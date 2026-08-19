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"Nghệ sĩ Tiết Cương phải coi lại"

Tùng Ninh
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"Nói chung Tiết Cương cũng có thay đổi, nhưng vẫn còn phải dành tiền nuôi con nhỏ, nên thông cảm cho Tiết Cương" – Cát Tường nói.

Mới đây, NSƯT Cát Tường có chuyến du lịch ngắn ngày với đàn anh thân thiết là diễn viên Trung Dũng. Tại đây, nữ nghệ sĩ được Trung Dũng chăm chút, nấu cho nhiều món ngon để ăn.

"Nghệ sĩ Tiết Cương phải coi lại" - Ảnh 1.

Trung Dũng và Cát Tường

Đang ngồi ăn, Trung Dũng liền hỏi Cát Tường: "Em đi với Tiết Cương có được Tiết Cương lo cho ăn uống đầy đủ, ngủ nghê sung sướng như thế này không?".

Cát Tường đáp thẳng: "Không bao giờ, chỉ có em lo cho ông ấy". Trung Dũng tự tin: "Vậy mà em đi với anh, anh lo cho em hết. Làm anh là phải thế".

Cát Tường lập tức bóc mẽ: "Nhưng anh Tiết Cương không bao giờ giận em, la em. Anh Tiết Cương rất sợ em. Còn anh thì chửi em, la em hoài. Đó là sự khác biệt giữa Tiết Cương và Trung Dũng đối với tôi".

Trung Dũng giải thích: "Giống như cha mẹ lo cho con cái thì phải la mắng. Anh lo cho em thì cũng phải la, không la thì làm sao lo được. Không lo được thì không có quyền la. Tiết Cương không lo được cho em nên không la được em mà ngược lại, em phải lo cho Tiết Cương nên em mới la được Tiết Cương".

"Nghệ sĩ Tiết Cương phải coi lại" - Ảnh 2.

Tiết Cương

Cát Tường nghe vậy liền nhắn nhủ Tiết Cương: "Vậy nên nghệ sĩ Tiết Cương phải coi lại, là người đàn ông có con cái, trưởng thành rồi thì phải biết lo cho tôi.

Nhưng mà dạo này Tiết Cương cũng thay đổi rồi, đi Úc về cũng có mua quà cho tôi, cũng mời tôi đi ăn trả tiền một lần, chứ trước giờ toàn tôi mời Tiết Cương đi ăn trả tiền. Lần đó Tiết Cương mời tôi đi ăn để cảm ơn vì kênh Youtube kiếm tiền được rồi, nhờ tôi set up mới có kênh Youtube đó.

Nói chung Tiết Cương cũng có thay đổi, nhưng vẫn còn phải dành tiền nuôi con nhỏ, nên thông cảm cho Tiết Cương".

Trung Dũng nói thêm: "Chúng tôi nói giỡn thôi Tiết Cương đừng giận. Tiết Cương bằng tuổi tôi luôn đó, cùng là tuổi Sửu".

Cát Tường thốt lên: "Giờ mới biết Tiết Cương với Trung Dũng bằng tuổi nhau, bảo sao hợp với tuổi tôi vậy. Tuổi tôi với tuổi Tiết Cương hợp nhau, nên tôi đâu chơi với ai được ngoài Tiết Cương và anh Trung Dũng".

Nữ ca sĩ ở Mỹ từ nhỏ: "Tôi chỉ thích ăn mắm, ăn khô, rau muống"
Tags

Tiết Cương

Cát tường

sao Việt

showbiz

nghệ sĩ miền nam

Trung Dũng

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