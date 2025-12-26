Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an vừa công bố danh sách phạt nguội do hệ thống camera AI ghi nhận. Theo đó, từ 12h00’ ngày 23/12/2025 đến 12h00’ ngày 24/12/2025 Camera AI tại km 20 tuyến cao tốc Nội Bài -Lào Cai phát hiện 03 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Qua trích xuất dữ liệu từ camera AI được thí điểm lắp đặt tại nội đô Hà Nội (nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi), đã tự động phát hiện 61 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 37 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ (mô tô, xe gắn máy). Từ 12h00’ ngày 24/12/2025 đến 12h00’ ngày 25/12/2025 Camera AI tại km 20 tuyến cao tốc Nội Bài -Lào Cai phát hiện 09 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Tại nội nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, camera AI đã tự động phát hiện 58 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 101 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ (mô tô, xe gắn máy).

Các trường hợp vi phạm này đều được thông tin tới chủ phương tiện để xử lý theo quy định.Đề nghị các chủ xe nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

Cách tra cứu phạt nguội

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt nguội thông qua ứng dụng VneTraffic.

Mức phạt lỗi vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm theo Nghị định 168

Điểm c Khoản 7 Điều 7: "Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện hành vi vượt đèn đỏ (không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông)." Hình thức bổ sung: Trừ 04 điểm giấy phép lái xe (Điểm b Khoản 13 Điều 7).

Điểm h Khoản 2 Điều 7: "Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy mà không đội 'mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy' hoặc đội nhưng không cài quai đúng quy cách."

Điểm i Khoản 2 Điều 7: "Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người được chở trên xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy mà không đội 'mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy' hoặc đội nhưng không cài quai đúng quy cách (trừ trường hợp chở người bệnh cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, áp giải tội phạm)."