Nghệ An: Phát hiện nhiều vi phạm tại cơ sở y tế tư nhân sau khi bị tố trên mạng xã hội

Ngày 10/1, TS.BS Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, sau khi nhận phản ánh, Sở Y tế đã thành lập đoàn kiểm tra, xác minh sự việc và bước đầu phát hiện những vi phạm xảy ra tại cơ sở y tế chăm sóc sức khỏe tại nhà và vận chuyển cấp cứu đóng tại xã Tân Châu (Nghệ An).

Cụ thể, vài ngày qua, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin về việc gia đình chị V.T.T. (trú xã An Châu, Nghệ An) liên hệ cơ sở chăm sóc sức khỏe tại nhà và vận chuyển cấp cứu đóng tại xã Tân Châu (Nghệ An) để hỗ trợ chăm sóc bà nội bị đau yếu. Nhân viên đơn vị này sau đó đã đến nhà riêng kiểm tra, theo dõi và thực hiện các biện pháp hỗ trợ.

Gia đình chị V.T.T. (trú xã An Châu, Nghệ An) chia sẻ sự việc lên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm lớn của mọi người.

Trong thời gian chăm sóc khoảng 3 giờ đồng hồ, gia đình chị T. được cơ sở y tế này yêu cầu thanh toán tổng số tiền 11,2 triệu đồng. Các khoản chi được đơn vị này thông báo gồm: tiền thuê máy thở, thuốc trợ tim, vật tư y tế và một khoản được giải thích là "thuốc phòng hơi lạnh" có giá 4 triệu đồng.

Sau khi người bệnh không qua khỏi, người thân cho rằng một số nội dung trong hóa đơn chưa rõ ràng, đặc biệt là tên thuốc, công dụng và mức giá nên đã liên hệ đến chủ cơ sở y tế đề nghị làm rõ. Tuy nhiên, không được giải thích rõ ràng, gia đình đã chia sẻ sự việc lên mạng xã hội đồng thời phản ánh đến cơ quan chức năng.

Nhận được phản ánh, Sở Y tế Nghệ An đã khẩn trương thành lập đoàn kiểm tra, làm rõ việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động khám, chữa bệnh của cơ sở y tế tư nhân nói trên.

Các khoản chi được thông báo tới gia đình với tổng số tiền là 11,2 triệu đồng. Trong đó có khoản được ghi "Thuốc phòng hơi lạnh" giá 4 triệu đồng khiến gia đình bức xúc.

Theo thông tin ban đầu từ đoàn kiểm tra cho biết, cơ sở này đã được Sở Y tế Nghệ An cấp Giấy phép hoạt động số 0968 ngày 10/7/2018, với hình thức tổ chức: "Dịch vụ tiêm chích, chăm sóc bệnh nhân tại nhà"; Phạm vi hoạt động chuyên môn: Tiêm chích, thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, huyết áp, chăm sóc bệnh nhân quy định tại thông tư 41/2011. Cơ sở này do ông Nguyễn Thế Bắc phụ trách chuyên môn, địa điểm hành nghề tại xã Diễn Lộc (cũ), nay là xã Tân Châu (Nghệ An).

Qua kiểm tra thực tế và làm việc trực tiếp với người phụ trách chuyên môn, đoàn kiểm tra đã chỉ rõ nhiều vi phạm tại cơ sở này. Cụ thể, cơ sở có nhiều hoạt động hành nghề vượt phạm vi chuyên môn được cấp phép; không xuất trình được chứng chỉ hành nghề/giấy phép hành nghề và hợp đồng lao động của người trực tiếp thực hiện kỹ thuật; không có biển hiệu phòng khám và không có phòng riêng biệt để thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; không có sổ sách ghi chép; không công khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Ngoài ra, cơ sở này còn tổ chức hoạt động vận chuyển cấp cứu ngoại viện khi chưa được cấp phép, vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Nguyễn Hữu Lê nhấn mạnh, cơ sở y tế chỉ được phép hoạt động trong đúng phạm vi chuyên môn đã được cấp phép. Mọi hành vi vượt quá phạm vi cho phép, quảng cáo sai quy định, sử dụng nhân sự không đủ điều kiện hành nghề hoặc thu phí không minh bạch đều phải được kiểm tra, làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Sự việc đang được Sở Y tế Nghệ An phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ để có kết luận và xử lý theo quy định.