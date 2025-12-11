Ngày càng có nhiều người tử vong vì ung thư dạ dày, bác sĩ cảnh báo: Thấy 4 thứ này ở vùng bụng phải đi khám ngay!

Ung thư dạ dày là một trong những căn bệnh ác tính phổ biến hàng đầu. Theo số liệu mới nhất (dữ liệu GLOBOCAN 2022), ung thư dạ dày xếp thứ 5 về tỷ lệ mắc mới toàn cầu, với gần 1 triệu ca mắc mới (khoảng 970.000 ca) được ghi nhận trong năm. Đây là căn bệnh gây tử vong cao, cho thấy mức độ nguy hiểm và sự cần thiết phải phát hiện sớm.

Các bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa cảnh báo rằng, trong khi nhiều người chỉ chú ý đến các dấu hiệu toàn thân như sụt cân hay chán ăn, thì những thay đổi trực tiếp ở vùng bụng lại là tín hiệu khẩn cấp cho thấy bệnh đã tiến triển. Việc phát hiện 4 dấu hiệu này ở vùng bụng đòi hỏi phải đi khám ngay lập tức để giành lấy cơ hội điều trị.

1. Đau bụng trên (thượng vị) dai dẳng

Ảnh minh họa

Đây là triệu chứng thường gặp nhất và cũng dễ bị bỏ qua nhất. Cơn đau thường khu trú ở vùng thượng vị (ngay dưới xương ức). Ban đầu, cơn đau có thể âm ỉ, giống như đau dạ dày thông thường.

Tuy nhiên, nếu cơn đau này dai dẳng, dữ dội hơn theo thời gian, không đáp ứng với các loại thuốc giảm đau hay thuốc dạ dày thông thường, đó là dấu hiệu khối u đã xâm lấn sâu hoặc gây viêm loét nghiêm trọng. Nếu cơn đau lan ra sau lưng, đây có thể là dấu hiệu khối u đã xâm lấn sang tuyến tụy.

2. Cảm giác đầy hơi, chướng bụng bất thường

Cảm giác đầy bụng, khó tiêu và chướng hơi kéo dài mà không liên quan đến việc ăn uống quá no là một dấu hiệu cảnh báo cần được chú ý.

Khi khối u ung thư phát triển trong dạ dày, nó có thể làm giảm tính linh hoạt của thành dạ dày, cản trở quá trình tiêu hóa và tống thức ăn xuống ruột non. Tình trạng này gây ra cảm giác đầy bụng liên tục, thậm chí sau khi chỉ ăn một lượng nhỏ thức ăn (còn gọi là no sớm). Tình trạng chướng bụng cũng có thể xảy ra khi khối u gây tắc nghẽn một phần môn vị (cửa ra của dạ dày).

3. Sờ thấy khối u hoặc khối cứng bất thường ở bụng trên

Đây là một dấu hiệu muộn hơn, nhưng cực kỳ nghiêm trọng, cảnh báo khối u đã lớn hoặc đã di căn. Nếu bạn tự sờ thấy một khối cứng, cố định dưới da vùng bụng trên (thượng vị) hoặc vùng bụng giữa, đây có thể là khối u dạ dày đã phát triển lớn.

Đôi khi, bệnh nhân còn có thể sờ thấy các khối cứng nhỏ hơn ở các vị trí khác do di căn hạch bạch huyết. Sự xuất hiện của bất kỳ khối nào không di chuyển khi ấn vào đều là tín hiệu khẩn cấp cần được bác sĩ xác nhận bằng các phương tiện chẩn đoán hình ảnh.

4. Bụng to lên bất thường hoặc có dịch cổ trướng

Trong giai đoạn tiến triển, ung thư dạ dày có thể di căn đến màng bụng, gây ra tình trạng bụng to lên bất thường do tích tụ dịch (còn gọi là cổ trướng).

Ảnh minh họa

Khác với tăng cân thông thường, bụng to lên do cổ trướng thường đi kèm với các dấu hiệu khác như sụt cân, mệt mỏi và cảm giác nặng nề. Sự xuất hiện của dịch cổ trướng là dấu hiệu của ung thư dạ dày giai đoạn cuối, khiến tiên lượng điều trị trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Các bác sĩ luôn cảnh báo, việc khám sức khỏe định kỳ và tầm soát bằng nội soi dạ dày là biện pháp tốt nhất để phát hiện sớm ung thư dạ dày. Đừng tự ý mua thuốc điều trị khi thấy các dấu hiệu đau bụng, mà hãy đi khám ngay khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong 4 dấu hiệu trên ở vùng bụng.