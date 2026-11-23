XIN CHIA BUỒN là tính mạng bạn rất có thể đang gặp nguy hiểm nếu còn cố chấp làm 5 việc này vào buổi sáng mùa đông.

Tử vong đột ngột đang là vấn đề khiến giới y khoa đặc biệt quan tâm, trong đó không chỉ người cao tuổi mà cả người trẻ cũng có thể trở thành nạn nhân. Một nghiên cứu đăng trên Journal of the American Heart Association tháng 12/2024, phân tích dữ liệu tại Mỹ giai đoạn 1999 - 2020, ghi nhận 10.516 trường hợp tử vong đột ngột do tim ở người trưởng thành từ 25 - 44 tuổi. Đáng chú ý, tỷ lệ tử vong đã tăng trung bình 1% mỗi năm trong giai đoạn nghiên cứu.

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Không chỉ vậy, mùa đông còn là thời điểm nguy cơ đáng lo ngại hơn. Nghiên cứu tổng quan quy mô lớn đăng trên Journal of Global Health tháng 7/2026, tổng hợp 108 công trình với khoảng 201.549 trường hợp tử vong đột ngột, cho thấy trong nhóm có dữ liệu phân tích theo mùa, mùa đông chiếm 34,21% số ca, cao nhất trong bốn mùa. Trong khi đó, mùa hè chỉ chiếm 19,34%.

Đặc biệt, một nghiên cứu đăng trên European Heart Journal, phân tích 24.061 trường hợp tử vong đột ngột tại Berlin (Đức), phát hiện số ca tập trung nhiều nhất trong khoảng 6 - 12 giờ sáng. Mùa đông cũng ghi nhận số trường hợp cao hơn mùa hè 18,7%.

Vì sao mùa đông, nhất là buổi sáng, lại trở thành khoảng thời gian đáng lo ngại?

Sau một đêm ngủ dài, cơ thể bắt đầu chuyển từ trạng thái nghỉ ngơi sang hoạt động. Nhịp tim và huyết áp tăng dần, hệ thần kinh giao cảm được kích hoạt. Trong khi đó, nhiệt độ thấp khiến mạch máu co lại để giữ nhiệt, làm tăng sức cản tuần hoàn và khiến tim phải làm việc vất vả hơn.

Tiến sĩ Haitham Khraishah, bác sĩ tim mạch dự phòng tại University Hospitals Harrington Heart & Vascular Institute (Mỹ), giải thích với Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) rằng khi tiếp xúc với không khí lạnh, mạch máu co lại để giữ máu tập trung quanh các cơ quan quan trọng. Phản ứng này khiến huyết áp tăng, đồng thời có thể làm máu dễ đông hơn, gia tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ ở người có yếu tố nguy cơ.

Bởi vậy, dù "ngủ nướng" không hề tốt nhưng có 5 việc quan trọng hơn bạn nên tránh hoặc đặc biệt thận trọng vào buổi sáng mùa đông:

1. Vừa mở mắt đã tung chăn, bước ngay xuống sàn lạnh

Nhiều người có thói quen nghe chuông báo thức là lập tức bật dậy, bước chân trần xuống sàn nhà lạnh để vệ sinh cá nhân hoặc chuẩn bị đi làm.

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Thế nhưng, vào mùa đông, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột từ chiếc chăn ấm sang không khí lạnh có thể kích hoạt phản ứng co mạch ngoại vi, làm huyết áp tăng. Việc thay đổi tư thế quá nhanh từ nằm sang đứng cũng có thể khiến cơ thể chưa kịp điều chỉnh tuần hoàn, gây choáng váng, mất thăng bằng.

Đặc biệt, người cao tuổi, người tăng huyết áp hoặc có bệnh tim mạch càng cần cẩn trọng. Thay vì bật dậy ngay, hãy nằm thêm một chút, cử động nhẹ tay chân, từ từ ngồi dậy, khoác áo ấm và đi dép trước khi bước xuống sàn.

2. Vừa thức dậy đã mở cửa, bước ra ban công hoặc sân nhà

Một số người thích mở cửa đón không khí trong lành, tưới cây hoặc quét sân ngay khi vừa thức giấc. Nhưng vào những buổi sáng rét buốt, thói quen này có thể khiến cơ thể tiếp xúc đột ngột với luồng khí lạnh khi chưa được giữ ấm đầy đủ.

Theo AHA, nhiệt độ thấp khiến các mạch máu co lại, làm tăng huyết áp và gánh nặng cho tim. Nguy cơ càng đáng lưu ý nếu người đó có bệnh nền hoặc thường xuyên phải tiếp xúc với thời tiết lạnh.

Hãy mặc đủ áo, giữ ấm cổ, ngực, đầu và bàn chân trước khi ra ngoài. Nếu trời quá lạnh, nên chuyển việc dọn dẹp, tưới cây sang thời điểm nhiệt độ dễ chịu hơn.

3. Tắm ngay bằng nước lạnh hoặc nước quá nóng

Cảm giác muốn tắm thật nhanh để tỉnh táo, hoặc dùng nước thật nóng để xua tan cái rét là điều rất dễ gặp vào mùa đông.

Tuy nhiên, tiếp xúc đột ngột với nước lạnh có thể kích hoạt phản ứng co mạch và làm nhịp tim, huyết áp thay đổi nhanh. Ngược lại, nước quá nóng có thể khiến mạch máu giãn, huyết áp tụt, gây choáng váng, đặc biệt ở người lớn tuổi hoặc người đang sử dụng thuốc điều trị huyết áp.

Tốt nhất, không nên tắm ngay khi vừa bước ra khỏi chăn ấm hoặc khi cơ thể còn lạnh buốt. Hãy để cơ thể thích nghi với nhiệt độ phòng, sử dụng nước ấm vừa phải và tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột.

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4. Vừa ra ngoài đã chạy bộ hoặc tập thể dục cường độ cao

Mùa đông không phải lý do để bỏ vận động, nhưng cố chạy bộ thật nhanh hoặc tập nặng khi trời còn rét buốt lại là lựa chọn thiếu khôn ngoan.

Khi tiếp xúc với lạnh, tim đã phải làm việc nhiều hơn để duy trì thân nhiệt. Nếu tiếp tục tăng cường độ vận động đột ngột, nhu cầu oxy của cơ tim cũng tăng lên, tạo thêm áp lực lên hệ tuần hoàn.

AHA cảnh báo hoạt động thể lực gắng sức trong thời tiết lạnh có thể làm tăng nguy cơ biến cố tim mạch, nhất là ở người ít vận động, người cao tuổi và người có bệnh tim tiềm ẩn.

Hãy khởi động kỹ trong nhà, chọn bài tập vừa sức và ưu tiên vận động khi trời đã ấm hơn. Nếu có bệnh tim mạch, nên hỏi bác sĩ về cường độ tập phù hợp.

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5. Bê vác đồ nặng, dọn dẹp nhà cửa ngay khi vừa thức giấc

Đây là thói quen nhiều người thường không nghĩ đến khi nói về nguy cơ tử vong đột ngột. Trời lạnh, nhiều người tranh thủ buổi sáng để bê bình nước, xách đồ, lau dọn hoặc chuyển những vật nặng trong nhà.

Nhưng những hoạt động tưởng bình thường này có thể trở thành gánh nặng nếu thực hiện đột ngột trong thời tiết lạnh. Tim vừa phải chống lại sức cản mạch máu tăng lên do nhiệt độ thấp, vừa phải đáp ứng nhu cầu tuần hoàn tăng khi cơ thể gắng sức.

AHA khuyến cáo không nên đột ngột thực hiện hoạt động thể lực nặng trong thời tiết lạnh. Hãy chia nhỏ công việc, khởi động trước, nghỉ giữa các lần làm và tránh cố sức khi cảm thấy mệt.