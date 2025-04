Nghỉ lễ về quê, mẹ chồng giật mình khi biết lý do con dâu vứt sạch đồ ăn trong tủ lạnh của mình

Cách bảo quản thức ăn thừa trong tủ lạnh một cách khoa học

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng vi khuẩn sinh sản nhanh nhất ở nhiệt độ 20-40 độ C và việc làm lạnh (dưới 4 độ C) có thể làm giảm đáng kể hoạt động của chúng. Bạn có thể bảo quản thực phẩm trong hộp giữ tươi hoặc màng bọc thực phẩm để tránh thực phẩm tiếp xúc với các thành phần khác trong tủ lạnh và giảm sự phát triển của vi khuẩn. Có thể chia phần lớn thành các phần nhỏ và để lạnh, sau đó hâm nóng lại và ăn khi cần để tránh mất chất dinh dưỡng và làm giảm hương vị do đun nóng nhiều lần.

Cần lưu ý rằng làm lạnh không phải là giải pháp "an toàn". Rau củ không nên để trong tủ lạnh quá 24 giờ, còn thịt thì nên dùng trong vòng 48 giờ. Mặc dù việc làm lạnh thực phẩm khi còn nóng sẽ tiêu tốn nhiều điện hơn, nhưng chi phí chăm sóc sức khỏe lại ít hơn nhiều so với chi phí điều trị các bệnh do thực phẩm gây ra.