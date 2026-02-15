Ngày càng nhiều nữ giới còn trẻ đã mắc ung thư tuyến giáp, bác sĩ nói thẳng: 6 món này hãy ĂN ÍT LẠI!

Theo GLOBOCAN 2022, thế giới ghi nhận khoảng 821.000 ca ung thư tuyến giáp mới mỗi năm. Đáng chú ý, nữ giới có nguy cơ mắc cao gấp gần 3 lần nam giới và tốc độ trẻ hóa cũng đáng báo động.

Ảnh minh họa

Các bác sĩ cảnh báo ngoài yếu tố di truyền, chế độ ăn uống thiếu kiểm soát là “đòn bẩy” âm thầm làm tổn thương tuyến giáp. Chuyên gia tuyến giáp Dong Fangwu thuộc Bệnh viện tuyến giáp Côn Minh Zhongyan (Trung Quốc) nhấn mạnh, có 5 thực phẩm cần ăn ít đi hoặc tránh xa nếu muốn phòng ung thư tuyến giáp, nhất là chị em:

1. Thực phẩm quá nóng hoặc cay kéo dài

Các món vừa nấu xong đã ăn ngay, lẩu sôi, mì nước bốc khói hay đồ uống nhiệt độ cao có thể gây kích ứng niêm mạc và thúc đẩy phản ứng viêm trong cơ thể. Khi tình trạng viêm lặp lại, tuyến giáp dễ bị rối loạn chức năng, ảnh hưởng quá trình tiết hormone. Lâu dài, môi trường viêm được xem là yếu tố làm tăng nguy cơ hình thành nhân giáp. Tốt nhất nên chờ thức ăn nguội bớt, tuyệt đối không ăn uống khi nóng trên 60 độ C.

2. Trái cây dập, mốc hoặc hư hỏng

Không ít người tiếc của nên cắt bỏ phần hỏng rồi ăn tiếp, nhưng đây là thói quen nguy hiểm. Một số loại nấm mốc sinh ra độc tố patulin và aflatoxin được chứng minh có thể gây tổn thương tế bào và gây ung thư. Các độc tố này không biến mất hoàn toàn khi cắt bỏ phần hỏng. Vì vậy, thấy trái cây có mùi lạ, mềm nhũn hoặc chảy nước, nấm mốc thì nên bỏ ngay.

3. Thịt chế biến sẵn

Xúc xích, giăm bông, thịt xông khói hay đồ hộp thường chứa nitrit và chất bảo quản để kéo dài thời hạn sử dụng. Khi vào cơ thể, nitrit có thể chuyển hóa thành nitrosamine, hợp chất liên quan đến nguy cơ ung thư. Ngoài ra, nhóm thực phẩm này còn giàu muối và chất béo bão hòa, dễ thúc đẩy viêm và gây mất cân bằng nội tiết. Chỉ nên ăn thỉnh thoảng, không biến chúng thành món chính hằng ngày.

4. Thực phẩm muối chua, quá mặn

Ảnh minh họa

Dưa muối, cá muối, thịt muối hay kim chi... nếu ăn quá thường xuyên có thể khiến cơ thể nạp lượng natri vượt ngưỡng. Chuyên gia cho biết chế độ ăn quá mặn làm thay đổi hoạt động hormone và tăng áp lực chuyển hóa, từ đó khiến tuyến giáp dễ tổn thương hơn. Người trưởng thành nên giữ lượng muối dưới khoảng 5g mỗi ngày và ưu tiên thực phẩm tươi.

5. Rượu bia và đồ uống có cồn

Cồn không chỉ là chất kích thích mà còn hoạt động như “dung môi”, giúp các hợp chất có hại thâm nhập vào cơ thể nhanh hơn. Uống nhiều trong thời gian dài có thể làm xáo trộn hệ nội tiết và thúc đẩy hình thành các chất gây ung thư. Nếu buộc phải uống, hãy giới hạn ở mức thấp và tránh thói quen uống thường xuyên.

6. Đồ nướng ở nhiệt độ cao, cháy xém

Khi thịt bị nướng, nhất là cháy xém, các hợp chất như benzo[a]pyrene có thể hình thành. Đây là chất đã được nghiên cứu về khả năng gây đột biến DNA. Việc tích tụ lâu dài không chỉ liên quan đến ung thư tiêu hóa mà còn làm tăng gánh nặng oxy hóa cho toàn cơ thể. Hãy ưu tiên hấp, luộc hoặc áp chảo nhẹ thay vì nướng cháy.

Nên ăn gì để phòng ung thư tuyến giáp?

Bác sĩ Dong Fangwu đưa ra gợi ý về 4 thực phẩm tốt cho tuyến giáp như:

- Cá biển giàu omega-3: Cá hồi, cá thu, cá mòi giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào tuyến giáp. Nên ăn 2–3 lần mỗi tuần, ưu tiên hấp hoặc áp chảo nhẹ.

- Rau họ cải (nấu chín): Bông cải xanh, cải xoăn, bắp cải chứa nhiều chất chống oxy hóa hỗ trợ giải độc. Nên nấu chín, tránh ăn sống quá nhiều để không cản trở hấp thu i-ốt.

Ảnh minh họa

- Trái cây giàu vitamin C; Dâu, cam, ổi giúp trung hòa gốc tự do, giảm nguy cơ đột biến tế bào. Mỗi ngày khoảng 150g trái cây tươi, hạn chế nước ép.

- Các loại hạt và dầu ô liu; Hạnh nhân, óc chó, hạt bí giàu vitamin E và chất béo tốt, hỗ trợ cân bằng nội tiết. Ăn 20–30g mỗi ngày là đủ.

Đồng thời, ngủ nghỉ khoa học, tránh căng thẳng kéo dài, vận động đều đặn và khám sức khỏe định kỳ để phòng ung thư tuyến giáp.

Nguồn và ảnh: Health Care, Sohu