Dự báo thời tiết 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026 mới nhất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, thời tiết trên cả nước nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, du lịch, với Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét về đêm và sáng, trong khi Nam Bộ tiếp tục nắng ấm, ít mưa. Một số khu vực chịu ảnh hưởng mưa rải rác, chủ yếu vào đêm và sáng sớm, nhưng không kéo dài.

Miền Bắc: Trời rét, có sương mù sáng

Từ 31/12/2025 đến 1/1/2026, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm sương mù rải rác làm giảm tầm nhìn, trưa chiều hửng nắng, trời rét về đêm và sáng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 23–26°C, có nơi trên 26°C; thấp nhất 17–20°C, vùng núi có điểm dưới 16°C.

Từ đêm 1 đến 4/1/2026, khu vực có mưa vài nơi, riêng đồng bằng và ven biển đêm 1–2/1 có mưa nhỏ rải rác; trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ ban ngày 20–23°C, ban đêm 16–19°C, vùng núi dưới 16°C. Bắc Trung Bộ đến Huế: se lạnh, mưa đêm

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trong hai ngày 31/12/2025–1/1/2026 có mưa vài nơi, mưa tập trung về đêm, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều có nắng, trời rét về đêm và sáng. Nhiệt độ cao nhất 23–26°C, thấp nhất 17–20°C. Từ đêm 1 đến 4/1/2026, phía Bắc khu vực có mưa vài nơi, riêng 1–2/1 có mưa rải rác, trời chuyển rét; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ dao động 20–23°C, thấp nhất 17–20°C. Nam Trung Bộ: ngày nắng, đêm có mưa

Trong hai ngày 31/12/2025–1/1/2026, duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20–23°C, phía Nam 23–25°C; cao nhất 25–28°C, riêng phía Nam có nơi trên 28°C.

Từ 2–4/1/2026, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông; phía Nam mưa rào và dông chỉ xuất hiện vài nơi, còn lại trời nắng. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23–27°C, phía Nam 27–30°C; thấp nhất lần lượt 20–22°C và 22–24°C.

Tây Nguyên: Ban ngày nắng, đêm se lạnh

Từ 31/12/2025 đến 4/1/2026, khu vực Tây Nguyên chủ đạo là ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, lượng mưa không lớn.

Nhiệt độ cao nhất 25–28°C, có nơi trên 28°C; thấp nhất 15–18°C, một số nơi có thể dưới 15°C, thời tiết se lạnh về đêm, thuận lợi cho du lịch nghỉ dưỡng

Nam Bộ: Nắng đẹp, ít mưa

Từ 31/12/2025 đến 4/1/2026, Nam Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, thời tiết nhìn chung khô ráo, thuận lợi cho hoạt động ngoài trời và đón năm mới.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30–33°C; thấp nhất 20–23°C ở miền Đông và 23–25°C ở miền Tây, không khí oi nhẹ nhưng không quá gắt.

Miền Bắc rét về đêm và sáng - Ảnh minh hoạ: Báo Chính phủ

Dự báo thời tiết Hà Nội và các tỉnh thành ngày 28/12

Dự báo thời tiết Hà Nội và Bắc Bộ

TP Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng nhẹ, rét suốt ngày. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 16–18 độ C, cao nhất 19–21 độ C. Tây Bắc Bộ nhiều mây, mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng; trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi cao nguy cơ băng giá, sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 13–16 độ C, có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 19–22 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 23 độ C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại, cần lưu ý giữ ấm và an toàn khi lưu thông. Nhiệt độ thấp nhất 14–17 độ C, vùng núi 11–13 độ C, có nơi dưới 11 độ C; cao nhất 18–21 độ C, có nơi trên 21 độ C. Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi kèm sương mù sáng sớm, phía Nam có mưa rải rác; gió bắc đến tây bắc cấp 2–3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16–19 độ C, cao nhất 19–22 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20–22 độ C, phía Nam 22–24 độ C; cao nhất phía Bắc 23–26 độ C, phía Nam 27–29 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân ven biển và đi biển cần chú ý.

TP HCM, Tây Nguyên và Nam Bộ

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2–3. Nhiệt độ thấp nhất 16–19 độ C, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 25–28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2–3; trong mưa dông khả năng kèm lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất miền Đông 21–24 độ C, miền Tây 24–26 độ C; cao nhất 29–32 độ C, miền Đông có nơi trên 32 độ C.

TP.HCM có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2–3, thời tiết thuận lợi cho hoạt động ngoài trời và cuối tuần. Nhiệt độ thấp nhất 22–24 độ C, cao nhất 30–32 độ C.