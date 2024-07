Nghe câu nói hồn nhiên của cháu, ông bà tức tốc đi xét nghiệm ADN: Sự thật bất ngờ được hé lộ

Trong quá trình làm xét nghiệm ADN, bà Nguyễn Thị Nga, giám đốc Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền Hà Nội, đã gặp không ít trường hợp đòi kiện trung tâm vì kết quả không như ý. Một lần, có hai vị khách lớn tuổi là một cặp vợ chồng đến trung tâm để làm xét nghiệm ADN cho con trai cả và cháu đích tôn. Kết quả cho thấy hai người không có quan hệ huyết thống.

Sau đó, hai vị khách lớn tuổi đến xét nghiệm lần hai. Lần này, người chồng tên Trung (*) muốn xét nghiệm quan hệ huyết thống giữa ông và cháu nội. Kết quả cho thấy ông Trung và cháu có quan hệ huyết thống ông - cháu.

Khi có kết quả, ông Trung đã yêu cầu gặp giám đốc trung tâm để đối chất. Ông lớn tiếng nói: "Thằng bé lần trước xét nghiệm cha con với con trai tôi, trung tâm kết luận không phải con. Lần này tôi xét nghiệm với nó thì trung tâm kết luận nó là cháu nội tôi. Chị giải thích cho tôi sao có chuyện lạ đời vậy. Trong tờ xét nghiệm này chắc chắn có một tờ sai chứ? Chị tính sao?".

Trước thái độ tức giận của ông Trung, bà Nga vẫn rất bình tĩnh mời ông ngồi xuống nói chuyện. Vị nữ giám đốc trung tâm khẳng định cả hai kết quả này đều đúng. Bà cũng mong muốn gia đình về nói chuyện với các thành viên trong nhà. Nếu không có sự hợp tác thì xét nghiệm từng người một sẽ tìm ra ai là cha của đứa trẻ.

Nghe bà Nga nói vậy, ông Trung lại càng tức giận, không chịu hạ giọng, cho rằng bà đang vu khống. Đợi ông Trung hết nóng giận, bà Nga hỏi vì sao vợ chồng ông Trung lại đi xét nghiệm ADN. Lúc này, vợ ông Trung mới tâm sự: "Khi đứa cháu nội về chơi, ông bà ôm, vuốt tóc thì nó liền đẩy ra. Thằng bé nói mẹ nó dặn không được cho ai lấy tóc, cắt móng tay".

Trước câu nói hồn nhiên của thằng bé, vợ chồng ông Trung nghi ngờ đứa trẻ không phải cháu ruột mình. Ông bà đã bí mật lấy tóc của con trai cả và cháu nội đi xét nghiệm.

Sau một đêm thức trắng suy nghĩ, vợ chồng ông Trung đã gọi điện cho con trai thứ hai là anh Long (*) trong TP.HCM về để giải quyết việc gia đình. Khi Long về nhà, nhìn kết quả, anh đề xuất xét nghiệm quan hệ ông - cháu. Đó là lý do vợ chồng ông Trung đi xét nghiệm lần hai.

Như hiểu ra sự tình, bà Nga khuyên vợ chồng ông Trung nên về nói chuyện với Long.

Về đến nhà, ông Trung gọi ngay Long vào phòng nói chuyện. Biết không thể giấu mãi, Long đành nói ra sự thật anh đã định chôn giấu tới khi chết.

Vài năm trước, vợ chồng anh An (*) (anh trai Long) mãi không có con nên An rất buồn. Thương anh không may mắn gặp tai nạn rồi khó khăn trong đường con cái, Long khuyên 2 vợ chồng anh vào TP.HCM làm IVF. Tuy nhiên, kết quả khám cho thấy An không thể có con vì không có tinh trùng. Bác sĩ khuyên 2 vợ chồng xin tinh trùng.

An sau đó nhắn tin kể cho Long về kết quả khám. Biết được chuyện này, Long bí mật đi hiến tinh trùng của mình vì không muốn cháu đến từ dòng dõi bên ngoài. Sau đó, Long tìm cách sắp xếp để vợ chồng An làm IVF với mẫu tinh trùng của Long. Vợ chồng An không hề biết người hiến tinh trùng là ai và Long cũng định giấu chuyện đó tới khi nằm xuống.

Sau khi biết rõ sự tình, ông Trung đã gọi điện xin lỗi bà Nga vì những to tiếng không đáng có của mình.

*Tên nhân vật đã được thay đổi.