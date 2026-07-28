Ngày mai, Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc có mưa to đến rất to

Theo dự báo, tình trạng mưa lớn ở Bắc Bộ sẽ kéo dài đến hết sáng mai.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và ngày hôm nay (28/7), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam cao nguyên Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Dự báo, từ chiều 29/7, mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng giảm dần. Từ đêm 30/7, mưa lớn ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ giảm dần.

Ngày mai, Bắc Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to (Ảnh: VTV).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 28 và ngày 29/7

Thời tiết Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 20-29 độ.

Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23-31 độ.



