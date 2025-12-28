HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
159 chủ phương tiện nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Trang Anh |

Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an vừa công bố danh sách phạt nguội do hệ thống camera AI ghi nhận.

Theo đó, dữ liệu trích xuất từ 12h ngày 26/12 đến 12h ngày 27/12/2025 cho thấy công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc giám sát trật tự an toàn giao thông đô thị. Cụ thể, tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống đã phát hiện: 69 trường hợp xe mô tô, xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ), 34 trường hợp người đi đường không đội mũ bảo hiểm và 1 trường hợp đi ngược chiều.

Cùng thời điểm, trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (tại km 20), camera AI ghi nhận có 6.621 phương tiện lưu thông với tốc độ trung bình 79 km/h. Qua phân tích hình ảnh, hệ thống phát hiện 08 trường hợp tài xế không thắt dây đai an toàn.

Trước đó, Từ 12h00’ ngày 25/12/2025 đến 12h00’ ngày 26/12/2025 camera AI tại km 20 tuyến cao tốc Nội Bài -Lào Cai phát hiện 6 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Các trường hợp vi phạm này đều được thông tin tới chủ phương tiện để xử lý theo quy định.

Qua trích xuất dữ liệu từ camera AI được thí điểm lắp đặt tại nội đô Hà Nội (nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi), đã tự động phát hiện: 23 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 27 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ (mô tô, xe gắn máy) và 1 trường hợp đi ngược chiều.

Hiện nay, toàn bộ dữ liệu hình ảnh và thông tin vi phạm đã được chuyển giao cho Công an TP Hà Nội cùng các đơn vị chức năng để thực hiện quy trình xử lý phạt nguội.

Danh sách phạt nguội trong 2 ngày cuối tuần vừa qua cụ thể như sau:

Cách tra cứu phạt nguội

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt nguội thông qua ứng dụng VneTraffic.

260 chủ xe bị phạt nguội ở Hà Nội cần nộp phạt theo Nghị định 168
Thông báo nóng tới tất cả các phương tiện giao thông ở Hà Nội từ chiều 26/12

Để đảm bảo an ninh, an toàn, thông suốt phục vụ Đại hội, Công an Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.

