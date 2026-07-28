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Nghi có dòi bò trong món gà tại tiệc tân gia: Chủ cơ sở lên tiếng đây là sự cố ngoài ý muốn

Hương Trà
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Chủ cơ sở này cho biết chỉ có một bàn ăn gặp phải hiện tượng này.

Mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi nhiều con vật nghi là dòi bò lúc nhúc trong phần thịt gà khi món ăn đang được đun nóng tại một tiệc tân gia ở ở xã Ea Ktur (Đắk Lắk). Quy mô bữa tiệc với khoảng 70 bàn. Toàn bộ các món ăn tại bữa tiệc được chủ nhà đặt trọn gói từ một cơ sở dịch vụ gia chánh có địa chỉ tại buôn Jũng A, xã Ea Ktur.

Ngày 27/7, thông tin trên Dân Việt, ông Y Ngơn Niê - Chủ tịch UBND xã Ea Ktur cho biết, địa phương đã nắm được thông tin phản ánh từ người dân về việc dòi bò lúc nhúc trong đĩa thịt gà tại tiệc tân gia. Lãnh đạo xã đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn xác minh, làm rõ sự việc.

Hình ảnh dòi bò lúc nhúc trong món thịt gà. (Ảnh cắt từ clip)

Thông tin trên Dân Việt, đại diện cơ sở cho biết, tiệc tân gia được tổ chức trong ngày 27/7 với khoảng 70 mâm cỗ, nhưng chỉ có một mâm xảy ra sự cố. Vị đại diện này cho hay bản thân cũng bất ngờ khi xem clip.

Theo người này, toàn bộ gà dùng chế biến món ăn được mua trong ngày tại một điểm bán ở chợ Trung Hòa (xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk). Sau khi mua, gà được sơ chế, luộc ngay theo quy trình chế biến của cơ sở, không phải thực phẩm để qua nhiều ngày.

Đại diện cơ sở cũng cho biết dịch vụ gia chánh đã hoạt động khoảng hai năm và được cấp đầy đủ giấy phép theo quy định. Ngoài ra chia sẻ thêm trên VietNamNet, đại diện cơ sở bày tỏ đây là sự cố ngoài ý muốn. Cơ sở đang làm việc với gia chủ để tìm hướng giải quyết, đền bù thỏa đáng.

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