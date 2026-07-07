Nghệ An: Phát hiện hộp sọ người khi cắt cỏ bờ mương

Trong lúc cắt cỏ bờ mương, người dân ở xóm Nam Phượng Sơn (xã Quan Thành, Nghệ An) tá hỏa phát hiện một hộp sọ người.

Sáng 7/7, bà Đặng Thị Dung - Chủ tịch UBND xã Quan Thành ( Nghệ An ) cho biết, cơ quan công an đang điều tra, xác minh lai lịch hộp sọ người vừa được phát hiện trên địa bàn.

Cụ thể, gần 19h ngày 6/7, người dân ở xóm Nam Phượng Sơn (xã Xuân Thành Cũ, nay là xã Quan Thành, Nghệ An) khi cắt cỏ dọn bờ mương nước bên đường, đã phát hiện một hộp sọ người . Sự việc lập tức được người dân trình báo lên chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, Công an xã Quan Thành có mặt phong tỏa hiện trường đồng thời báo lên Công an tỉnh Nghệ An để xác minh, điều tra làm rõ.