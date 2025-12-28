Nạn nhân 19 tuổi sống sót và câu nói ám ảnh trong vụ lật xe khách 9 người tử vong

Vụ tai nạn lật xe khách khiến 9 người trong đoàn 18 người đang đi từ thiện tử vong xảy ra vào sáng ngày 27/12 tại Lào Cai khiến nhiều người bàng hoàng, xót xa.

Trong số các nạn nhân tử vong có nhà báo Nguyễn Phương Thảo (SN 1979, phường Mễ Trì, TP Hà Nội) biên tập viên Tạp chí Công Thương (Bộ Công Thương), cô giáo Phan Trung Anh (SN 1995, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) và nhiều thiện nguyện nổi tiếng, thường xuyên tham gia các hoạt động giúp đỡ người nghèo, trẻ em vùng cao, có đóng góp lớn trong công tác an sinh xã hội…

Sáng nay, 28/12, chị Phan Phương Thảo (SN 2006) vội vã rời bệnh viện trở về nhà ở phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh để lo hậu sự cho chị gái Phan Trung Anh.

Nhớ lại chuyến xe thiện nguyện cũng là lần cuối cùng được đồng hành cùng chị gái, chị Thảo không thể kìm nén nỗi đau khi kể về vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của người thân. Chị Thảo cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, chị ngồi ở khoảng giữa xe, gần cửa sổ, còn chị gái ngồi ở cuối xe.

Chị Thảo bị chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín, chấn thương khớp vai - Ảnh: Bệnh viện Việt Đức

“Em chỉ nhớ có một khúc cua xe đi rất nhanh, mọi người trong xe đều nói ‘đi chậm thôi bác tài ơi’. Sau khúc đó em không nhớ gì nữa. Theo lời những người chứng kiến, em bị văng ra ngoài xe khi tai nạn xảy ra. Khi mở mắt ra, em thấy mọi người đang sơ cứu cho mình", VTC News dẫn lời chị Thảo kể lại thời điểm ngay trước khi chiếc xe khách gặp nạn.

Một câu nói vẫn ám ảnh chị Thảo đến tận bây giờ khi nhớ lại là lời nhắc vang lên trên xe trước khi tai nạn xảy ra: “Sắp đến rồi, còn khoảng 6km nữa thôi”. Quãng đường ngắn ngủi ấy chị Thảo không thể ngờ lại trở thành chặng cuối của chuyến đi, cướp đi sinh mạng của chị gái mình và nhiều người khác.

Cô gái trẻ nhớ lại xe xuất phát lúc 23h ngày 26/12, di chuyển xuyên đêm và đến Trạm Tấu vào khoảng 5h30 hôm sau để ăn sáng, nghỉ ngơi. Đến hơn 7h, xe tiếp tục di chuyển khi các cô giáo tại điểm trường phụ xuống đón đoàn. Lúc này, các cô giáo đi xe máy dẫn đường phía trước. Theo chị Thảo kể lại, thời tiết lúc đó âm u, tầm nhìn bị hạn chế.

Theo dự kiến khoảng 9h30 phút sáng 27/12, đoàn thiện nguyện sẽ lên đến Trường mầm non Hoạ Mi - Điểm trường Tà Ghênh để tặng quà và tổ chức nấu ăn cho các con.

Thế nhưng, khi chỉ còn cách nơi trao quà chừng hơn 3km, vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của 9 con người để lại nỗi đau không nguôi ở mảnh đất vùng cao khốn khó.

Bố mẹ chết lặng thấy con trong nhà xác, người quen bàng hoàng xót xa

Ngồi thất thần bên gian nhà, anh Phan Văn Quang – bố đẻ của cô giáo Phan Trung Anh vẫn không tin con gái đầu lòng của mình đã ra đi mãi mãi. Đôi mắt đỏ hoe, giọng run run, anh nhiều lần nghẹn lại khi nhắc đến con.

Báo Tiền Phong dẫn lời anh Quang kể lại vào trưa 27/12, trong lúc đang chở hàng tại phường Việt Yên (tỉnh Bắc Ninh), anh nhận được điện thoại từ cơ quan chức năng báo tin hai con gái là Phan Trung Anh và Phan Phương Thảo gặp tai nạn trong vụ lật xe đoàn thiện nguyện tại tỉnh Lào Cai.

Nhận tin dữ, vợ chồng anh bủn rủn tay chân, vội vàng bắt xe lên Lào Cai. Tuy nhiên, khi đến nơi vợ chồng anh gục ngã khi được báo con gái đầu là Trung Anh đã không qua khỏi còn con út đang bị thương phải cấp cứu.

“Nhìn thấy con trong nhà xác, vợ chồng tôi như chết lặng. Tôi không thể tin đó là sự thật, con gái tôi đã ra đi mãi mãi rồi”, báo Tiền Phong dẫn lời anh Quang bật khóc, liên tục lau nước mắt.

Được biết, cợ chồng anh Quang làm nghề lao động tự do, vợ buôn bán nhỏ ở chợ, anh lái xe giao hàng. Hai vợ chồng chỉ có hai người con gái, nay người con đầu đột ngột ra đi, nỗi mất mát trở nên quá lớn, không gì bù đắp nổi.

Bài đăng của cô giáo trẻ trước khi đi thiện nguyện khiến nhiều người xót xa

Hay tin cô giáo trẻ qua đời, trên trang cá nhân của chị Trung Anh, rất nhiều dòng chia sẻ tiễn biệt chan chứa nước mắt.

Chị Đỗ Thu là bạn học THPT của cô giáo Phan Trung Anh chia sẻ, Trung Anh là người sống chan hòa, rất nhiệt tình với các hoạt động thiện nguyện. Khi nghe tin bạn mất trong tai nạn, ai cũng bàng hoàng, đau xót. Sáng nay (28/12), cô giáo chủ nhiệm và các bạn học đã đến từ sớm để tiễn bạn về nơi an nghỉ cuối cùng.

Như đã đưa tin, sáng 27/12, đoàn thiện nguyện gồm 18 người (cả lái xe) đi xe ôtô khách mang BKS 29B-614.06 di chuyển từ Hà Nội lên điểm trường thôn Tà Ghênh thuộc trường Mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai.

Đến khoảng 7h40, tại km35 đường nối Quốc lộ 32 với Tỉnh lộ 174 (thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ) thì xảy ra tai nạn khiến 9 người tử vong, 9 người bị thương.

Nguyên nhân ban đầu được xác định trong quá trình di chuyển xuống dốc thì xe mất phanh đột ngột, sau đó đâm vào hộ lan và bị lật ngược.