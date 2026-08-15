Nữ ca sĩ ở Mỹ từ nhỏ: "Tôi chỉ thích ăn mắm, ăn khô, rau muống"

"Tôi muốn ăn khô cũng cực lắm. Ở Mỹ ăn thịt, ăn hải sản thì dễ chứ ăn khô là cực" – Băng Tâm nói.

Mới đây, tại chương trình Ăn ngon, mặc đẹp, yêu đời, ca sĩ Băng Tâm đã chia sẻ về sở thích ăn uống của mình.

Cô nói: "Thật sự, người ta nhìn tôi lúc nào cũng hào nhoáng trên sân khấu, ăn mặc đẹp, lộng lẫy, nên nghĩ rằng tôi là ca sĩ chắc phải ăn sang trọng, ăn nhà hàng nọ kia. Nhưng tôi chỉ thích ăn mắm, ăn khô, ăn cá chiên, rau muống.

Băng Tâm

Nói chung, tôi lớn lên ở Mỹ, nhưng lại chỉ thích ăn đồ Việt, mà phải là đồ đậm chất miền Tây như các loại mắm, khô. Nhưng khổ nỗi, ở Mỹ lại không nhiều những đồ đó nên rất cực. Tôi muốn ăn khô cũng cực lắm. Ở Mỹ ăn thịt, ăn hải sản thì dễ chứ ăn khô là cực.

Các đồ khô, mắm là phải mang từ Việt Nam qua mới ngon, mang được qua cũng cực vì nó là đồ có mùi. Ở nhà mẹ tôi cũng hay bảo con bé này lạ quá, mẹ nấu bao nhiêu món thì không ăn, cứ hỏi mẹ có khô không. Nhà tôi đầy đồ ăn nhưng tôi chỉ thích khô với mắm.

Nhà tôi hay làm mắm kho ăn với rau luộc, rất ngon, trong đó có đủ thịt, tôm, cà tím. Ngoài ra tôi thích ăn mắm chưng, vắt chanh vào ăn với dưa leo, mê lắm.

Tôi cũng thích cà phê nhưng không dám uống vì mỗi lần uống là không ngủ được trong 24 tiếng, cứ say say, lâng lâng, không kiểm soát".

Nhà thiết kế Thái Nguyễn tỏ ra bất ngờ về Băng Tâm và nói: "Tôi lại cứ tưởng Băng Tâm là thuần Mỹ vì Băng Tâm lớn lên ở Mỹ, không khác gì một Mỹ con. Tôi còn nghĩ bạn bè của Băng Tâm cũng toàn người Mỹ, sống theo kiểu Mỹ từ nhỏ tới lớn.

Băng Tâm tuy hát nhạc trữ tình quê hương, luôn mặc áo dài trên sân khấu, nhưng ở ngoài lại ăn mặc rất Tây".

Ca sĩ Băng Tâm, tên thật là Trần Thị Băng Trinh, sinh năm 1981 tại TP.HCM và sang Mỹ định cư từ năm 1994. Cô là một trong những giọng ca nổi bật của dòng nhạc bolero và nhạc trữ tình quê hương tại thị trường hải ngoại. Bên cạnh ngoại hình xinh đẹp cùng vóc dáng thon thả trong tà áo dài, cô được đông đảo khán giả yêu mến nhờ giọng hát ngọt ngào, truyền cảm và lối biểu diễn giàu cảm xúc.