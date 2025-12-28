Vụ lật xe khách khiến 9 người tử vong: Nạn nhân hoảng sợ kể lại giây phút xe lao với tốc độ khủng khiếp

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ lật xe khách chở đoàn từ thiện khiến 9 người tử vong ở Lào Cai. Hiện 9 nạn nhân bị thương đang được chuyển xuống điều trị tại bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai.

Trong đó, Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận 7 nạn nhân chủ yếu bị đa chấn thương, trong đó có chấn thương sọ não, hàm mặt, ngực, khung chậu, tay chân; một trường hợp được chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Anh Phùng Mạnh Quân (37 tuổi, Hà Nội) là một trong số 8 bệnh nhân đang điều trị tại đây trong tình trạng khi nhập viện là chấn thương sọ não với máu tụ ngoài màng cứng trán phải, gãy xương bả vai trái.

Hiện sức khỏe thể chất của anh Quân đã ổn định nhưng nạn nhân vẫn ám ảnh bởi vụ tai nạn đã khiến 9 người trong nhóm thiện nguyện tử vong.

Thông tin trên VnExpress cho hay, anh Quân kể trước khi tai nạn, xe có dấu hiệu mất phanh, lao đi với tốc độ khủng khiếp. Ngồi ở phía cuối xe, bản thân anh Quân cũng không định hình được chuyện gì đang xảy ra.

A Quân được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Bệnh viện Việt Đức

Với vai trò là người phụ trách, anh bật dậy hỏi tài xế "sao xe xuống dốc mà đi nhanh vậy?" nhưng không thấy tài xế phản ứng lại. Những tiếng hô hoán, la hét trong xe bắt đầu lớn dần. Anh Quân theo bản năng, đứng bám chặt vào thành ghế, ghì người để tránh lao về phía trước.

Chỉ trong hơn 1 phút kể từ khi mất phanh, chiếc xe lật ngửa, bẹp dúm. Thời điểm sau đó, nạn nhân đã ngất lịm đi không còn nhớ gì nữa cho đến khi tỉnh dậy thấy mình đã ở trong bệnh viện.

Được biết, anh Quân là trưởng nhóm Bếp Củi đi từ thiện hỗ trợ trường Mầm non Họa Mi thuộc xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai.

Ngoài anh Quân, bệnh nhân Đỗ Thị Nhật Hồng (37 tuổi) bị đa chấn thương, gồm chấn thương sọ não, hàm mặt, vai và đùi phải, khung chậu. Bệnh nhân Hoàng Ngọc Anh (24 tuổi, Hà Nội) theo dõi chấn thương sọ não, hàm mặt, vai phải và cổ chân trái.

Bệnh nhân Lý Công Chiều (29 tuổi, Hà Nội) bị chấn thương ngực kín đã được dẫn lưu màng phổi, kèm vết thương phức tạp tầng sinh môn, có chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Bệnh nhân Nguyễn Thị Phương Khuyên (26 tuổi, Đắk Lắk) đa chấn thương, chấn thương sọ não, gãy cẳng tay phải, chấn thương khung chậu và vai trái.

Bệnh nhân Trần Bảo Yến (24 tuổi, Hà Nội) theo dõi chấn thương sọ não, gãy kín cẳng chân trái, theo dõi chấn thương cột sống thắt lưng không liệt. Bệnh nhân P.P.T. (19 tuổi, Bắc Ninh) theo dõi chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín và khớp vai.

Người thân trắng đêm ngóng tin nạn nhân vụ tai nạn

Là một trong những người đứng ở khu vực trước phòng cấp cứu của bệnh viện Việt Đức chờ đợi thông tin về người thân của mình, anh trai chị Khuyên vẫn chưa hết bàng hoàng.

Thông tin trên VTC News cho biết, sáng ngày xảy ra tai nạn, điện thoại anh liên tục có các cuộc gọi nhỡ từ số lạ nhưng không kịp nghe máy. Đến khoảng 10h30, khi nhận được tin em gái gặp nạn, anh cùng mẹ lập tức đặt vé bay ra Hà Nội.

“Sau khi đặt vé xong, đọc thông tin trên báo, gia đình nghĩ đến khả năng xấu nhất vì trong đoàn có người chị rủ Khuyên đi chuyến thiện nguyện này đã tử vong. Suốt chuyến bay, chúng tôi không có bất kỳ thông tin nào về tình trạng của em, tôi cố gắng giữ bình tĩnh để làm chỗ dựa cho mẹ ”, VTC News dẫn lời anh nói.

Chị Khuyên được các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức kiểm tra sức khoẻ - Ảnh: BV Việt Đức

Theo người nhà nạn nhân kể lại, chị Khuyên và anh trai sinh sống, làm việc tại TP.HCM. Do thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện nên khi chị bay ra Hà Nội tham gia chuyến đi này, gia đình không quá lo lắng. Theo anh trai nạn nhân, khả năng do Khuyên nhỏ con, khi xảy ra va chạm đã rơi xuống dưới gầm ghế nên may mắn giữ được tính mạng.

Chia sẻ trên Vietnamnet, cô giáo Tòng Thị Vân, Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Họa Mi cho biết đoàn thiện nguyện di chuyển lúc 1h sáng tại Hà Nội, đến 6h30 đến xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai (trung tâm huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái cũ). Sau khi ăn sáng, đoàn di chuyển lên xã Phình Hồ.

Theo kế hoạch, đoàn lên điểm trường thôn Tà Ghênh, Trường Mầm non Họa Mi để tặng quà và nấu ăn bữa trưa cho các em học sinh ở đây.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Bộ Công an

Trước đó, khoảng 07h40’ ngày 27/12/2025, tại Km35 Quốc lộ 32 nối tỉnh lộ 174 thuộc địa phận thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 09 người tử vong, 09 người bị thương.

Kết quả xác minh, điều tra sơ bộ bước đầu xác định xe ô tô khách biển kiểm soát 29B-614.06 do tài xế Đỗ Đăng Thịnh (sinh năm 1960, trú tại phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) trong quá trình di chuyển xuống dốc thì có dấu hiệu hệ thống phanh đột ngột mất hiệu lực, sau đó trôi tự do đâm vào hộ lan và bị lật ngược.

Nơi xảy ra tai nạn là đoạn đường bê tông cua hình chữ S gồm 02 đoạn cua liên tiếp, có độ dốc khoảng 18%.