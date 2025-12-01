Những ai sẽ được tặng quà tiền mặt 400.000 đồng ngay trong tuần này?

Ngày 28/12, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (28/12/2025).

Cụ thể, mức quà tặng bằng tiền là 400.000 đồng/người. Trường hợp một người được xác nhận là 02 đối tượng trở lên đủ điều kiện được hưởng cả 02 mức quà thì chỉ nhận 01 suất quà.

Về thời gian thực hiện, Nghị quyết yêu cầu việc tặng quà hoàn thành chậm nhất trong ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Theo Nghị quyết, đối tượng được Đảng, Nhà nước tặng quà thuộc Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 418/NQ-CP gồm: Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ; đối tượng hưu trí xã hội theo quy định tại Nghị định số 176/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ; bao gồm cả trẻ mồi côi, không nơi nương tựa hoặc trong các trại mồ côi.

Mức quà tặng bằng tiền là 400.000 đồng/người - Ảnh minh hoạ: VPG

Chính phủ giao Bộ Tài chính bảo đảm cân đối nguồn ngân sách trung ương để thực hiện chính sách tặng quà theo quy định.

Bộ Công an được yêu cầu phối hợp thực hiện tặng quà qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID. Trường hợp cần thiết, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo tặng quà trực tiếp vào tài khoản đang hưởng phụ cấp, trợ cấp hàng tháng (nếu có) hoặc chi trả trực tiếp bằng tiền, đảm bảo đúng đối tượng, thời hạn và các quy định có liên quan.

Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố căn cứ tình hình thực tế, khả năng cân đối nguồn lực của địa phương, xem xét, quyết định việc tặng quà cho các đối tượng yếu thế khác trên địa bàn theo thẩm quyền. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động bố trí kinh phí để chi trả kịp thời cho các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 và các đối tượng yếu thế khác.

Người dân ở Hà Nội sẽ được quà từ 500.000 - 2 triệu đồng

Ngày 15/12/2025, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã ký ban hành Kế hoạch số 341/KH-UBND về việc tặng quà cho các đối tượng hưởng chính sách, người có công với cách mạng và các nhóm đối tượng xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Theo đó, đối với cá nhân, mức quà tặng bằng tiền mặt cao nhất là 2.000.000 đồng/người, dành cho các đối tượng như Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, bệnh binh và người hưởng chính sách như thương binh với tỷ lệ tổn thương cơ thể cao; người hoạt động cách mạng trước và trong thời kỳ tiền khởi nghĩa; thân nhân liệt sĩ; thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hằng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học hoặc bị địch bắt tù, đày.

Mức quà 1.000.000 đồng/người được áp dụng đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng; đại diện thờ cúng liệt sĩ; quân nhân, cán bộ công an tham gia kháng chiến chống Mỹ hoặc làm nhiệm vụ quốc tế, bảo vệ Tổ quốc đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc và đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, nữ cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cô đơn và không hưởng trợ cấp hằng tháng cũng được tặng quà với mức 1.000.000 đồng/người theo đề xuất của Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Hà Nội.

Đối với người cao tuổi, thành phố thực hiện tặng quà chúc thọ, mừng thọ bằng tiền mặt với mức từ 700.000 đồng đến 1.500.000 đồng/người, tùy theo độ tuổi và quy định hiện hành. Đây là sự ghi nhận, tri ân đối với những đóng góp và vai trò của người cao tuổi trong gia đình và xã hội.

Kế hoạch cũng quy định việc tặng quà cho các đơn vị và cá nhân tiêu biểu. Cụ thể, thành phố sẽ tặng quà cho 73 đơn vị, mỗi suất trị giá từ 6.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng, bao gồm các câu lạc bộ, trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, người khuyết tật, các hội, tổ chức xã hội và một số đơn vị thuộc các tỉnh lân cận. Đồng thời, 150 cá nhân tiêu biểu sẽ được tặng mỗi suất quà trị giá 6.000.000 đồng, trong đó có 5.000.000 đồng tiền mặt và 1.000.000 đồng là túi quà Tết.

Ngoài ra, thành phố còn bố trí mức bồi dưỡng 500.000 đồng/người cho cán bộ, công nhân viên phục vụ trực tiếp trong các ngày Tết; đồng thời bổ sung tiền ăn cho các đối tượng đang được chữa trị, nuôi dưỡng tập trung tại các trung tâm thuộc Sở Nội vụ, Sở Y tế và Công an thành phố quản lý.

Dự kiến tổng số quà tặng trong dịp Tết năm nay là 1.165.878 suất, với tổng kinh phí hơn 574,4 tỷ đồng.