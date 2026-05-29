Ngày càng nhiều người đến tiêm phòng dại: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cảnh báo bệnh gia tăng trước nắng nóng gay gắt

Thời tiết oi bức không chỉ khiến con người mệt mỏi mà còn có thể khiến động vật dễ bị kích động, thay đổi hành vi, làm tăng nguy cơ tấn công người. Chỉ trong 2 tuần gần đây, thời điểm nắng nóng gay gắt, Trung tâm Tiêm chủng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận hơn 51 trường hợp đến tiêm huyết thanh và vắc-xin phòng dại sau khi bị chó, mèo cắn hoặc cào.

Đáng chú ý, chỉ trong chưa đầy 30 phút của một buổi sáng, Trung tâm Tiêm chủng đã tiếp nhận liên tiếp 3 trường hợp đến tiêm phòng dại. Mỗi trường hợp là một bài học về sự chủ quan mà bất kỳ người nuôi chó, mèo nào cũng cần lưu ý.

Trường hợp 1: Chủ quan vì "chó nhà được nuôi từ bé"

Trường hợp của ông N. V. B. (67 tuổi, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội) là ví dụ điển hình của tâm lý chủ quan khi cho rằng chó nuôi trong nhà từ bé sẽ không có nguy cơ mang bệnh. Cách đây 2 tuần, thấy con chó nuôi lao vào cắn con bê, ông chạy đến ngăn lại thì bị cắn vào lòng bàn tay, tạo một vết thương dài khoảng 1cm. Vì nghĩ chó chỉ dữ tợn nhất thời, ông không đi tiêm phòng. Đúng 2 tuần sau, con chó đột ngột bỏ ăn rồi chết. Lúc này, cả gia đình mới hốt hoảng đưa ông B. đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cầu cứu. Theo các bác sĩ, việc chậm trễ tới 2 tuần là khoảng thời gian vô cùng nguy hiểm đối với một ca phơi nhiễm dại.

Gia tăng các trường hơp bị chó, mèo cắn đến tiêm phòng dại tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thời gian gần đây.

Trường hợp 2: Hiểm họa từ thú cưng mới mua chưa tiêm phòng

Trường hợp thứ hai là anh N.T.A (23 tuổi, ở Vĩnh Thanh Hà Nội). Anh A. mới mua một chú mèo con 2 tháng tuổi về nuôi và chưa kịp đưa đi tiêm phòng. Trong lúc cho ăn, anh bị chú mèo cắn vào tay. Chỉ 3 ngày sau, con mèo đột ngột chết không rõ nguyên nhân. Nghĩ mèo chết vì bệnh thông thường, anh A. vẫn không đi tiêm ngay. Phải đến 3 ngày sau đó, được người thân thúc giục, anh mới vội vàng đến bệnh viện để tiêm huyết thanh và vắc-xin.

Trường hợp 3: Xử trí đúng sau phơi nhiễm dại

Ở chiều ngược lại, cách xử trí của bà N.T.H (65 tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội) lại là ví dụ điển hình cho việc xử trí đúng sau phơi nhiễm dại. Ngay sau khi bị chó nhà hàng xóm cắn vào ngón chân gây vết thương rộng khoảng 1cm. Không chần chừ, không chờ theo dõi chó, ngay ngày hôm sau, bà H. đã đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để tiêm phòng dại. Theo các bác sĩ, việc tiêm phòng sớm giúp cơ thể sinh ra kháng thể kịp thời tạo miễn dịch trước khi virus có thể xâm nhập nhanh vào hệ thần kinh trung ương.

BSCKII Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm phòng chống dịch, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cảnh báo: Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do virus dại gây ra. Khi đã lên cơn dại, tỷ lệ tử vong là 100%, không có thuốc cứu chữa. Virus dại có thể ủ bệnh trong cơ thể chó, mèo nhiều tháng trước khi phát bệnh. Một con vật bình thường trông có vẻ khỏe mạnh hoặc hiền lành vẫn có thể đang trong thời kỳ ủ bệnh dại và tiềm ẩn nguy cơ lây truyền virus.

Sai lầm lớn nhất trong các trường hợp bị động vật cắn, cào gây ra những tổn thương hở là chờ xem chó, mèo có chết hay không rồi mới đi tiêm. Nếu vết cắn ở gần thần kinh trung ương như vùng đầu, mặt, cổ hoặc vùng nhiều dây thần kinh như đầu ngón tay, ngón chân, bộ phận sinh dục, virus sẽ di chuyển rất nhanh. Chờ đợi đồng nghĩa với việc đánh cược mạng sống. Đối với chó, mèo từ 2 tháng tuổi trở lên cần được tiêm phòng dại định kỳ hàng năm.

Theo BSCKII Nguyễn Nguyên Huyền, khi bị chó mèo cắn, người dân cần thực hiện ngay các bước sơ cứu cơ bản sau: Xối rửa ngay vết thương dưới vòi nước chảy liên tục với xà phòng trong vòng 15 phút. Sát khuẩn lại bằng cồn 70 độ hoặc cồn i-ốt. Sau đó đến ngay Trung tâm tiêm chủng gần nhất để được bác sĩ đánh giá nguy cơ và chỉ định tiêm phòng huyết thanh, vắc-xin kháng dại càng sớm càng tốt. Tuyệt đối không tự ý đắp lá thuốc, đi "thầy lang" lấy độc.