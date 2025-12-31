Ngày cuối cùng năm 2025: Tôi chỉ mong bạn buông bỏ 7 thứ này

Cuối năm không chỉ là lúc tổng kết tiền bạc hay công việc, mà còn là thời điểm tốt nhất để dọn lại không gian sống. Một ngôi nhà chứa quá nhiều đồ cũ không chỉ chật chội, bí bách, mà còn âm thầm tạo ra những nguy cơ về sức khỏe và an toàn mà nhiều người không để ý. Có những món đồ nhìn thì quen, bỏ thì tiếc, nhưng càng giữ lâu càng hại. Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2025, tôi thực sự khuyên bạn hãy dứt khoát với 7 thứ dưới đây.

1. Nồi chảo bong tróc lớp chống dính

Rất nhiều gia đình vẫn dùng những chiếc chảo đã bong lớp chống dính chỉ vì thấy “vẫn nấu được”. Nhưng thực tế, khi lớp phủ đã tróc, kim loại bên trong dễ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, đặc biệt nguy hiểm khi đun nấu ở nhiệt độ cao. Những chiếc nồi chảo như vậy không còn đảm bảo an toàn, vừa ảnh hưởng chất lượng món ăn, vừa tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe lâu dài. Cuối năm là lúc nên thay thế bằng nồi inox, gang hoặc thép không gỉ, bền hơn và an tâm hơn.

2. Đũa gỗ, đũa tre đã mốc hoặc ngả màu

Đũa là vật tiếp xúc trực tiếp với thức ăn mỗi ngày, nhưng lại thường bị bỏ qua khi kiểm tra độ an toàn. Đũa gỗ, đũa tre dùng lâu trong môi trường ẩm rất dễ sinh mốc, dù bề mặt chỉ đổi màu nhẹ cũng đã không còn đảm bảo vệ sinh. Mốc và vi khuẩn bám trên đũa có thể theo thức ăn đi thẳng vào cơ thể. Nếu thấy đũa có đốm lạ, mùi ẩm hoặc đổi màu, tốt nhất nên bỏ ngay. Chọn đũa inox hoặc nhựa chất lượng cao sẽ dễ vệ sinh và dùng bền hơn.

3. Ổ cắm điện, dây nối đã quá cũ

Ổ cắm điện là thứ âm thầm hoạt động mỗi ngày, nhưng cũng là một trong những nguồn nguy hiểm lớn nhất nếu đã xuống cấp. Ổ cắm dùng nhiều năm, dây sờn, lỏng ổ hoặc nóng bất thường đều tiềm ẩn nguy cơ chập điện, cháy nổ. Cuối năm nên dành thời gian kiểm tra toàn bộ ổ cắm trong nhà. Những ổ cắm không rõ nguồn gốc, đã dùng quá lâu hoặc có dấu hiệu hư hỏng thì đừng tiếc mà giữ lại. An toàn điện luôn quan trọng hơn vài chục nghìn đồng.

4. Quần áo cũ chất đầy nhưng không còn mặc

Rất nhiều tủ quần áo chứa đầy đồ “để đó”, có khi cả năm không đụng tới. Những món đồ này không chỉ chiếm diện tích mà còn dễ ẩm mốc, sinh vi khuẩn nếu bảo quản không tốt. Đặc biệt với quần áo trẻ em, việc giữ lại quá lâu khi không còn dùng đến là không cần thiết. Cuối năm, hãy mạnh dạn phân loại: cái còn dùng thì giữ, cái không mặc nữa thì cho, tặng hoặc bỏ. Tủ gọn hơn, nhà cũng nhẹ đi rất nhiều.

5. Khăn mặt đã ố vàng, có mùi

Khăn mặt là vật dùng hàng ngày, tiếp xúc trực tiếp với da. Khi khăn đã ố, có mùi hoặc sợi vải xơ cứng, đó là dấu hiệu vi khuẩn đã tích tụ rất nhiều dù giặt thường xuyên. Dùng khăn cũ lâu ngày có thể gây kích ứng da, mẩn ngứa, đặc biệt với trẻ nhỏ và người có làn da nhạy cảm. Cuối năm, thay toàn bộ khăn cũ bằng khăn mới, đồng thời tập thói quen phơi khô hoàn toàn sau mỗi lần dùng.

6. Đồ điện gia dụng đã lỗi thời, không còn dùng

Những chiếc máy hỏng, quạt cũ, thiết bị điện để một góc “khi nào sửa” thường chiếm không ít diện tích. Không chỉ vậy, đồ điện cũ còn chứa linh kiện dễ xuống cấp, có thể gây rò điện hoặc ảnh hưởng môi trường nếu để lâu. Nếu một thiết bị đã không dùng trong nhiều tháng, khả năng cao là bạn sẽ không dùng lại. Cuối năm là lúc nên thanh lý, tái chế hoặc xử lý đúng cách để giải phóng không gian sống.

7. Bát đĩa sứt mẻ, nứt vỡ

Bát đĩa mẻ miệng hoặc nứt nhỏ nhìn qua tưởng vô hại nhưng lại rất nguy hiểm. Vết nứt có thể làm đứt tay khi rửa, đồng thời là nơi vi khuẩn tích tụ mà mắt thường không thấy. Những món đồ này không còn phù hợp để sử dụng lâu dài. Thay bát đĩa mới không chỉ đảm bảo an toàn khi ăn uống mà còn giúp bàn ăn gọn gàng, sạch sẽ hơn trong năm mới.







