Nghẹn lòng lời chia sẻ của cô giáo mắc ung thư trong lễ tri ân 20/11

Tại chương trình thăm hỏi, động viên 80 người bệnh là giáo viên và cán bộ ngành giáo dục đang điều trị tại ba cơ sở của Bệnh viện K nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, bà Trịnh Thị Tuyết, 53 tuổi, giáo viên ở Quảng Ninh, điều trị ung thư buồng trứng tại khoa Nội 1, xúc động nói suốt bảy tháng điều trị, bà luôn chứng kiến sự vất vả của đội ngũ bác sĩ. Biết ơn khi được tiếp thêm động lực vào lúc khó khăn nhất, bà hy vọng có thể sớm trở lại với lớp học, nơi mình gắn bó ba thập kỷ.

Hoàn cảnh của chị Bùi Thị Minh Trang, 35 tuổi, càng khiến nhiều người nghẹn lòng. Chị phát hiện ung thư vòm họng khi thai được 22 tuần, sinh con ở tuần 35 rồi bắt đầu hóa trị khi bé mới 10 ngày tuổi.

Là giáo viên mầm non 12 năm, chị phải rời xa hai con nhỏ và bé trai vừa đầy tháng để điều trị. “Hôm nay nhận được sự quan tâm, tôi càng quyết tâm chữa bệnh để sớm trở về bên các con ”, nói.

Người bệnh ung thư là giáo viên dự buổi gặp mặt tại Bệnh viện K. (Ảnh: BVCC)

GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, cho biết bệnh viện luôn chú trọng hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xem đây là giá trị bền vững để giáo dục thế hệ bác sĩ trẻ. “ Sự mẫu mực, nhân ái và tinh thần hi sinh của các thầy cô là nguồn cảm hứng để chúng tôi nỗ lực hơn mỗi ngày, giữ vững niềm tin của người bệnh ”, ông nói.

Chương trình tri ân không chỉ mang ý nghĩa tinh thần với những thầy cô đang chiến đấu với bệnh tật, mà còn là lời nhắc về lòng biết ơn, về những người đã lặng lẽ cống hiến cả đời để gieo mầm tri thức.

Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 182.600 người mắc bệnh ung thư, khoảng 122.700 người tử vong và hiện có hơn 350.000 bệnh nhân đang sống chung với căn bệnh này. Đây là gánh nặng bệnh tật rất lớn, ảnh hưởng đến nguồn lực lao động xã hội và sự phát triển kinh tế đất nước.

Ở giai đoạn sớm, có những bệnh ung thư chỉ cần phẫu thuật là đã có thể điều trị triệt căn, người bệnh không cần phải trải qua các phương pháp điều trị khác. Vì thế, để phát hiện sớm bệnh, đánh giá nguy cơ mắc bệnh, người dân cần chú ý khám sức khỏe định kỳ, tầm soát phát hiện sớm, kịp thời để điều trị sớm các loại bệnh ung thư từ đó tăng tỷ lệ điều trị khỏi.