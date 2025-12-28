Vụ lật xe khách chở đoàn từ thiện khiến 9 người tử vong: Truy nguyên nhân, giám định kỹ thuật ô tô khách

Liên quan đến vụ lật xe khách ở Lào Cai khiến 9 người tử vong, khuya ngày 27/12 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 245/CĐ-TTg ngày 27/12/2025 chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trực tiếp chủ trì tổ chức họp với các cơ quan, lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân, triển khai ngay các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập; đồng thời khẩn trương làm rõ các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ của đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe, lái xe đối với xe ô tô thuộc phạm vi quản lý trong vụ tai nạn nêu trên.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Bộ Công an

Đặc biệt là kiểm tra về điều kiện an toàn của phương tiện, thời gian lái xe liên tục của các tài xế, công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên cao tốc...; xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các vi phạm của nhà xe, chủ xe (nếu có).

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Công an được giao Chỉ đạo Công an tỉnh Lào Cai và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn nêu trên.

Lưu ý xử lý nghiêm đối với lái xe, chủ xe hoặc nhà xe và các cá nhân có liên quan trong trường hợp để xảy ra vi phạm quy định về điều kiện an toàn của phương tiện, việc chấp hành quy định của lái xe... trong vụ tai nạn nêu trên.

Tiến hành giám định kỹ thuật với ô tô khách

Thông tin từ Bộ Công an cho hay, 07h40’ ngày 27/12/2025, tại Km35 Quốc lộ 32 nối tỉnh lộ 174, anh Đỗ Đăng Thịnh (sinh năm 1960, trú tại phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) điều khiển xe khách 29 chỗ biển kiểm soát 29B-614.06 di chuyển từ thành phố Hà Nội đến điểm trường thôn Tả Ghềnh, Trường Mầm non Họa My, xã Phình Hồ, trên xe có 18 người (gồm cả lái xe).

Khi đến đoạn đường trên đã xảy ra tai nạn do có dấu hiệu hệ thống phanh đột ngột mất hiệu lực. Hậu quả, làm 08 người tử vong tại hiện trường, 01 lái xe tử vong trong quá trình cấp cứu tại bệnh viện; 09 người bị thương được đưa đến bệnh viện. Xe ô tô khách hư hỏng nặng.

Khúc cua nơi xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Bộ Công an

Kết quả điều tra xác định, xe ô tô khách trong quá trình di chuyển xuống dốc thì có dấu hiệu hệ thống phanh đột ngột mất hiệu lực. Nơi xảy ra tai nạn là đoạn đường bê tông cua hình chữ S gồm 02 đoạn cua liên tiếp, có độ dốc khoảng 18%. Khi đi qua đỉnh dốc và xuống đoạn dốc dài cong cua thì xe lao nhanh do hệ thống phanh đột ngột mất hiệu lực, sau đó trôi tự do đâm vào hộ lan và bị lật ngược.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang hoàn thiện hồ sơ trưng cầu Viện Khoa học hình sự Bộ Công an tiến hành giám định kỹ thuật phương tiện đối với xe ô tô biển kiểm soát 29B-614.06.

Tình hình sức khoẻ mới nhất của các nạn nhân bị thương

Tối 27/12, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) tiếp nhận 7 nạn nhân trong vụ tai nạn lật xe khách ở Lào Cai. Các bệnh nhân chủ yếu bị đa chấn thương, trong đó có chấn thương sọ não, hàm mặt, ngực, khung chậu, tay chân; một trường hợp được chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Thông tin trên Người lao động cho hay, bệnh nhân Đ.T.N.H (37 tuổi, Hà Nội) bị đa chấn thương, gồm chấn thương sọ não, hàm mặt, vai và đùi phải, khung chậu. Bệnh nhân H.N.A (24 tuổi, Hà Nội) theo dõi chấn thương sọ não, hàm mặt, vai phải và cổ chân trái.

Bệnh nhân L.C.C. (29 tuổi, Hà Nội) bị chấn thương ngực kín đã được dẫn lưu màng phổi, kèm vết thương phức tạp tầng sinh môn, có chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Bệnh nhân N.T.P.K. (26 tuổi, Đắk Lắk) đa chấn thương, chấn thương sọ não, gãy cẳng tay phải, chấn thương khung chậu và vai trái.

Các nạn nhân bị thương được cấp cứu tại Trung tâm y tế khu vực Trạm Tấu trước khi được chuyển tuyến điều trị tại các bệnh viện tại Hà Nội và Lào Cai - Ảnh: Bộ Công an

Bệnh nhân P.M.Q. (37 tuổi, Hà Nội) chấn thương sọ não với máu tụ ngoài màng cứng trán phải, gãy xương bả vai trái. Bệnh nhân T.B.Y. (24 tuổi, Hà Nội) theo dõi chấn thương sọ não, gãy kín cẳng chân trái, theo dõi chấn thương cột sống thắt lưng không liệt. Bệnh nhân P.P.T. (19 tuổi, Bắc Ninh) theo dõi chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín và khớp vai.

Ngoài ra, 2 bệnh nhân (1 nam 1 nữ) được chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai. Trong đó, nữ bệnh nhân 43 tuổi bị chấn thương ngực kín, tràn khí màng phổi và tổn thương gan, hiện đang được phẫu thuật dẫn lưu ngực; tiên lượng sau mổ khả quan, chưa cần can thiệp phẫu thuật gan.

Nam bệnh nhân 25 tuổi bị đa chấn thương, gồm chấn thương sọ não, gãy cột sống và gãy xương sườn, được đánh giá là ca nặng nhất trong số 9 nạn nhân.