Ngày càng nhiều người bị đột quỵ, bác sĩ khuyên: Tuổi nào trước khi ngủ cũng phải tránh 5 việc này

Theo các bác sĩ, nguy cơ đột quỵ ban đêm cao hơn do những biến đổi sinh lý khi ngủ : huyết áp dao động mạnh, máu trở nên cô đặc hơn, tốc độ lưu thông chậm lại. Những thay đổi này đặc biệt nguy hiểm với người trung niên, cao tuổi , cũng như người mắc tăng huyết áp, mỡ máu cao, đái tháo đường .

Để giảm nguy cơ đột quỵ trong lúc ngủ, các chuyên gia nhấn mạnh: thói quen trước khi đi ngủ đóng vai trò then chốt . Dưới đây là 5 việc tuyệt đối nên tránh.

Thứ nhất, không ăn quá no, không ăn nhiều dầu mỡ và muối trước khi ngủ . Bữa tối quá thịnh soạn, đặc biệt nhiều dầu mỡ, mặn, sẽ làm tăng gánh nặng tiêu hóa, khiến huyết áp và độ nhớt của máu tăng lên. Ban đêm, máu lưu thông chậm, rất dễ hình thành cục máu đông, gây tắc mạch não. Nếu thấy đói, chỉ nên ăn nhẹ bằng trái cây hoặc rau ít muối, ít chất béo.

Thứ hai, tránh vận động mạnh hoặc làm việc quá sức vào buổi tối . Tập thể dục có lợi, nhưng tập nặng vào ban đêm lại khiến tim đập nhanh, huyết áp tăng, cơ thể không kịp hồi phục, dễ rối loạn giấc ngủ. Bác sĩ khuyên buổi tối chỉ nên đi bộ nhẹ, giãn cơ, giúp thư giãn và hỗ trợ lưu thông máu.

Thứ ba, không hút thuốc và không uống rượu trước khi ngủ . Thuốc lá gây co mạch, làm máu lưu thông kém. Rượu bia khiến máu đặc hơn, huyết áp dễ dao động mạnh vào ban đêm, làm tăng nguy cơ đột quỵ. Việc hút thuốc hoặc uống rượu trước khi ngủ có thể âm thầm gây hại cho tim và não.

Thứ tư, không tự ý ngưng thuốc hạ huyết áp hoặc lạm dụng thuốc ngủ . Người tăng huyết áp cần dùng thuốc đều đặn theo chỉ định. Tự ý ngưng thuốc vào buổi tối có thể khiến huyết áp tăng vọt khi ngủ, làm tăng nguy cơ vỡ mạch não. Thuốc ngủ cũng không nên lạm dụng, vì dùng lâu dài có thể ảnh hưởng tim mạch và chuyển hóa.

Thứ năm, tránh căng thẳng cảm xúc, không thức khuya . Lo âu, bực bội vào ban đêm kích hoạt phản ứng stress, làm huyết áp tăng cao. Thức khuya còn phá vỡ nhịp sinh học, làm suy giảm khả năng phục hồi của cơ thể, từ đó làm tăng nguy cơ đột quỵ và nhiều bệnh mạn tính khác.

Các bác sĩ nhấn mạnh, phòng ngừa đột quỵ ban đêm không phải điều quá xa vời . Chỉ cần điều chỉnh những thói quen nhỏ trước khi ngủ, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao, đã có thể giảm đáng kể rủi ro. Giữ bữa tối nhẹ nhàng, vận động vừa phải, dùng thuốc đúng cách, ngủ sớm và ổn định cảm xúc chính là cách đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ mạch máu và não bộ mỗi đêm.

Nguồn và ảnh: Aboluowang