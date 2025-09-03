HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Nghỉ lễ, số ca cấp cứu do tai nạn giao thông nhập Bệnh viện Chợ Rẫy tăng 13%

Hải Yến |

Chỉ trong 4 ngày lễ, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận hơn 1.000 bệnh nhân cấp cứu.

Ngày 3-9, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (từ ngày 30-8 đến hết 2-9-2025), bệnh viện đã tiếp nhận tổng cộng 1.082 bệnh nhân cấp cứu, trung bình mỗi ngày 271 trường hợp. Trong số này, có 495 ca cấp cứu ngoại khoa.

Chỉ trong 4 ngày nghỉ lễ, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận hơn 1.000 trường hợp cấp cứu

Đáng chú ý, tai nạn giao thông tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái với 182 trường hợp, trung bình 46 ca/ngày. Ngoài ra, có 42 ca tai nạn sinh hoạt, 15 trường hợp đả thương17 ca ngộ độc.

Về hoạt động phẫu thuật cấp cứu, toàn bệnh viện thực hiện 161 ca mổ, giảm 10,6% so với năm 2024. Trong đó, Khoa Cấp cứu chuyển mổ 75 ca, còn lại đến từ các chuyên khoa như Ngoại tiêu hóa (55 ca), Ngoại thần kinh (37 ca) và Chỉnh hình (31 ca).

Về sử dụng máu, trong 4 ngày nghỉ lễ, bệnh viện đã sử dụng 4.462 đơn vị máu, giảm 22% so với năm trước. Như vậy, tổng số ca cấp cứu năm nay giảm nhẹ so với năm 2024, song cơ cấu nguyên nhân có sự thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở nhóm tai nạn sinh hoạt và thương tích.

