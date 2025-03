Nghe nhạc quá to, bạn đang đánh đổi điều gì?

Nguy cơ mất thính lực ở người trẻ

Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng ít nhất một lần trải qua cảm giác ù tai sau khi nghe nhạc quá lâu. Nhưng đừng nghĩ đó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua. Mất thính lực không xảy ra ngay lập tức, mà diễn ra âm thầm – từng chút một, trong mỗi lần bạn bật nhạc quá lớn.

Nguyễn Đông Vinh, một bạn trẻ luôn coi tai nghe là vật bất ly thân, chia sẻ: "Cháu ngày nào cũng dùng tai nghe, chắc phải hơn 3 tiếng. Đi trên đường, lúc tập gym, thậm chí lúc ngủ cũng phải có nhạc mới dễ ngủ."

Khi được hỏi về mức âm lượng thường sử dụng, Đông Vinh cho biết luôn đặt ở mức 70-80%. Nếu quy đổi, mức này tương đương với tiếng ồn của một chiếc xe tải chạy ngang qua.

Chúng ta đang sống trong một thế giới mà âm thanh luôn bủa vây – từ tiếng còi xe, tiếng nhạc trong tai nghe, đến những cuộc gọi kéo dài hàng giờ. Đôi mắt có thể được nghỉ ngơi khi nhắm lại, nhưng đôi tai thì không có cơ chế tự bảo vệ trước âm thanh quá lớn.

Hoàng Thùy Anh, một người cũng thường xuyên sử dụng tai nghe, chia sẻ: "Mình biết là nghe nhạc lớn không tốt, nhưng nhiều khi stress quá, không nghe thì không chịu được".

Mất thính lực không chỉ là vấn đề của người già. Ngày càng nhiều người trẻ đang đối mặt với nguy cơ mất khả năng nghe do lạm dụng tai nghe. PGS.TS.BS Cao Minh Thành, Giám đốc Trung tâm Tai Mũi Họng và Phẫu thuật Cấy Ốc Tai, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cảnh báo: "Làm việc trong môi trường có tiếng ồn lớn mà không có biện pháp bảo vệ, dần dần sẽ dẫn đến suy giảm thính lực. Thực tế, ý thức bảo vệ thính giác của chúng ta còn rất kém. Hiện nay, có không ít bạn trẻ mới ngoài 20 tuổi đã bị suy giảm thính lực nghiêm trọng".

Âm thanh quá lớn ảnh hưởng đến thính giác thế nào?

Theo nghiên cứu của Viện khiếm thính quốc gia Hoa Kỳ, có đến 15% người Mỹ trong độ tuổi từ 15-69 bị mất thính lực do tiếp xúc với tiếng ồn từ công việc hoặc các hoạt động giải trí. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng cảnh báo rằng 50% người từ 12-35 tuổi có nguy cơ mất thính lực do tiếp xúc với âm thanh lớn kéo dài.

TS.BS Nguyễn Hoàng Huy, Trưởng khoa Tai, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, giải thích chi tiết: "Âm thanh quá lớn ảnh hưởng nghiêm trọng đến thính giác vì nó có thể gây tổn thương tế bào lông ở tai trong. Khi tiếp xúc với âm thanh từ 85dB trở lên trong thời gian dài, các tế bào này có thể bị tổn thương vĩnh viễn, khiến thính lực suy giảm. Cường độ âm thanh càng lớn, thời gian tiếp xúc càng dài thì nguy cơ mất thính giác càng cao".

Chúng ta có thể hình dung, khi giao tiếp thông thường, âm thanh dao động từ 50-70dB. Nhưng nếu bạn vào rạp chiếu phim, âm thanh có thể lên tới 105dB. Một số bạn trẻ thích nghe nhạc với âm lượng tối đa, tức là khoảng 100-110dB, tương đương với tiếng còi xe rất lớn. Nguy hiểm nhất là những âm thanh trên 140dB như tiếng pháo hoa nổ gần tai, có thể gây tổn thương tức thì".

Khi tiếp xúc với âm thanh quá lớn, các tế bào lông trong tai trong sẽ bị tổn thương. Đây là những tế bào giác quan chịu trách nhiệm tiếp nhận âm thanh, và một khi bị hỏng, chúng không thể tự tái tạo, dẫn đến mất thính lực vĩnh viễn.

Ngoài mất thính lực, việc nghe nhạc quá lớn trong thời gian dài còn có thể gây ra:

Ù tai mạn tính: Tiếng o o, u u trong tai khiến bạn mất tập trung và khó chịu.

Rối loạn thính giác: Gặp khó khăn khi phân biệt âm thanh trong môi trường ồn ào.

TS.BS Nguyễn Hoàng Huy – Trưởng khoa Tai – Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương

Có cách nào khôi phục thính giác không?

Bạn có thể tự kiểm tra khả năng nghe của mình bằng cách: kiểm tra xem có nghe rõ người khác nói trong môi trường ồn ào không; thử giảm âm lượng TV hoặc điện thoại và xem có nghe rõ không; nếu thường xuyên cảm thấy ù tai, hãy đến bệnh viện kiểm tra ngay.

TS.BS Nguyễn Hoàng Huy, Trưởng khoa Tai, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, cho biết: "Nếu suy giảm thính lực do âm thanh lớn, khả năng hồi phục phụ thuộc rất nhiều vào thời gian phát hiện và can thiệp. Nếu bệnh nhân đến bệnh viện trong vòng 1-2 tiếng sau khi tiếp xúc với tiếng ồn quá lớn, chúng tôi có thể sử dụng thuốc giãn mạch và chống viêm để hỗ trợ hồi phục. Tuy nhiên, nếu tổn thương kéo dài hàng ngày, hàng tháng, thì việc điều trị gần như không còn hiệu quả. Khi đó, bệnh nhân có thể cần đến các thiết bị hỗ trợ thính giác như máy trợ thính hoặc cấy ốc tai điện tử".

Làm sao để bảo vệ thính giác?

Hạ âm lượng: không nghe nhạc quá lớn, đặc biệt không vượt quá 60% mức âm lượng tối đa của thiết bị để tránh tổn thương tai.

Giới hạn thời gian: Không đeo tai nghe liên tục quá 60 phút. Sau mỗi giờ, nên dành thời gian để tai được nghỉ ngơi.

Sử dụng tai nghe chống ồn: Loại tai nghe này giúp giảm tiếng ồn từ môi trường bên ngoài, cho phép bạn nghe nhạc ở mức âm lượng thấp hơn mà vẫn rõ ràng.

Cho tai nghỉ ngơi: Cứ sau mỗi giờ nghe nhạc, nên dành ít nhất 5-10 phút để tai có thời gian phục hồi, tránh làm việc liên tục trong môi trường âm thanh lớn.

Khám thính lực định kỳ: Nếu có dấu hiệu bất thường như ù tai, nghe kém, hãy đi kiểm tra ngay để có biện pháp can thiệp kịp thời.

Bạn có thể không bỏ tai nghe, nhưng hãy điều chỉnh cách sử dụng. Giảm âm lượng – để có thể lắng nghe thế giới này lâu hơn!