Nhiều người lầm tưởng né đồ ngọt là an toàn trước tiểu đường. Tuy nhiên, sự thật là tiểu đường đang trẻ hóa nhanh và mọi nỗ lực kiêng khem sẽ đổ sông đổ biển nếu vẫn mê 4 món không ngọt này!

Bệnh tiểu đường nguy hiểm và thích "tấn công" người trẻ hơn bạn nghĩ!

Tiểu đường không đơn thuần là chuyện đường huyết cao, mà là "sát thủ thầm lặng" bào mòn sức khỏe từ bên trong. Căn bệnh này hiếm khi gây tử vong trực tiếp ngay lập tức, nhưng lại là thủ phạm âm thầm phá hủy hệ thống mạch máu, gây suy giảm chức năng tim, thận, hệ thần kinh và dẫn đến những biến chứng không thể cứu vãn.

Bệnh tiểu đường ngày càng thích "tấn công" người trẻ tuổi (Ảnh minh họa)

Bức tranh toàn cầu và tại Việt Nam đang gióng lên hồi chuông báo động đỏ. Theo ấn bản mới từ Liên đoàn Đái tháo đường Quốc tế (IDF), thế giới hiện có khoảng 589 triệu người trưởng thành sống chung với bệnh, gây ra 3,4 triệu ca tử vong. Riêng tại Việt Nam, báo cáo từ Cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) giai đoạn 2021 - 2025 ghi nhận hơn 13.800 ca tử vong do đái tháo đường, với đỉnh điểm năm 2025 chạm mức 3.723 trường hợp.

Đáng sợ hơn khi tốc độ trẻ hóa đang bứt phá với biên độ rộng. Các dữ liệu dịch tễ học và hồ sơ điều trị tại các bệnh viện lớn ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng các ca mắc mới lẫn biến chứng nặng ở người trẻ tuổi, thậm chí rải rác từ nhóm vị thành niên 10 - 19 tuổi cho đến nhóm lao động trẻ 20 - 24 tuổi do nhiều nguyên nhân. Đặc biệt là lối sống không khoa học và thói quen ăn uống bừa bãi.

4 món không ngọt nhưng ngang "bơm đường vào máu"

Giữa lúc ranh giới giữa sự sống và cái chết vì biến chứng ngày càng mong manh, nhiều người vẫn lầm tưởng chỉ cần cắt bỏ đường tinh luyện là an toàn. Các chuyên gia y tế khẳng định: Kiêng ngọt cũng hoàn toàn vô dụng nếu bạn vẫn ăn quá nhiều 4 thực phẩm bên dưới:

1. Đồ chiên rán ngập dầu mỡ và đồ ăn nhanh

Những chiếc quẩy giòn rụm hay đồ chiên rán hoàn toàn không có vị ngọt, nhưng lại là kẻ thù số một của độ nhạy insulin. Theo nghiên cứu đăng trên The American Journal of Clinical Nutrition (2014), chất béo bão hòa và mỡ biến tính ở nhiệt độ cao khi kết hợp với tinh bột sẽ tạo ra lượng axit béo tự do cản trở thụ thể tế bào tiếp nhận insulin.

Kết quả nghiên cứu chỉ ra những người ăn đồ chiên rán từ 4 - 6 lần mỗi tuần có nguy cơ mắc tiểu đường type 2 cao hơn 39% so với nhóm thông thường. Lớp mỡ xấu này tạo thành một bức tường cản trở glucose di chuyển vào tế bào, khiến đường kẹt lại trong máu và làm các biến chứng mạch máu đến sớm hơn.

Không cần ngọt, ăn quá nhiều món chiên rán, nhất là tinh bột chế biến sẵn chiên rán thì sớm muộn gì cũng mắc tiểu đường (Ảnh minh họa)

2. Bánh mì trắng và các sản phẩm từ bột tinh chế

Nhiều người lầm tưởng bánh mì trắng, một tô bún, bát phở hay những món bánh làm từ bột mì xát kỹ là bữa ăn nhanh thanh đạm, không ngọt nên vô hại. Tuy nhiên, bác sĩ tim mạch Dariush Mozaffarian, Giáo sư Y khoa tại Đại học Tufts (Mỹ) chỉ rõ rằng những thực phẩm này đã qua quá trình tinh chế, lọc bỏ toàn bộ lớp cám và chất xơ tự nhiên.

Khi vào cơ thể lúc bụng đói, enzym tiêu hóa sẽ bẻ gãy tinh bột thành glucose với tốc độ chóng mặt, làm đường huyết tăng vọt. Một phân tích tổng hợp trên tạp chí Critical Reviews in Food Science and Nutrition (2023) xác nhận việc thiếu chất xơ khiến tuyến tụy phải vắt kiệt sức để liên tục tiết insulin, lâu dần dẫn đến kiệt quệ tế bào beta và đẩy nhanh nguy cơ kháng insulin.

3. Các loại nước sốt quá mặn, béo đặc quánh

Nhiều người không ngờ trong nước sốt salad lại chứa nhiều muối và đường ẩn (Ảnh minh họa)

Nhiều người có thói quen dùng sốt mè rang, sốt bơ đậu phộng hay các loại sốt sệt đậm đà để trộn salad, chấm đồ nướng với lầm tưởng đây là cách ăn uống lành mạnh. Tuy nhiên, vị giác bị đánh lừa bởi cảm giác béo ngậy, chua ngọt mà quên mất rằng các loại sốt công nghiệp này chứa một lượng đường ẩn khổng lồ cùng chất béo bão hòa dùng để tạo độ sánh mịn.

Chỉ cần không chú ý đến việc kiểm soát nước sốt trong mỗi bữa ăn cũng đủ khiến lượng carbohydrate và năng lượng nạp vào vượt mức kiểm soát. Sự kết hợp này tạo ra những cú sốc glucose liên tục, âm thầm bào mòn khả năng điều hòa đường huyết của cơ thể mà bạn hoàn toàn không hay biết.

4. Thịt chế biến sẵn, siêu thực phẩm chế biến

Xúc xích hay lạp xưởng kẹp bánh mì cùng các loại đồ ăn liền đóng gói mang vị mặn đặc trưng khiến nhiều người mất cảnh giác. Bác sĩ nội tiết Silvana Obici tại Stony Brook Medicine (Mỹ) cảnh báo nhóm thực phẩm này chứa hàm lượng lớn muối, chất béo bão hòa và chất bảo quản nhưng hoàn toàn vắng bóng chất xơ.

Ngoài tăng nguy cơ mắc tiểu đường, ăn quá nhiều thịt chế biến sẵn còn mang tới rủi ro tim mạch, ung thư... (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, nghiên cứu quy mô lớn trên The Lancet Diabetes & Endocrinology (2024) với gần 2 triệu người tại 20 quốc gia đưa ra con số giật mình: Tiêu thụ đều đặn 50g thịt chế biến sẵn mỗi ngày làm tăng 15% nguy cơ mắc tiểu đường type 2. Các chất phụ gia và muối đậm đặc trong nhóm này trực tiếp gây tổn thương nội mô mạch máu, thúc đẩy biến chứng thận và tim mạch ở người bệnh.