người bệnh thường hối hận và cảm thấy tội lỗi. Trường hợp nặng có thể cáu gắt, bạo lực hoặc có hành vi lệch chuẩn.

Nguyên nhân gây ra chứng nghiện sex và cách khắc phục

Tiến sĩ Vi Vi cho biết, có nhiều nguyên nhân dẫn tới chứng nghiện sex. Tuy nhiên cần nhớ rằng hormone tình dục chỉ đóng vai trò kích hoạt, không phải nguyên nhân chính. Gốc rễ của nghiện sex thường đến từ các yếu tố sau:

- Mất cân bằng các chất dẫn truyền thần kinh trong não.

- Tiếp xúc với nội dung tình dục quá sớm.

- Chấn thương tâm lý trong quá khứ.

- Môi trường trưởng thành độc hại.

- Ảnh hưởng từ bệnh lý thần kinh hoặc thuốc điều trị

Cách khắc phục khi nghiện "chuyện ấy"

Ảnh minh họa

Theo Tiến sĩ Vi Vi, điều quan trọng nhất là người bệnh phải nhận ra và chấp nhận vấn đề của mình. Việc tìm đến chuyên gia y tế giúp xác định nguyên nhân và hướng điều trị phù hợp.

Bên cạnh thuốc và trị liệu tâm lý khi cần, người bệnh nên hạn chế các yếu tố kích thích tình dục, thanh lọc môi trường sống và xây dựng lối sinh hoạt lành mạnh. Ngủ đủ giấc, vận động đều đặn và tránh rượu bia là những yếu tố nền tảng giúp kiểm soát ham muốn và giảm nguy cơ tái nghiện.

Nguồn và ảnh: Sohu, Family Doctor