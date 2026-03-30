Ngày càng nhiều người mắc tiểu đường, bác sĩ nói thẳng: Uống nhiều 4 loại nước này chẳng khác nào “nạp cả túi đường”

Nhiều người tìm đến các loại đồ uống như một cách “nạp lại năng lượng” tức thì. Tuy nhiên, đằng sau cảm giác dễ chịu tạm thời đó là những nguy cơ âm thầm đối với sức khỏe, đặc biệt liên quan đến nguy cơ gia tăng bệnh tiểu đường và các rối loạn chuyển hóa. Các bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo rằng việc tiêu thụ thường xuyên đồ uống giàu đường có thể gây ra nhiều hệ lụy thể chất trong dài hạn.

Nước ép trái cây

Nước ép trái cây thường được xem là lựa chọn tốt vì vẫn cung cấp một số vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, sự khác biệt quan trọng giữa nước ép và trái cây nguyên quả nằm ở hàm lượng chất xơ.

Ảnh minh họa

“Việc ép trái cây có thể không làm mất đi vitamin hay các hợp chất thực vật có lợi nhưng lại loại bỏ phần lớn chất xơ. Điều này đồng nghĩa với việc bạn đã biến một loại thực phẩm vốn rất lành mạnh thành thức uống có tác động lên quá trình trao đổi chất gần giống như nước ngọt có ga”, Tiến sĩ Elizabeth Klodas, bác sĩ tim mạch Mỹ cho biết.

Bác sĩ khuyến nghị nên ăn trực tiếp trái cây hoặc rau củ thay vì uống nước ép, hoặc có thể lựa chọn sinh tố để giữ lại chất xơ cần thiết cho cơ thể.

Đồ uống thể thao

Đồ uống thể thao thường được quảng bá với công dụng bổ sung năng lượng và điện giải. Tuy nhiên, những sản phẩm này chủ yếu được thiết kế dành cho các vận động viên hoặc người tập luyện với cường độ cao và kéo dài.

Một chai đồ uống thể thao khoảng 600 ml có thể chứa hơn 30 gam đường, tương đương 7-9 thìa cà phê đường. Lượng đường này có thể cần thiết trong các hoạt động thể lực kéo dài, nhưng lại dư thừa đối với người bình thường, đặc biệt là khi chỉ vận động nhẹ.

Ảnh minh họa

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc sử dụng đồ uống thể thao như một loại nước giải khát hàng ngày là không phù hợp. Khi cơ thể không cần bổ sung năng lượng nhanh, lượng đường dư thừa sẽ tích lũy, làm tăng nguy cơ tăng cân và rối loạn chuyển hóa.

Với đa số mọi người, nước lọc vẫn là lựa chọn tốt nhất khi vận động. Trong trường hợp cần bổ sung vi chất, việc ăn trái cây tươi hoặc duy trì chế độ ăn cân bằng sẽ an toàn và hiệu quả hơn.

Nước tăng lực

Nước tăng lực ngày càng phổ biến, đặc biệt ở những người thường xuyên làm việc căng thẳng hoặc thức khuya. Theo chuyên gia dinh dưỡng Caroline Thomason, phần lớn các loại nước tăng lực được làm ngọt bằng đường hoặc chất tạo ngọt nhân tạo.

Lượng đường bổ sung khuyến nghị mỗi ngày là khoảng 25 gam đối với phụ nữ và 36 gam đối với nam giới. Tuy nhiên, nhiều loại nước tăng lực chứa lượng đường tương đương hoặc vượt mức này chỉ trong một khẩu phần.

Việc tiêu thụ có thể gây tăng đường huyết nhanh, sau đó là tình trạng hạ đường huyết tương đối, khiến cơ thể mệt mỏi hơn. Đồng thời, sử dụng quá mức nước tăng lực còn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hệ tim mạch và kiểm soát đường huyết.

Bên cạnh đó, hàm lượng caffeine cao trong các sản phẩm này có thể gây mất ngủ, lo âu và tăng huyết áp, đặc biệt khi sử dụng thường xuyên hoặc với liều lượng lớn.

Trà sữa

Ảnh minh họa

Trà sữa là thức uống phổ biến, đặc biệt trong giới trẻ, nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe. Thành phần “sữa” trong trà sữa thường không phải sữa tươi, mà là bột kem béo, kết hợp với đường và các chất béo chuyển hóa.

Một ly trà sữa trân châu phổ biến có thể chứa từ 20 đến 50 gam đường, vượt quá lượng đường bổ sung khuyến nghị hàng ngày. Việc tiêu thụ thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường và các bệnh tim mạch.

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Mount Alvernia (Singapore), một số loại trà sữa trân châu đường nâu có thể chứa tới 18,5 thìa cà phê đường. Ngoài ra, việc thêm các loại topping như trân châu, thạch hoặc siro càng làm gia tăng đáng kể tổng lượng đường trong mỗi khẩu phần.

Do đó, các chuyên gia khuyến cáo nên kiểm soát lượng đường và tần suất uống trà sữa để giảm thiểu nguy cơ đối với sức khỏe lâu dài.

Theo Healthline, Eatingwell