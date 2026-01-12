Nghệ An xây dựng khẩn cấp 7 trạm y tế ở miền Tây

Ngày 12/1, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết, ông Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp năm 2026 đối với 7 trạm y tế tại các xã miền Tây Nghệ An.

Theo quyết định, các công trình được triển khai tại các xã Châu Khê, Tam Quang , Keng Đu, Na Ngoi, Na Loi, Thông Thụ và Tri Lễ. Mỗi công trình có tổng mức đầu tư dự kiến 10 tỷ đồng, gồm nhà làm việc, khu khám chữa bệnh, các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật, cải tạo - sửa chữa công trình hiện trạng và mua sắm trang thiết bị, nội thất y tế.

Tổng mức đầu tư cho 7 công trình là 70 tỷ đồng, từ nguồn xã hội hóa do Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An kêu gọi hỗ trợ.

Cán bộ Trạm y tế xã Tam Quang dọn dẹp bùn đất sau ngập lụt.

Công an tỉnh Nghệ An được giao quản lý, tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng các công trình; chịu trách nhiệm lập hồ sơ, triển khai thủ tục theo quy định pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan gồm Y tế, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường phối hợp, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các thủ tục dự án đúng quy định.

UBND 7 xã có trạm y tế được xây dựng khẩn trương bàn giao mặt bằng, phối hợp triển khai thi công bảo đảm tiến độ và chất lượng. Việc xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trạm y tế tại các xã miền Tây Nghệ An nhằm bảo đảm an toàn cho cán bộ, người dân; ổn định hoạt động khám chữa bệnh tuyến cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng sâu, vùng xa, khu vực giáp biên giới.