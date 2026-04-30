Ngày càng nhiều người mắc ung thư dạ dày: Bác sĩ cảnh báo 2 “thủ phạm” quen nhẵn mặt trong tủ lạnh, cần bỏ sớm

Trong nhịp sống hiện đại, tủ lạnh trở thành “trợ thủ” không thể thiếu của mỗi gia đình. Tuy nhiên, chính thói quen tích trữ thực phẩm tưởng chừng tiện lợi này lại đang âm thầm tạo ra những rủi ro sức khỏe mà nhiều người bỏ qua. Các chuyên gia cảnh báo, việc bảo quản thực phẩm không đúng cách, đặc biệt là để quá lâu, có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tiêu hóa, thậm chí liên quan đến ung thư dạ dày nếu kéo dài.

Điều đáng nói, “thủ phạm” không phải những thực phẩm xa lạ, mà lại chính là những món quen thuộc xuất hiện gần như mỗi ngày trong tủ lạnh của nhiều gia đình.

Thức ăn thừa để lâu, nguy cơ tích tụ chất có hại, càng hâm lại càng nguy hiểm

Không ít gia đình có thói quen giữ lại thức ăn thừa sau bữa chính để dùng dần, đặc biệt trong bối cảnh giá thực phẩm tăng cao. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, đây lại là một trong những nguồn rủi ro lớn nhất nếu không kiểm soát tốt thời gian bảo quản.

Khi thực phẩm đã nấu chín được để trong tủ lạnh quá lâu, đặc biệt là qua nhiều ngày, hàm lượng nitrit có thể tăng lên. Đây là chất có thể chuyển hóa thành các hợp chất không có lợi trong cơ thể. Bên cạnh đó, quá trình hâm nóng nhiều lần cũng khiến cấu trúc thực phẩm bị phá vỡ, làm giảm giá trị dinh dưỡng và có thể sinh ra các chất không tốt cho hệ tiêu hóa.

Các loại rau có màu xanh là nhóm thực phẩm được cảnh báo cao nhất. Sau khi nấu chín và để qua đêm, chúng dễ biến đổi và tiềm ẩn nguy cơ hơn so với các loại thực phẩm khác. Ngay cả với thịt cá đã nấu chín, dù ổn định hơn, nhưng chất lượng và độ an toàn cũng giảm dần theo thời gian.

Một vấn đề khác ít được chú ý là vi sinh vật. Nhiều người cho rằng bảo quản lạnh đồng nghĩa với “an toàn tuyệt đối”, nhưng thực tế nhiệt độ thấp chỉ làm chậm, không thể ngăn chặn hoàn toàn sự phát triển của vi khuẩn và nấm mốc. Theo thời gian, chúng vẫn có thể sinh sôi trên bề mặt và bên trong thực phẩm, tạo ra các chất chuyển hóa gây hại.

Đáng lo ngại, thực phẩm có thể trông vẫn tốt nhưng bên trong đã không còn an toàn. Việc sử dụng những món ăn này lâu dài sẽ tạo gánh nặng cho hệ tiêu hóa, làm tăng nguy cơ viêm nhiễm và các vấn đề sức khỏe khác.

Các chuyên gia khuyến cáo, thức ăn thừa nên được bảo quản kín, làm lạnh ngay sau khi nấu và tốt nhất chỉ nên sử dụng trong thời gian ngắn. Nếu đã để quá lâu, nên bỏ đi thay vì tiếc rẻ gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Thực phẩm chế biến sẵn, tiện lợi nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro

Bên cạnh thức ăn thừa, một loại thực phẩm quen thuộc khác trong tủ lạnh của nhiều gia đình chính là các loại thực phẩm chế biến sẵn như: xúc xích, thịt xông khói, đồ nguội,… Nhờ sự tiện lợi, chúng thường được mua với số lượng lớn và bảo quản trong thời gian dài.

Tuy nhiên, đây lại là nhóm thực phẩm chứa nhiều muối, chất bảo quản và phụ gia. Khi để lâu trong tủ lạnh, đặc biệt sau khi đã mở bao bì, chất béo trong thực phẩm dễ bị oxy hóa, gây biến đổi mùi vị và làm giảm chất lượng.

Không chỉ vậy, môi trường bảo quản không kín hoàn toàn có thể khiến thực phẩm bị nhiễm ẩm, tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển. Việc sử dụng các sản phẩm này sau thời gian dài không chỉ làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể.

Một điểm đáng lưu ý là nhiều người thường chỉ quan tâm đến hạn sử dụng in trên bao bì mà quên rằng, sau khi mở, thời gian bảo quản thực tế sẽ rút ngắn đáng kể. Nếu không được bảo quản đúng cách, thực phẩm có thể hỏng nhanh hơn so với dự kiến.

Các chuyên gia khuyến nghị, khi mua thực phẩm chế biến sẵn, nên ưu tiên sản phẩm mới sản xuất, kiểm tra kỹ thông tin trên bao bì. Sau khi mở, cần bảo quản kín, giữ ở nhiệt độ phù hợp và sử dụng càng sớm càng tốt.

Thói quen nhỏ trong tủ lạnh, tác động lớn đến sức khỏe

Vệ sinh tủ lạnh thường xuyên để bảo vệ sức khoẻ cho cả gia đình

Tủ lạnh giúp kéo dài thời gian sử dụng thực phẩm, nhưng không phải an toàn tuyệt đối khi sử dụng. Những thói quen như tích trữ quá nhiều, để thực phẩm quá lâu, hoặc không phân loại rõ ràng có thể vô tình biến nơi bảo quản thành “ổ tích tụ rủi ro”.

Để giảm thiểu nguy cơ, các chuyên gia khuyên người dân nên duy trì thói quen vệ sinh tủ lạnh định kỳ, loại bỏ thực phẩm hết hạn, phân loại thực phẩm sống, chín riêng biệt và ghi chú thời gian bảo quản. Nguyên tắc “mua vừa đủ và dùng sớm” vẫn là cách đơn giản nhưng hiệu quả nhất để bảo vệ sức khỏe.

Trong bối cảnh các bệnh lý tiêu hóa, trong đó có ung thư dạ dày, ngày càng gia tăng, việc kiểm soát từ những chi tiết nhỏ như thói quen bảo quản thực phẩm là điều không nên xem nhẹ. Bởi đôi khi, nguy cơ không đến từ những điều xa xôi, mà bắt đầu từ chính những món đồ quen thuộc trong căn bếp mỗi ngày.