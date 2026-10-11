Ngày càng nhiều người âm thầm bị ung thư gan do gan nhiễm mỡ, bác sĩ chỉ rõ thủ phạm gây gan nhiễm mỡ Việt Nam vạn người mê

Hãy xem bác sĩ nói gì về cách đảo ngược tình trạng khủng khiếp này!

Không uống rượu và không mắc viêm gan B hoặc C có nghĩa là bạn an toàn? Hoàn toàn sai! Ngày càng nhiều người đang âm thầm tiến đến ung thư gan do gan nhiễm mỡ. Nếu bạn có bụng hơi to và thích ăn đồ ngọt, hãy cẩn thận! Gan nhiễm mỡ thường không gây đau và không có triệu chứng, và khi được phát hiện, bệnh có thể đã ở giai đoạn muộn. Hãy xem bác sĩ nói gì về cách đảo ngược tình trạng khủng khiếp này!

Một sự thay đổi lớn trong danh sách các nguyên nhân gây ung thư gan! Gan nhiễm mỡ nổi lên như một sát thủ nguy hiểm mới

Ung thư gan từ lâu đã nằm trong top ba nguyên nhân gây tử vong do ung thư ở Đài Loan (Trung Quốc), và ung thư gan giai đoạn cuối là một căn bệnh đặc biệt khó điều trị. Trước đây, thủ phạm chính gây ung thư gan ở Đài Loan là viêm gan B và viêm gan C, nhưng với những tiến bộ trong chương trình tiêm chủng và thuốc kháng virus đường uống, nguy cơ liên quan đến viêm gan virus đã giảm đáng kể.

Tuy nhiên, cộng đồng y khoa đang phải đối mặt với một thách thức hoàn toàn mới! Bác sĩ Chiu Hung-chih, bác sĩ điều trị tại Khoa Tiêu hóa và Gan mật của Bệnh viện Đại học Quốc gia Cheng Kung, chỉ ra rằng với sự Tây hóa trong chế độ ăn uống và sự phổ biến của hội chứng chuyển hóa, gan nhiễm mỡ đang nhanh chóng trở thành một nguyên nhân mới gây ung thư gan, với tỷ lệ mắc ước tính trên 30% ở Đài Loan. Chuyên gia nhận định, không sai khi nói ngày càng nhiều người đang âm thầm tiến đến ung thư gan do gan nhiễm mỡ.

Bạn có thuộc nhóm đối tượng có nguy cơ cao không? Những người thuộc nhóm này cần đặc biệt cẩn thận

Các nghiên cứu gần đây cho thấy tỷ lệ ung thư gan không do virus tiếp tục tăng ở Đài Loan và trên toàn cầu. Các nhóm nguy cơ chính bao gồm: người béo phì (những người có chỉ số BMI và vòng eo quá cao), người mắc bệnh tiểu đường, rối loạn lipid máu và tăng huyết áp. Sự kết hợp của các yếu tố này tạo nên cái gọi là "hội chứng chuyển hóa".

Ngoài ra, bác sĩ Chiu Hung-chih cũng chỉ ra rằng thói quen uống rượu có thể làm tăng tốc độ tiến triển của bệnh gan nhiễm mỡ. Nhiều người nghĩ rằng họ ổn vì chỉ "hơi thừa cân" và không có triệu chứng, nhưng thực tế, nguy hiểm đã tiềm ẩn từ lâu.

Ba chiến lược quan trọng để xoay chuyển tình thế và cứu lấy mạng sống của bạn: chế độ ăn uống, tập thể dục và kiểm soát cân nặng.

Để đảo ngược bệnh gan nhiễm mỡ, bác sĩ Liu Junren cho rằng cần phải nắm vững ba giải pháp chính: chế độ ăn uống, tập thể dục và kiểm soát cân nặng. Về chế độ ăn uống, điều quan trọng là phải kiểm soát lượng calo nạp vào, giảm tiêu thụ thực phẩm nhiều dầu mỡ và nhớ chọn các lựa chọn ít đường và ít calo. Về tập thể dục, nên tập thể dục ít nhất ba lần một tuần, mỗi lần từ 30-50 phút. Điều này không chỉ giúp giảm cân mà còn cải thiện hiệu quả của insulin.

Giảm cân là phương thuốc tốt nhất! Phát hiện sớm có thể ngăn ngừa ung thư gan

Về việc kiểm soát cân nặng, các nghiên cứu cho thấy chỉ cần giảm từ 5% đến 10% trọng lượng cơ thể cũng có thể cải thiện đáng kể mức độ nghiêm trọng của bệnh gan nhiễm mỡ. Ngay cả đối với những người đã thiếu cân, việc giảm khoảng 3% trọng lượng cơ thể thường được khuyến nghị, vì nó có thể giúp cải thiện đáng kể tình trạng gan nhiễm mỡ.

Các bác sĩ đặc biệt nhắc nhở những người mắc hội chứng chuyển hóa, béo phì hoặc tiểu đường nên đi khám càng sớm càng tốt để hiểu rõ tình trạng sức khỏe của mình. Can thiệp sớm có thể ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ tiến triển dần thành ung thư gan.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: TW Yahoo)